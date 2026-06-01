Любомир Дацов: Това, което се случваше с публичните финанси последните 5 години доведе до ситуацията на свръхдефицит

Това, което се случваше с публичните финанси последните 5 години доведе до ситуацията на свръхдефицит. Популизмът е много приятна, защото си добър с всички. Това заяви пред "Тази сутрин" по бТВ Любомир Дацов от Фискалния съвет.

"Това, което предполагам, че ЕК ще каже е, че има изменение в траекторията на бюджета, което води до това, че ще има постоянни дефицити над 3%."

Може да има глоба срещу България, само ако 6 месеца не се вземат мерки срещу дефицита, но това не се е случвало досега, разкри той.

"Аз лично очаквах, че правителството ще има план и яснота с визия какво да прави, а не да се говори за прехвърляне на вината за процедурата по свръхдефицит в бюджета. Не мисля, че свръхдефицитът се дължи на некоректно счетоводство."

Дацов добави, че има два вида стратегии за бюджета - тогава, когато правителството няма време или тогава, когато могат да бъдат направени реформи. Това, което трябва да се случи в бюджета е, че с около с 5-6% трябва да бъдат увеличени държавните разходи, но не повече, уточни финансовият специалист.