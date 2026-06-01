Спас Спасов за "Баба Алино": Цялата инфраструктура е изградена пред очите на МРРБ

Трудно е да се изясни кой е най-виновен в тази ситуация. Тя е формулировка на това, което наричаме "завладяна държава". Всеки разговор завършва с многоточие, има нещо неказано. А то не мое да бъде казано, защото ще навреди на цялата вертикала на държавната власт. Това заяви журналистът Спас Спасов пред Нова телевизия, във връзка с казуса с изградените 104 постройки в местността "Баба Алино".
Местената власт във Варна не успява да бъде убедителна докрай в твърденият си, че е предприела всички действия, за да не се случи това, което се случи. Това може би е част от комуникационния проблем на ПП. Министерство на регионалното развитие и благоустройството има всички правомощия да се противопостави на такива случаи. Цялата тази инфраструктура е изградена пред очите на МРРБ, добави Спасов.
Другата страна на проблема - всички тези незаконни постройки са снабдени с вода и електроенергия. Има довеждаща инфраструктура, която се оказа, че е незаконна. Неясно е как е станало това, а то е в правомощията на МРРБ. Те могат да спрат изграждането на подобна инфраструктура. Вината е разпределена по цялата вертикала на държавната и местената администрация, каза още Спас Спасов.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 обективен
Коментиран от #16, #17, #19
08:55 01.06.2026
2 Даниел
Изправени сме пред угрозата България да загуби достъпа си до черно море след като анклавите там започват да се множат,но това е така,когато държавата се управлява от нескрити руски агенти!
Коментиран от #14, #20
08:56 01.06.2026
3 стига мола ви са
08:58 01.06.2026
4 когато имаш нотариален акт
08:59 01.06.2026
5 Пич
Или - чудовищна измама!!! Ние даваме пари на украинците, а те ползват нашите пари за да завземат нашата земя!!! С НАШИТЕ пари!!!
08:59 01.06.2026
6 Въй
08:59 01.06.2026
7 Иванич
Коментиран от #10, #21
09:01 01.06.2026
8 баба винету
09:01 01.06.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Ами
До коментар #7 от "Иванич":то вече такива подлоги , като този Спас , го казват в прав текст...
09:04 01.06.2026
11 И тогава
09:04 01.06.2026
12 пламен
09:06 01.06.2026
13 вината е на украинския . дето е взел 15
09:06 01.06.2026
14 Предпочитам
До коментар #2 от "Даниел":украинци и молдовци, пред български роми, които замърсяват всичко.
09:07 01.06.2026
15 Всички в ареста
Да се извърши ревизия на всички възтановени гори на депутати от ДПС! И там е страшно! В Страстбург са водени дела със становища от Министерство на правосъдието, абсолютно стневерно съдържание!
Както и така как някой бива репресиран за събития станали 4 години преди да се роди?!
Това касае един и същ потомък на Сами Агуш!
09:08 01.06.2026
16 Територията
До коментар #1 от "обективен":Няма да има капацитета да изхрани затворниците затова не работят предимно условни присъдите. По евтино и не възпитателно Ганьовски акъл.
09:09 01.06.2026
17 Начо
До коментар #1 от "обективен":Как ще заработят, нали те са в основата на престъпността. Първите затворници трябва да са съдиите и прокурорите плюс следствието .
Скоро имаше статистика по колко апартаменти притежава средно един съдия, без тези които се водят на роднини и подставени лица, без тези в чужбина
09:09 01.06.2026
18 Щом е незаконно
09:10 01.06.2026
19 Ще участвам с доброволен труд
До коментар #1 от "обективен":При изграждането на нови трудови лагери и ще давам дежурства в помощ на коменданта!
Чакам последователи!
09:10 01.06.2026
20 Ахе
До коментар #2 от "Даниел":В случая са украински агенти с откраднати европейски средства, успешно изпрани през строителството и имотния пазар.
09:20 01.06.2026
21 Трудно ще е
До коментар #7 от "Иванич":Щом се отмения екстрадиране, значи е наш човек, демократ, борец против Русия, демек петроханец.
09:30 01.06.2026
22 Тиквата +Шиши =💩
09:31 01.06.2026