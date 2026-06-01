Бащата на Трифонова от "Хелс Китчън" коментира за пръв път участието ѝ в шоуто

1 Юни, 2026 12:31 1 405 2

Риалити героят Христо Трифонов сподели, че е горд от представянето на дъщеря си, но не и от драмите

Кадър: NOVA
Кадър: NOVA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Бащата на Деси Трифонова от последния сезон на "Hell's Kitchen" – риалити героят от Биг Брадър Христо Трифонов, направи първи коментар за представянето ѝ в кулинарното риалити. Той заяви, че е доволен от професионалните ѝ умения, но е имал резерви към част от личните моменти, показани в ефир, пише Ретро.

„Невероятно представяне... Гордея се с представянето ѝ като готвач, ама другите неща можеше да ни ги спести“, каза той.

По думите му част от проблемите между дъщеря му и нейния партньор Елвин са били известни на семейството още преди старта на формата. Той твърди, че връзката им е била натоварена и неравнопоставена.

„Виждахме, че Елвин ѝ е като трето дете. Беше ѝ трудно. Грижеше се и за него, и за всички останали“, посочи Трифонов, като допълни, че опитът им от Биг Брадър Фемили, където той участва със съпругата си преди години, им е помогнал да разберат напрежението в подобна среда.

Той изрази и критика към начина, по който личните отношения са били показани в ефир, като според него подобни решения е било по-добре да останат извън телевизионния формат.

След края на предаването отношенията между Десислава и Илиян Събков се задълбочили, като двамата вече живеят заедно в Поморие и работят в семейния ресторант.

По информация от близки до семейството те активно разработват ново меню и обикалят заведения в страната с цел обмен на опит и подобряване на бизнеса.

Въпреки новия етап в живота на двойката, част от близките им остават предпазливи относно бъдещето на връзката.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 от село

    5 0 Отговор
    А после след рекламата , ме ... още двама !!

    12:41 01.06.2026

  • 2 Селски

    2 0 Отговор
    Трифонови вълнения

    13:41 01.06.2026