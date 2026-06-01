Мехмед Дикме: Бизнесът и политиката все още вървят ръка за ръка

1 Юни, 2026 09:39 650 8

Моделът, за който преди години публично говори Ахмед Доган, не е изчезнал

Снимка: БНТ
Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Бившият министър на земеделието и дългогодишна фигура в ДПС Мехмед Дикме коментира в ефира на БНТ и сутрешният блок "Денят започва" механизмите, по които според него продължава да функционира политическата система в България.

По думите му моделът, за който преди години публично говори Ахмед Доган, не е изчезнал. Дикме твърди, че и днес съществуват зависимости между бизнеса и политиката, при които определени фирми подкрепят политически проекти, а впоследствие осигуряват ресурс за достигане и задържане на властта.

В интервюто си той насочи вниманието към политическите процеси в Кърджали. Според него се очаква да бъде избран втори областен управител на областта, който да е етнически турчин, а впоследствие да се включи в надпреварата за кметския пост.

Дикме използва случая, за да постави въпроса за влиянието на политическите и икономическите зависимости върху управлението и кадровите решения в страната.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Така е, читaк

    5 0 Отговор
    И това също е резултат от работата на мехмеддикметата!

    09:41 01.06.2026

  • 2 в кратце

    6 0 Отговор
    Бизнесът е в политиката, за да може да смуче кинтите на хората.

    09:46 01.06.2026

  • 3 Пламен

    4 0 Отговор
    На туй Дикме трябва да ,,благодарим" за заменките.
    Що не е в затвора?

    09:51 01.06.2026

  • 4 и двете са печеливши . и в други страни

    1 0 Отговор
    е така . по изгодно е . като има празник отиват да се снимат . един бизнесмен може да дари сума . а политиците даряват по рядко . клаушев е бил пълен с долари и левове . но е странял от политиката . та такива бизнес секти са по в сянка . имало на камерите разни политици идели . да си почиват . лобисите бързо забогатяват . извън парламента партиите с какво се субсидират . с бизнес . въртят бизнес . божанеца и къро оставиха богато наследство .

    09:52 01.06.2026

  • 5 Баш Хайдутин и действащ комунист

    5 0 Отговор
    Агент на ДС ,не се пипа

    10:07 01.06.2026

  • 6 ББ от Банкя

    3 0 Отговор
    Ефендии искаш да кажеш присвояването и политиката, бизнеса е само прах в очите на слепата нация

    10:08 01.06.2026

  • 7 И тоя

    4 1 Отговор
    трябваше отдавна да е в затвора + конфискация на всичко заграбено !

    10:13 01.06.2026

  • 8 От Къде Ги Намират ?

    1 0 Отговор
    Тези Донски Казаци !

    Да ги поставят На !

    Управленски позиции !

    В Тази Страна ?

    10:31 01.06.2026

