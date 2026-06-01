Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г., вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
България »
Мечки все по-често слизат край населени места в Благоевградско

Мечки все по-често слизат край населени места в Благоевградско

1 Юни, 2026 09:31 799 5

  • бистрица-
  • горно хърсово и марулево-
  • мечки

Най-добрата защита е да избегнем срещата с хищника, предупреждават експерти

Мечки все по-често слизат край населени места в Благоевградско - 1
Снимка: Shutterstock
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Кадри от охранителни камери и сигнали от жители показват все по-чести случаи на появи на кафяви мечки в близост до населени места в Благоевградско. Животните са забелязани в районите на селата Бистрица, Горно Хърсово и Марулево, което засилва тревогата сред местните хора. Темата идва и на фона на инцидент с български гражданин в Румъния през миналата седмица, който е бил наранен след опит да нахрани мечка.

За причините, поради които мечките все по-често се приближават до хората, разказа в "Денят започва" по БНТ Иван Василев, председател на Ловно-рибарско дружество "Сокол 1911" – Благоевград:

"Знае се това от от последните 4-5 години. Мечката слезе много ниско покрай населените места поради обстоятелството, че естествените местообитания на мечката, където са във високата част на Рила планина, в парковата зона няма никаква храна."

По думите му, причината е липсата на достатъчно естествена хранителна база в планината:

"Поради обстоятелството, че природата през годините не дава възможност на горскоплодните дървета, джанки, круши, както и малини, капини, боровинки, нямат плод и тя няма с каквото се храни."

Според него, мечките са принудени да търсят храна в по-ниските части на планината и край селата:

"Естествено тя е принудена да търси такава храна, защото след ставане от зимния сън, обикновено през края на март – април, тя излиза и като няма с каквото се храни, ще търси храна и покрай населените места."

На въпрос колко мечки има в района, Василев посочи, че точни данни няма. Той допълни, че в района на Хърсово и Марулево са засичани няколко животни:

"Не повече от 5-6. Има и малки с тях."

Според него отговорността за управлението на популацията е на институциите. По думите му популацията на мечките в страната е нараснала значително.

Директорът на зоологическата градина в Благоевград и доскорошен управител на Парка за мечки в Белица Димитър Иванов подчерта, че най-важното е хората да не допускат среща с мечка:

"Аз бих казал, че първо трябва да направим всичко възможно да не се сблъскаме с мечка."

Според него разходките трябва да се извършват по утвърдени маршрути и по възможност в група:

"Вероятността за нападение е много по-малка, когато имаме група от 10 човека, отколкото ако се разхождаме един или двама."

По думите му, поведението на дивото животно трудно може да бъде предвидено. Иванов посочи и друг важен фактор за приближаването на мечките до хората – неправилното изхвърляне на отпадъци.


България
Поставете оценка:
Оценка 5 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 бою циганина

    3 3 Отговор
    ние "демократите" внесохме мечки от карпатите и вече ще жънете "плодовете" ни

    09:41 01.06.2026

  • 2 дедо Флашко

    4 0 Отговор
    Някой пече пържоли наблизо до гората и мечките надушват аромата. Затова слизат,защото са гладни,изгладнели от зимата.

    09:49 01.06.2026

  • 3 Ойларипи

    7 0 Отговор
    "Първо трябва да направим всичко възможно да не се сблъскаме с мечка." ?!?!? Е как се прави всичкото възможно да не се сблъскаме/срещнем мечка в гората? Хората от къде да знаят (дзвездите ли да им го говорят) къде има мечка, та те да не се свлъскат с нея. Говорят небивалици, истината е, че като развъдиха мечките, зорлем направиха ходенето в гората опасно за живота и здравето на хората.

    09:54 01.06.2026

  • 4 за 40 години клаушев мечка

    2 2 Отговор
    в гората не е видел . обикалял базите вземал фенобарбитал . носел 2 пищова . по петрохан и по морето нямало никаква мечка . някакви лешояди и диво прасе . ако срещнеш мечка може да посдрадаш . у нас има 3 вида . кафева, черна и най вече кафева . бяга бързо , ако нападне не изяжда цялата жертва . само косата или лицето . но в дивите гори има и други дето ядат трупно .

    10:10 01.06.2026

  • 5 И Те Търсят !

    2 0 Отговор
    Дрога !

    10:27 01.06.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове