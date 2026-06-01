Марихуана за над 2 млн. евро е иззета при спецакция в Бургаско и Ямболско

Разбиха организирана престъпна група, разпространявала високорискови наркотични вещества. Операцията е на Държавна агенция „Национална сигурност“ и ГДБОП, под ръководството на Окръжна прокуратура – Бургас.
Акцията е реализирана в населени места на територията на областите Бургас и Ямбол, като при нея са задържани всички участници в престъпната схема. По данни на разследващите групата е действала координирано и е била обект на продължително наблюдение и оперативна разработка.
В хода на операцията са установени и иззети над 250 килограма марихуана. По цени на съдопроизводството стойността на откритото наркотично вещество се изчислява на повече от 2 милиона евро.
Разследването се провежда под надзора на Окръжна прокуратура – Бургас, в рамките на съвместни действия със Държавна агенция „Национална сигурност“ и служители на Главна дирекция „Борба с организираната престъпност“.
По случая са задържани всички участници в групата, като предстои повдигане на обвинения и по-нататъшни процесуално-следствени действия. От прокуратурата уточняват, че се работи по изясняване на цялата престъпна мрежа, включително начина на разпространение и евентуални международни връзки.
Днес следобед властите ще дадат повече подробности за спецакцията на брифинг в Бургас.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Оня с рикията
Коментиран от #2, #3
12:43 01.06.2026
2 Ми знаят, нали
До коментар #1 от "Оня с рикията":делят с дилърите...
12:43 01.06.2026
3 авантгард
До коментар #1 от "Оня с рикията":Сигурно борсова цена.
На едро.
12:44 01.06.2026
4 Кирил
12:56 01.06.2026
5 Гуньо Простиа
13:25 01.06.2026
6 Пепа
13:37 01.06.2026