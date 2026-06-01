Франция задържа руски петролен танкер под санкции в Атлантическия океан

Френският военноморски флот е задържал петролния танкер „Тагор“, плаващ от Русия и включен в списъка със санкции, съобщи президентът на Франция Еманюел Макрон в социалната мрежа X, предава News.bg.

По негови думи операцията е проведена в Атлантическия океан, като при нея е била осигурена подкрепа и от Обединеното кралство в рамките на международното морско право.

Макрон остро разкритикува практиките за заобикаляне на санкциите, като подчерта, че подобни действия се използват за финансиране на продължаващия конфликт между Русия и Украйна.

„Неприемливо е корабите да заобикалят международните санкции, да нарушават морското право и да финансират войната, която Русия води срещу Украйна повече от четири години“, заяви той.