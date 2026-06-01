Новини
България »
Възстановиха Детската асамблея "Знаме на мира"

Възстановиха Детската асамблея "Знаме на мира"

1 Юни, 2026 12:44 1 007 19

  • знаме на мира-
  • людмила живкова-
  • спортисти

Идеята е децата днес да призоват всички политици, всички религиозни лидери, всички общественици за мир на планетата, каза Людмила Живкова

Възстановиха Детската асамблея "Знаме на мира" - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Детската асамблея "Знаме на мира" беше възстановена. Отличени бяха млади българи с високи постижения в областта на изкуството, спорта и културата, съобщи БНТ.

Повече от 70 талантливи младежи са отличени тази година – Никола Цолов, Малена и Тервел Замфирови, Ружди Ружди, Карлос Насар и много други. Плакети с имената на всички отличени вече са поставени на стена на монумента “Камбаните”.

Те получиха и грамоти за успехите си, с които са допринесли за международната слава на България. Сред официалните гости беше и министърът на културата Евтим Милошев, който връчи част от отличията. Новата камбана, дарена от Светия Синод беше осветена от Негово Преосвещенство епископ Герасим.

Евгения Живкова – председател на фондация "Людмила Живкова – Знаме на мира": "Идеята е децата днес да призоват всички политици, всички религиозни лидери, всички общественици за мир на планетата, защото децата са най-важното нещо."

Тервел Замфиров: "Ние като спортисти се стремим да бъдем пример за децата. Искаме да им покажем здравословния начин на живот, че спорта учи на дисциплина, изгражда характер. Това е добър пример и нещо към което да се стремят."


България
Поставете оценка:
Оценка 4.4 от 29 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Последния Софиянец

    8 15 Отговор
    Аз съм взимал първа награда за рисунка на Асамблеята.Бях нарисувал Партийният дом.

    Коментиран от #5, #8, #11

    12:48 01.06.2026

  • 3 Адмирации...👍!

    28 6 Отговор
    Веднъж нещо хубаво да се възстанови,а не само да се руши...!

    12:51 01.06.2026

  • 4 Делю Хайдутин

    16 4 Отговор
    Карлос Насар не е ли малко голям за Детска Асамблея?

    Коментиран от #6

    12:51 01.06.2026

  • 5 Не ти вЕрваме!

    10 1 Отговор

    До коментар #2 от "Последния Софиянец":

    Поредната ти базикня...!

    Коментиран от #7

    12:51 01.06.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Последния Софиянец

    3 10 Отговор

    До коментар #5 от "Не ти вЕрваме!":

    Без майтап.Но искаха да ме дисквалифицират защото ползвах линийка за правите линии.

    12:56 01.06.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 1488

    4 5 Отговор

    До коментар #6 от "ЩО БЕ...?!":

    пускам твто и изпадам в ужас
    некав наркоман карлос ми обяснява отде си набява дневната доза и даже вика че било много яко

    Коментиран от #12

    12:58 01.06.2026

  • 10 Валентин

    8 1 Отговор
    ... каза Людмила Живкова 🤦‍♂️

    Нали знаете, че жената отдавна я няма?

    12:59 01.06.2026

  • 11 Знаеме, че си

    4 5 Отговор

    До коментар #2 от "Последния Софиянец":

    дрът комуняга!

    13:01 01.06.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Да питам само

    3 5 Отговор
    €бангарангата там ли ще я провеждат догодина?

    13:06 01.06.2026

  • 14 Софето

    4 15 Отговор
    Честито на децата, ще израснат в концлагер по руССки тертип - роби с промити мозъци.

    Коментиран от #15, #16

    13:07 01.06.2026

  • 15 Камбаните са

    15 0 Отговор

    До коментар #14 от "Софето":

    мощен езотеричен инструмент и нямат нищо общо със социализма. Но това не е за всяка глава

    13:11 01.06.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Механик

    5 3 Отговор
    Всичко ще възстановите. И паметника, който презрително наричате "моча, ще възстановите. Със собствените си пари и здраве ще възстановявате това което разрушихте.
    Само имайте търпение. И не се надявайте да избягате. САЩ не ви иска.

    13:19 01.06.2026

  • 18 Добро ново

    3 0 Отговор
    начоло, което ще открие нови хоризонти за България.

    Коментиран от #19

    13:36 01.06.2026

  • 19 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    1 0 Отговор

    До коментар #18 от "Добро ново":

    Новото е добре забравено старо❗
    След 35 години откриват колко ДОБРИ НЕЩА е имало при 45 години льошия социализъм❗

    13:49 01.06.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове