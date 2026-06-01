Моуриньо и Винисиус обещават огън и лед на "Бернабеу"

1 Юни, 2026 09:31 357 0

колаж: Факти
Ивайло Борисов

Сензационното завръщане на Жозе Моуриньо в Реал Мадрид предизвика шокови вълни на „Бернабеу“, но Винисиус Жуниор се оказа под светлините на прожекторите.

След сезон, дефиниран от брилянтни голове и нажежени полемики, бразилската суперзвезда сега трябва да изгради работни взаимоотношения с човека, който наскоро постави под въпрос поведението му на европейската сцена.

Моуриньо е подписал тригодишен договор за завръщане на треньорската скамейка на Реал, ход, който остава зависим от победата на Флорентино Перес на предстоящите президентски избори на 7 юни.

Повторното му назначение повдига въпроси относно възможността му да работи с настоящата звезда Винисиус, след публичното им несъгласие по-рано тази година.

Напрежението датира от елиминационен сблъсък в Шампионската лига през февруари, когато Моуриньо, тогава мениджър на Бенфика, влезе в конфликт с бразилския национал.

Според BBC Sport Винисиус все още смята, че бъдещето му е в Реал Мадрид.

Настоящият му договор е до 2027 г., въпреки че преговорите за удължаване се забавиха.


