Мехмед Дикме: Бизнесът и политиката все още вървят ръка за ръка

Бившият министър на земеделието и дългогодишна фигура в ДПС Мехмед Дикме коментира в ефира на БНТ и сутрешният блок "Денят започва" механизмите, по които според него продължава да функционира политическата система в България.

По думите му моделът, за който преди години публично говори Ахмед Доган, не е изчезнал. Дикме твърди, че и днес съществуват зависимости между бизнеса и политиката, при които определени фирми подкрепят политически проекти, а впоследствие осигуряват ресурс за достигане и задържане на властта.

В интервюто си той насочи вниманието към политическите процеси в Кърджали. Според него се очаква да бъде избран втори областен управител на областта, който да е етнически турчин, а впоследствие да се включи в надпреварата за кметския пост.

Дикме използва случая, за да постави въпроса за влиянието на политическите и икономическите зависимости върху управлението и кадровите решения в страната.