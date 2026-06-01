Марихуана за над 2 млн. евро е иззета при спецакция в Бургаско и Ямболско

1 Юни, 2026 12:41 667 6

Количеството наркотично вещество е над 250 кг

Снимка: shutterstock
Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Разбиха организирана престъпна група, разпространявала високорискови наркотични вещества. Операцията е на Държавна агенция „Национална сигурност“ и ГДБОП, под ръководството на Окръжна прокуратура – Бургас.

Акцията е реализирана в населени места на територията на областите Бургас и Ямбол, като при нея са задържани всички участници в престъпната схема. По данни на разследващите групата е действала координирано и е била обект на продължително наблюдение и оперативна разработка.

В хода на операцията са установени и иззети над 250 килограма марихуана. По цени на съдопроизводството стойността на откритото наркотично вещество се изчислява на повече от 2 милиона евро.

Разследването се провежда под надзора на Окръжна прокуратура – Бургас, в рамките на съвместни действия със Държавна агенция „Национална сигурност“ и служители на Главна дирекция „Борба с организираната престъпност“.

По случая са задържани всички участници в групата, като предстои повдигане на обвинения и по-нататъшни процесуално-следствени действия. От прокуратурата уточняват, че се работи по изясняване на цялата престъпна мрежа, включително начина на разпространение и евентуални международни връзки.

Днес следобед властите ще дадат повече подробности за спецакцията на брифинг в Бургас.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Оня с рикията

    4 0 Отговор
    Въпросът е, отиде знаят колко струва?

    Коментиран от #2, #3

    12:43 01.06.2026

  • 2 Ми знаят, нали

    8 0 Отговор

    До коментар #1 от "Оня с рикията":

    делят с дилърите...

    12:43 01.06.2026

  • 3 авантгард

    7 0 Отговор

    До коментар #1 от "Оня с рикията":

    Сигурно борсова цена.
    На едро.

    12:44 01.06.2026

  • 4 Кирил

    4 0 Отговор
    Да бяха отглеждали домати и краставици щеше да им е по доходоносно.

    12:56 01.06.2026

  • 5 Гуньо Простиа

    1 0 Отговор
    Изгорете я 😄

    13:25 01.06.2026

  • 6 Пепа

    0 0 Отговор
    Какво излиза, че държавата е един наркокартел, има ли толкова население у нас за толкова дрога????

    13:37 01.06.2026

