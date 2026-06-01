Любомир Дацов: Това, което се случваше с публичните финанси последните 5 години доведе до ситуацията на свръхдефицит

1 Юни, 2026 08:54 857 31

С около с 5-6% трябва да бъдат увеличени държавните разходи

Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Това, което се случваше с публичните финанси последните 5 години доведе до ситуацията на свръхдефицит. Популизмът е много приятна, защото си добър с всички. Това заяви пред "Тази сутрин" по бТВ Любомир Дацов от Фискалния съвет.

"Това, което предполагам, че ЕК ще каже е, че има изменение в траекторията на бюджета, което води до това, че ще има постоянни дефицити над 3%."

Може да има глоба срещу България, само ако 6 месеца не се вземат мерки срещу дефицита, но това не се е случвало досега, разкри той.

"Аз лично очаквах, че правителството ще има план и яснота с визия какво да прави, а не да се говори за прехвърляне на вината за процедурата по свръхдефицит в бюджета. Не мисля, че свръхдефицитът се дължи на некоректно счетоводство."

Дацов добави, че има два вида стратегии за бюджета - тогава, когато правителството няма време или тогава, когато могат да бъдат направени реформи. Това, което трябва да се случи в бюджета е, че с около с 5-6% трябва да бъдат увеличени държавните разходи, но не повече, уточни финансовият специалист.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 хараре

    8 0 Отговор
    Публични финанси НЯ-МА! Изнесоха ги в богатите арабии,в Англия и в САЩ.Да не посочвам имена.Известни са.

    08:57 01.06.2026

  • 2 бою циганина

    3 0 Отговор
    обичам публичните финанси

    08:57 01.06.2026

  • 3 Трол

    7 0 Отговор
    Прекалено много пари харчим по почивки на скъпи острови, яхти и млади придружителки.

    08:58 01.06.2026

  • 4 Ще има ли осъдени

    7 1 Отговор
    лобисти на Юрошитът????

    08:58 01.06.2026

  • 5 бандит методиев борисов-яшаров

    3 0 Отговор
    просто съм клептоман в мега размер

    09:00 01.06.2026

  • 6 Европухчо

    9 1 Отговор
    Защо рекламираше еврото, влизането в еврозоопарка ни беше фатална грешка. Надявам се всевишният да те накаже за това предателство.

    09:00 01.06.2026

  • 7 прав е дацоо . свръх дефицита води до

    1 1 Отговор
    вънка от съюза . ефтино ядене има извън съюза . но продуктите не са качествени . и никой не ходи да яде . е има малко дето ходят . дефицит е когато харчиш повече отколкото изкараш . един вид заеми и само ядеш и харчиш . за армии , за чантаджии , за коли . вдигат данъците и гонят инвестициите . вдигат акцизите . вдигат горивата . вдигат цигарите . и хипер дефицита е налице .

    09:01 01.06.2026

  • 8 Роки

    8 0 Отговор
    Дацо друго говореше преди еврозоната. Набутаха ни солидарно да плащаме стотиците милиарди дългове на Франция, Италия и Гърция!

    09:02 01.06.2026

  • 9 провинциалист

    5 0 Отговор
    Мда, влизането в еврозоната също може да се опише като случващо се с публичните финанси в периода от последните 5 години.

    09:03 01.06.2026

  • 10 Ура,,Ура

    6 1 Отговор
    Незаслужени високи заплати, раздута администрация, не плащане на осигуровки и големи бонуси. Това е наследството от двете прасета плащано от данъкоплатците. И сега като за капак ЕК трябва да ни наложи и санкции и всичко ще ни е наред. Екстра.

    09:04 01.06.2026

  • 11 Перо

    5 0 Отговор
    Има огромни и ненужни течове от бюджета, поради узаконена корупция, така че не е нужен кредит за разходната част, а пълен преглед и редукция на харчовете по обществените поръчки, финансирането на частни и държавни болници, строителни фирми, университети, селско-стопански производители, спортни федерации и т.н.

    Коментиран от #12

    09:06 01.06.2026

  • 12 Перо

    2 1 Отговор

    До коментар #11 от "Перо":

    П.С. Също и по-дългосрочно замразяване и преглед на заплатите на държавните чиновници, депутати и съдебна система, където сами си определят възнагражденията, а резултата от работата им е нулев и силно разтегнат във времето /с години/!

    09:11 01.06.2026

  • 13 Зявление

    5 2 Отговор
    Свръхдефицитът е предизвикан от повишаване на инфлацията и последвалите я повишаване на заплатите, за да се опитват да покрият повишените разходите на населението.

    Оттук инфлацията е причиненна от въвеждане на еврото, типична за страни въвели еврото. България е с най-висока инфлация в Еврозоната. Два пъти по-висока от средната. На второ място е Хърватия.

    Еврото абсолютна грешка на предателски партии.

    Коментиран от #18

    09:11 01.06.2026

  • 14 Свръхдефицитът,

    6 1 Отговор
    както и свързаният с него ръст на брутния държавен дълг, се дължат на безумната икономическа политика на измисления министър на икономиката Асен Василев.

    Дължи се и на мекушавия Бойко Борисов , който години наред хем усещаше, че това не е правилно, хем подкрепяше " колегата Асен ".

    А последната му сглобка следваше същата политика - теглене на заеми, за да плаща заплати и пенсии.

    09:12 01.06.2026

  • 15 Пич

    6 1 Отговор
    Е точно е те тоя те дебелак разправяше, как всичко е наред, цветя и рози, и ще цъфнем и вържем в еврозоната!!!

    09:12 01.06.2026

  • 16 ЗАЩО

    10 1 Отговор
    Защо никой не казва директо за какво става дума!

    Става дума за:

    Безобразно увеличаване на разходите за военните,
    полицаите и разните "специални" агенцийки ...

    09:13 01.06.2026

  • 17 az СВО Победа 81

    6 1 Отговор
    Досега този ни разправяше

    -как няма да има повишение на цените,
    -как влизаме в "клубът на богатите",
    -как всички ще забогатеем и спечелим от приемането на шиткойна,
    -как потичат реките от мед и масло,
    -как ни заливат чуждите инвестиции,
    -как всички ставаме щастливи и доволни...

    Помните ли?

    И сега има наглостта да се показва и пак да дава акъл какво трябва и какво не трябва!

    Ще го накаже Господ за наглостта и лицемерието!

    09:16 01.06.2026

  • 18 Никаква инфлация

    3 2 Отговор

    До коментар #13 от "Зявление":

    не е причинена от смяната на лева с евро ПО ФИКСИРАН КУРС!

    Дали ще платиш за една стока 1, 95 лева или 1 евро е едно и също.

    Дефицитът се дължи на псевдоикономиста Асен Василев и поддръжника му Борисов.

    ЛОШАТА НОВИНА е , че свръдефицитът се бори с ДЯСНА политика, а Румен Радев май няма хабер как става това!

    Коментиран от #23

    09:16 01.06.2026

  • 19 Някой може ли да обясни

    6 1 Отговор
    защо при свръхдефицит депутатите си увеличиха заплатите и оствиха автоматичното им увеличение?!

    За в бъдеще.

    А инак сме щели да водим дясна икономическа политика, демек- свиване на разходите.

    Благодаря!

    09:20 01.06.2026

  • 20 Факти

    2 2 Отговор
    Имаме свръх дефицит, а трябва да увеличаваме държавните разходи още. Този чу ли се какво каза? Трябва да се увеличат данъците на богатите. Олигарсите плащат по 10% също като най-бедните и се чудите защо имаме свръхдефицит. Нали Радев щеше да бори олигархията? Защо не я наложи със справедливи данъци? Защо продължава да я гали със смешните 10%? Такова чудо няма в цяла Европа. Народът отново беше излъган. Сто пъти ви казах - единственият шанс за тази държава е пълно мнозинство на ПП.

    09:20 01.06.2026

  • 21 Вас търтелите от фискалния съвет няма ли

    3 0 Отговор
    Да ви закрият, безполезни сте

    09:21 01.06.2026

  • 22 ДрайвингПлежър

    3 2 Отговор
    Изключителен мръсник!!! Това, което ставаше последните години до преди няколко месеца беше много добре и ни водеше към заветното за Дацов и компанията дупелизци евро - днес когато всички лъжи и цялата измама лъсна и се случи точно каквото предупреждавахме и картонената кула се срива, последните години вече не са добри!!!

    Е ЗАРАДИ ТАКИВА ЧУЖДОПОКЛОННИЦИ СМЕ НА ТОВА ДЕРЕДЖЕ!

    09:24 01.06.2026

  • 23 провинциалист

    3 2 Отговор

    До коментар #18 от "Никаква инфлация":

    Хайде сега да обясниш и едно и също ли е да плащаш 1 евро за нещо, което е струвало 1 лев и щеше ли това да е възможно без присъединяване към еврозоната!

    Коментиран от #25

    09:25 01.06.2026

  • 24 Никой

    0 1 Отговор
    ГЕРБ няма вина.

    09:30 01.06.2026

  • 25 Изравняването на цените в лева и евро

    2 1 Отговор

    До коментар #23 от "провинциалист":

    беше забранено и уж държавата щеше да следи да не се случва!

    Ама УЖ!
    Тов изравняване се дължи на лакомията на търговците, а не на еврото!
    Еврото няма НИЩО ОБЩО!
    Увеличеннието на цените започна ДАЛЕЧ ПРЕДИ въвеждането на еврото, още при лева!

    Дали търговецът ще ти увеличи една стока от 1 лев на 1, 95 лева ИЛИ от 1 лев на 1 евро е ЕДНО И СЪЩО !

    Вие в провинцията не можете ли да смятате бре?!

    Липсата на държава позволи на търговците да вдигнат цените! А не еврото!

    Коментиран от #26

    09:34 01.06.2026

  • 26 ДрайвингПлежър

    1 2 Отговор

    До коментар #25 от "Изравняването на цените в лева и евро":

    Увеличението започна от обявяването на влизането в еврото, март миналата година.
    После това увеличение се ускори, след юни месец след като беше обявена и датата за влизане!
    Същите процеси са се случили във всяка държава приела прокажената евровалута! Брутална инфлация още преди официално да влезе еврото в сила и малко-по-слаба след!
    ТАЯ ИНФЛАЦИЯ Е ИЗЦЯЛО СЛЕДСТВИЕ ОТ ПРИЕМАНЕ НА ЕВРОТО!!!

    09:38 01.06.2026

  • 27 Привържениците на връщането на лева

    2 1 Отговор
    да знаят едно- същите алчни търговци ще използват новата смяна на валутата за ОЩЕ ЕДНО УДАРНО ПОВИШЕНИЕ на цените!

    И като гледам калинките на Радев, държавата пак само ще стои и ще мига умно!

    А вие пак ще ревете!

    09:39 01.06.2026

  • 28 Я у лево

    3 0 Отговор
    Този,който няма вече врат,който дълго и напоително ни убеждаваше,че трябва да проемем еврото,а след това,че бясното увеличение на цените,не се дължи на еврото,сега нагло ни гледа в очите,и ни убеждава ,че това се дължи едва ли не на високи заплати и пенсии.А всичко е много елементарно: Набутаха ни еврото( целия т.н фискален съвет е създаден за тази цел,помним как Дянков ехидно се смееше,че нямаме вариант,да не приемем еврото) , Радев отиде на срещата в Брюксел,и когато в прав текст им заяви,че интересите на народа,за него стоят над интересите на Украйна,само броени дни след това,ни удариха с бухалката.Най елегантния начин да ни покажат: или слушкате и всичко свързано с клоуна ще подкрепяте,или ще ви бръкнем здравата в джоба. Ние сме от 6 месеца в Еврозоната.Но при първия сигнал от нас,че няма да бъде Йес мадам акушерка,брутално ни показаха,че това няма да разрешат на новите управляващи.Двоен аршин чиста проба.Испания ,Италия,Белгия, Франция са гиганти по дълг към БВП,в десетки пъти над България.Но за тях няма мониторинг, нито наказателни процедури.Затова беше и този бесен натиск за скоростно влизане в еврозоната.Сега паричните потоци ги командват Те- Акушерка и ЕЦБ.По задръстен народ от българския народ няма.Пропиля с лека ръка, през масови протести,да отхвърли напред еврозоната.Заради иди оттската цървулска теза: Щял да пътува спокойно,без да обменя левове.Сякаш пътува през седмица в цяла Европа.

    09:41 01.06.2026

  • 29 Граовец

    2 0 Отговор
    Любо Дацов - този субект, колко семейства е повредил, в качеството си на зам.министъры колко обещания е давал на този и онази, как не го е срам!!! 5 години се лянкаше при министрите , сега се прави на сведущ, перекенде

    09:41 01.06.2026

  • 30 Граовец

    1 0 Отговор
    около 10 август да се очаква нов ценови шок. тогава отпада задържението за обявяне на цените в евро/лев.. и всичко ще се закръгли на горе с немалко.

    09:45 01.06.2026

  • 31 Решението е просто, но ефективно

    0 0 Отговор
    Обесвате 1 млн пенсионери, като им удържате последните пенсии за въжетата, с които ще ги бесите. Останалите живи пенсионери копаят трапове и погребват в тях обесените. Това е. Как не сте се сетили още🤔

    09:47 01.06.2026

