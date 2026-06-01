Страхотен успех: Александър Василев спечели първата си титла при професионалистите

Българският национал за Купа "Дейвис" Александър Василев спечели титлата на тенис турнира в Куршумлийска баня на клей с награден фонд 30 хиляди долара, след като във финала надигра руснака Денис Клок с 6:2, 4:6, 6:2 в мач, продължил близо 2 часа и половина. Това е първи успех в професионалния тенис за 19-годишния талант, който миналата година загуби финала на Откритото първенство на САЩ за юноши от сънародника си Иван Иванов.

Мачът започна с размяна на пробиви, от която победител излезе Василев, който поведе с 2:1, а след това затвърди брейка си. Той проби още веднъж руснака за 5:2 и след това затвори сета на при свое подаване.

Във втората част играта бе равностойна, но Клок успя да пробие в осмия гейм и да поведе с 5:3, което се оказа решаващо да изравни резултата след 6:4.

Александър Василев започна много уверено третия сет, в който с два пробива поведе с 4:1. Руснакът върна един пробив, но българинът веднага направи рибрейк, а след това и спечели мача на свой сервис.

Това е първата титла на сингъл за Александър Василев при мъжете от турнирите на Международната федерация по тенис (ITF), след като през миналата година игра финал на турнир, загубен в София.

Александър Василев стана и вицешампион в надпреварата на двойки. Българинът и сърбинът Стефан Попович отстъпиха във финала с 1:6, 5:7 пред третите поставени Антон Аржанкин (Русия) и Бенджамин Джордж (Канада). Това беше първият финал на Александър Василев на двойки при мъжете в турнирите на ITF.

Българинът спечели 25 точки за световната ранглиста, в която бе под 856. Очаква се от утре да запише най-доброто си класиране до момента и да се изкачи с повече от 200 места в подреждането, което означава, че ще влезе сред първите 650.