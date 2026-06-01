Любомир Дацов: Това, което се случваше с публичните финанси последните 5 години доведе до ситуацията на свръхдефицит

Това, което се случваше с публичните финанси последните 5 години доведе до ситуацията на свръхдефицит. Популизмът е много приятна, защото си добър с всички. Това заяви пред "Тази сутрин" по бТВ Любомир Дацов от Фискалния съвет.
"Това, което предполагам, че ЕК ще каже е, че има изменение в траекторията на бюджета, което води до това, че ще има постоянни дефицити над 3%."
Може да има глоба срещу България, само ако 6 месеца не се вземат мерки срещу дефицита, но това не се е случвало досега, разкри той.
"Аз лично очаквах, че правителството ще има план и яснота с визия какво да прави, а не да се говори за прехвърляне на вината за процедурата по свръхдефицит в бюджета. Не мисля, че свръхдефицитът се дължи на некоректно счетоводство."
Дацов добави, че има два вида стратегии за бюджета - тогава, когато правителството няма време или тогава, когато могат да бъдат направени реформи. Това, което трябва да се случи в бюджета е, че с около с 5-6% трябва да бъдат увеличени държавните разходи, но не повече, уточни финансовият специалист.
7 прав е дацоо . свръх дефицита води до
12 Перо
До коментар #11 от "Перо":П.С. Също и по-дългосрочно замразяване и преглед на заплатите на държавните чиновници, депутати и съдебна система, където сами си определят възнагражденията, а резултата от работата им е нулев и силно разтегнат във времето /с години/!
09:11 01.06.2026
13 Зявление
Оттук инфлацията е причиненна от въвеждане на еврото, типична за страни въвели еврото. България е с най-висока инфлация в Еврозоната. Два пъти по-висока от средната. На второ място е Хърватия.
Еврото абсолютна грешка на предателски партии.
Коментиран от #18
09:11 01.06.2026
14 Свръхдефицитът,
Дължи се и на мекушавия Бойко Борисов , който години наред хем усещаше, че това не е правилно, хем подкрепяше " колегата Асен ".
А последната му сглобка следваше същата политика - теглене на заеми, за да плаща заплати и пенсии.
09:12 01.06.2026
16 ЗАЩО
Става дума за:
Безобразно увеличаване на разходите за военните,
полицаите и разните "специални" агенцийки ...
09:13 01.06.2026
17 az СВО Победа 81
-как няма да има повишение на цените,
-как влизаме в "клубът на богатите",
-как всички ще забогатеем и спечелим от приемането на шиткойна,
-как потичат реките от мед и масло,
-как ни заливат чуждите инвестиции,
-как всички ставаме щастливи и доволни...
Помните ли?
И сега има наглостта да се показва и пак да дава акъл какво трябва и какво не трябва!
Ще го накаже Господ за наглостта и лицемерието!
09:16 01.06.2026
18 Никаква инфлация
До коментар #13 от "Зявление":не е причинена от смяната на лева с евро ПО ФИКСИРАН КУРС!
Дали ще платиш за една стока 1, 95 лева или 1 евро е едно и също.
Дефицитът се дължи на псевдоикономиста Асен Василев и поддръжника му Борисов.
ЛОШАТА НОВИНА е , че свръдефицитът се бори с ДЯСНА политика, а Румен Радев май няма хабер как става това!
Коментиран от #23
09:16 01.06.2026
19 Някой може ли да обясни
За в бъдеще.
А инак сме щели да водим дясна икономическа политика, демек- свиване на разходите.
Благодаря!
09:20 01.06.2026
22 ДрайвингПлежър
Е ЗАРАДИ ТАКИВА ЧУЖДОПОКЛОННИЦИ СМЕ НА ТОВА ДЕРЕДЖЕ!
09:24 01.06.2026
23 провинциалист
До коментар #18 от "Никаква инфлация":Хайде сега да обясниш и едно и също ли е да плащаш 1 евро за нещо, което е струвало 1 лев и щеше ли това да е възможно без присъединяване към еврозоната!
Коментиран от #25
09:25 01.06.2026
25 Изравняването на цените в лева и евро
До коментар #23 от "провинциалист":беше забранено и уж държавата щеше да следи да не се случва!
Ама УЖ!
Тов изравняване се дължи на лакомията на търговците, а не на еврото!
Еврото няма НИЩО ОБЩО!
Увеличеннието на цените започна ДАЛЕЧ ПРЕДИ въвеждането на еврото, още при лева!
Дали търговецът ще ти увеличи една стока от 1 лев на 1, 95 лева ИЛИ от 1 лев на 1 евро е ЕДНО И СЪЩО !
Вие в провинцията не можете ли да смятате бре?!
Липсата на държава позволи на търговците да вдигнат цените! А не еврото!
Коментиран от #26
09:34 01.06.2026
26 ДрайвингПлежър
До коментар #25 от "Изравняването на цените в лева и евро":Увеличението започна от обявяването на влизането в еврото, март миналата година.
После това увеличение се ускори, след юни месец след като беше обявена и датата за влизане!
Същите процеси са се случили във всяка държава приела прокажената евровалута! Брутална инфлация още преди официално да влезе еврото в сила и малко-по-слаба след!
ТАЯ ИНФЛАЦИЯ Е ИЗЦЯЛО СЛЕДСТВИЕ ОТ ПРИЕМАНЕ НА ЕВРОТО!!!
09:38 01.06.2026
27 Привържениците на връщането на лева
И като гледам калинките на Радев, държавата пак само ще стои и ще мига умно!
А вие пак ще ревете!
09:39 01.06.2026
