Спас Спасов за "Баба Алино": Цялата инфраструктура е изградена пред очите на МРРБ

1 Юни, 2026 08:51 1 410 22

Другата страна на проблема - всички тези незаконни постройки са снабдени с вода и електроенергия

Снимка: Нова телевизия
Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Трудно е да се изясни кой е най-виновен в тази ситуация. Тя е формулировка на това, което наричаме "завладяна държава". Всеки разговор завършва с многоточие, има нещо неказано. А то не мое да бъде казано, защото ще навреди на цялата вертикала на държавната власт. Това заяви журналистът Спас Спасов пред Нова телевизия, във връзка с казуса с изградените 104 постройки в местността "Баба Алино".

Местената власт във Варна не успява да бъде убедителна докрай в твърденият си, че е предприела всички действия, за да не се случи това, което се случи. Това може би е част от комуникационния проблем на ПП. Министерство на регионалното развитие и благоустройството има всички правомощия да се противопостави на такива случаи. Цялата тази инфраструктура е изградена пред очите на МРРБ, добави Спасов.

Другата страна на проблема - всички тези незаконни постройки са снабдени с вода и електроенергия. Има довеждаща инфраструктура, която се оказа, че е незаконна. Неясно е как е станало това, а то е в правомощията на МРРБ. Те могат да спрат изграждането на подобна инфраструктура. Вината е разпределена по цялата вертикала на държавната и местената администрация, каза още Спас Спасов.


Варна / България
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 обективен

    24 1 Отговор
    Ако съд и прокуратура заработи , няма да могат затворите да поемат осъдените крадци и мушингери !!

    Коментиран от #16, #17, #19

    08:55 01.06.2026

  • 2 Даниел

    19 3 Отговор
    Запор на всички сметки на инвеститора, и незабавно премахване на всички постройки!
    Изправени сме пред угрозата България да загуби достъпа си до черно море след като анклавите там започват да се множат,но това е така,когато държавата се управлява от нескрити руски агенти!

    Коментиран от #14, #20

    08:56 01.06.2026

  • 3 стига мола ви са

    12 0 Отговор
    Стара практика е в нов или новосъздаден регулационен план да се узаконяват незаконни постройки и увеличени по план парцели при това без да са уредени сметките между имотите и това министерството знае много добре.

    08:58 01.06.2026

  • 4 когато имаш нотариален акт

    3 4 Отговор
    това нищо ли не значи ?

    08:59 01.06.2026

  • 5 Пич

    20 4 Отговор
    Измамата ще продължи !!! Усукването на разните телевизионни "адвокати на дявола" ме карат да мисля, че анексирането на български земи от украинците ще бъде узаконено!!! От грижи за народа, и грижи за голям украински рушвет!!!
    Или - чудовищна измама!!! Ние даваме пари на украинците, а те ползват нашите пари за да завземат нашата земя!!! С НАШИТЕ пари!!!

    08:59 01.06.2026

  • 6 Въй

    1 0 Отговор
    А нещо за "Дядо Ален",вместо само за "Баба Алино" има ли? Баба Алина.

    08:59 01.06.2026

  • 7 Иванич

    10 4 Отговор
    Защо ли имам усещането, че накрая Путин ще се окаже виновен?

    Коментиран от #10, #21

    09:01 01.06.2026

  • 8 баба винету

    7 1 Отговор
    ко толкова, внучета имам да храня

    09:01 01.06.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Ами

    4 3 Отговор

    До коментар #7 от "Иванич":

    то вече такива подлоги , като този Спас , го казват в прав текст...

    09:04 01.06.2026

  • 11 И тогава

    12 3 Отговор
    кой е бил министър в две служебни правителства на Радев, казва се Шишков. Точно тогава почва строителството. Регресивна България просто си прави политически пиар. Вижте колко са лоши украинците, а колко добри руснаците. А и Радев много добре знае за този строителен предприемач от докладите на ДАНС. Ще се пошуми и нищо няма да се случи, защото варненската групировка ТИМ го финансира. А като погледнем самото селище, Ами то е прекрасно. Има създадена инфраструктура, а не само къщи. Нищо няма да се събори, защото купувачите са добросъвестни. Много шум за нищо. Шишков е за затвора.

    09:04 01.06.2026

  • 12 пламен

    8 0 Отговор
    Всички български институции са навързани в измами и корупции

    09:06 01.06.2026

  • 13 вината е на украинския . дето е взел 15

    3 3 Отговор
    милиона евро за 1 година . алчността и жаждата за пари е накарала тока и водата да правят добри месечни сметки в незаконни колиби . а сметоизвозването е било също платено .

    09:06 01.06.2026

  • 14 Предпочитам

    7 0 Отговор

    До коментар #2 от "Даниел":

    украинци и молдовци, пред български роми, които замърсяват всичко.

    09:07 01.06.2026

  • 15 Всички в ареста

    3 0 Отговор
    Това не трябва да се търпи.
    Да се извърши ревизия на всички възтановени гори на депутати от ДПС! И там е страшно! В Страстбург са водени дела със становища от Министерство на правосъдието, абсолютно стневерно съдържание!
    Както и така как някой бива репресиран за събития станали 4 години преди да се роди?!
    Това касае един и същ потомък на Сами Агуш!

    09:08 01.06.2026

  • 16 Територията

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "обективен":

    Няма да има капацитета да изхрани затворниците затова не работят предимно условни присъдите. По евтино и не възпитателно Ганьовски акъл.

    09:09 01.06.2026

  • 17 Начо

    2 0 Отговор

    До коментар #1 от "обективен":

    Как ще заработят, нали те са в основата на престъпността. Първите затворници трябва да са съдиите и прокурорите плюс следствието .
    Скоро имаше статистика по колко апартаменти притежава средно един съдия, без тези които се водят на роднини и подставени лица, без тези в чужбина

    09:09 01.06.2026

  • 18 Щом е незаконно

    2 0 Отговор
    Кой носи отговорност? На всички по веригата трябва да се търси наказателна отговорност,за да се спре това! Трудно се били събаряли? Щом са незаконни, събаряите, за назидание на другите, ! Какво е това увъртане? Като е незаконно, да се приложи закона!

    09:10 01.06.2026

  • 19 Ще участвам с доброволен труд

    2 0 Отговор

    До коментар #1 от "обективен":

    При изграждането на нови трудови лагери и ще давам дежурства в помощ на коменданта!
    Чакам последователи!

    09:10 01.06.2026

  • 20 Ахе

    3 1 Отговор

    До коментар #2 от "Даниел":

    В случая са украински агенти с откраднати европейски средства, успешно изпрани през строителството и имотния пазар.

    09:20 01.06.2026

  • 21 Трудно ще е

    1 0 Отговор

    До коментар #7 от "Иванич":

    Щом се отмения екстрадиране, значи е наш човек, демократ, борец против Русия, демек петроханец.

    09:30 01.06.2026

  • 22 Тиквата +Шиши =💩

    5 0 Отговор
    Всички в системата са корумпирани. Като се започне от шефовете на Енергото, ВИК,архитекта, Кадастъра, Кмета ,МВР, ДАНС и. т.н. Всички тези гадове са взимали рушвети и са знаели, че всичко е незаконно.

    09:31 01.06.2026

