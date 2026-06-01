Бащата на Трифонова от "Хелс Китчън" коментира за пръв път участието ѝ в шоуто

Бащата на Деси Трифонова от последния сезон на "Hell's Kitchen" – риалити героят от Биг Брадър Христо Трифонов, направи първи коментар за представянето ѝ в кулинарното риалити. Той заяви, че е доволен от професионалните ѝ умения, но е имал резерви към част от личните моменти, показани в ефир, пише Ретро.

„Невероятно представяне... Гордея се с представянето ѝ като готвач, ама другите неща можеше да ни ги спести“, каза той.

По думите му част от проблемите между дъщеря му и нейния партньор Елвин са били известни на семейството още преди старта на формата. Той твърди, че връзката им е била натоварена и неравнопоставена.

„Виждахме, че Елвин ѝ е като трето дете. Беше ѝ трудно. Грижеше се и за него, и за всички останали“, посочи Трифонов, като допълни, че опитът им от Биг Брадър Фемили, където той участва със съпругата си преди години, им е помогнал да разберат напрежението в подобна среда.

Той изрази и критика към начина, по който личните отношения са били показани в ефир, като според него подобни решения е било по-добре да останат извън телевизионния формат.

След края на предаването отношенията между Десислава и Илиян Събков се задълбочили, като двамата вече живеят заедно в Поморие и работят в семейния ресторант.

По информация от близки до семейството те активно разработват ново меню и обикалят заведения в страната с цел обмен на опит и подобряване на бизнеса.

Въпреки новия етап в живота на двойката, част от близките им остават предпазливи относно бъдещето на връзката.