Франция задържа руски петролен танкер под санкции в Атлантическия океан

1 Юни, 2026 09:26, обновена 1 Юни, 2026 09:35 1 617 99

Макрон обяви операцията и я определи като част от усилията срещу заобикалянето на международните санкции

Франция задържа руски петролен танкер под санкции в Атлантическия океан
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Френският военноморски флот е задържал петролния танкер „Тагор“, плаващ от Русия и включен в списъка със санкции, съобщи президентът на Франция Еманюел Макрон в социалната мрежа X, предава News.bg.

По негови думи операцията е проведена в Атлантическия океан, като при нея е била осигурена подкрепа и от Обединеното кралство в рамките на международното морско право.

Макрон остро разкритикува практиките за заобикаляне на санкциите, като подчерта, че подобни действия се използват за финансиране на продължаващия конфликт между Русия и Украйна.

„Неприемливо е корабите да заобикалят международните санкции, да нарушават морското право и да финансират войната, която Русия води срещу Украйна повече от четири години“, заяви той.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Факти

    23 74 Отговор
    И Франция арестува руски танкери 😂 Няма край руския позор.

    Коментиран от #6, #10, #25, #38, #99

    09:37 01.06.2026

  • 2 Сократ

    92 16 Отговор
    Пиратството не беше ли престъпление? Или продължаваме с мантрата, за международни правила, които се променят в движение и никой не ги е виждал написани.

    Коментиран от #17

    09:38 01.06.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Само питам

    92 12 Отговор
    Кое е неприемливо бе брат , че трябва да се спазват ?
    Кой ги измисля тия санкции бе ?
    Американците се отказаха да спират Руски танкери , сега вие се нататрузихте на де до ви я .
    Това за останалия свят си е чисто пиратство .

    Коментиран от #50, #51

    09:40 01.06.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 ДрайвингПлежър

    82 13 Отговор
    Това по смисъла на правото е пиратство.
    Какъв късмет, че и франция и особено "обединеното" кралство имат векове опит в пиратството и кражбите!

    "сенчестия" флот не нарушава никакво право, просто му липсва една застраховка - т.е. сами си носят риска. Е да Лойд и компания губят едни пари, това разбираемо от тяхна гледна точка е престъпление. Кръвопийците не ги обичат тия работи...

    Коментиран от #22

    09:41 01.06.2026

  • 9 Като улично куче

    16 53 Отговор
    Който мине той подритва страхливия кремълски гн 0м.

    09:42 01.06.2026

  • 10 Путин

    10 31 Отговор

    До коментар #1 от "Факти":

    Избягах от готвача си... а Нерде Франция нерде готвача

    09:43 01.06.2026

  • 11 Да бъдем

    50 9 Отговор
    благодарни, че Путин е президент, а не Медведев.

    09:43 01.06.2026

  • 12 аz СВО Победа 81

    18 30 Отговор
    Само албанците още не са задържали руски танкер.
    🤣🤣🤣

    09:44 01.06.2026

  • 13 Дон Корлеоне

    11 28 Отговор
    Хаяско що краде жито?

    Коментиран от #35, #79

    09:45 01.06.2026

  • 14 Емил

    35 5 Отговор
    Бабо@бът се изказа!!!
    Морални деграданти ще учат хората - ужас!!!

    09:46 01.06.2026

  • 15 Расия стана посмешище 🤣🤣

    20 32 Отговор
    За кво и е тоя атом след като цел свят си прави пиш ки с рассия и подобно на ссср дето беше тъпкан с оръжие атоми ракети се разпадна и оръжията не предотвратиха това😅😅😅сега расия ще изчезне независимо от атома дето има и не го ползва...аз ако имах достъп до атома щях да го пратя незабавно по целата европа и саш и кво ще да става ако и планетата да се разхвърчи на отломки в космоса не ми пука но тази гавра на запада ще спре завинаги

    Коментиран от #18, #46

    09:46 01.06.2026

  • 16 стоян георгиев

    49 10 Отговор
    Защо не смеете да кажете,че бандерско-хазарския режим на зеления надрусан пор удари реактор на запорожката АЕЦ и има озтичане на радиация,което е заплаха за цяла Европа.
    Ако това беше сторено от руска страна представям си какъв вой щеше да има по поръчковите ни медии и от продажните ни управници.

    Коментиран от #27

    09:47 01.06.2026

  • 17 ФАКТ

    10 37 Отговор

    До коментар #2 от "Сократ":

    Западът пише правилата а милиционерите ги спазвате. Питай вожда си Путин.

    09:47 01.06.2026

  • 18 Анти таксиджия

    11 17 Отговор

    До коментар #15 от "Расия стана посмешище 🤣🤣":

    Кога е бил фактор бакшиша за нещо? Освен на пиацата с колегите като се карат за курс и ред

    09:49 01.06.2026

  • 19 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    7 28 Отговор
    някоя копейка няма ли да се изцепи за ЦАР БОМБА?

    Коментиран от #24, #26, #75

    09:52 01.06.2026

  • 20 ВВП

    21 6 Отговор
    Само в розовите сънища на Макрон и обединения клозет Ганглия ,се случил този филм .Всички задържат корабчета ,от ,сенчестия ,флот .Даже и Лихтенщайн е в играта .Ахахаха

    09:55 01.06.2026

  • 21 Мнение

    11 24 Отговор
    Путин се оказа изключително слаб, страхлив, некадърен и направо предател. Никой не можеше да си представи такова подигравателно отношение към Русия. Превърна държавата си в позорище!

    09:55 01.06.2026

  • 22 Ол1гофрен,

    5 23 Отговор

    До коментар #8 от "ДрайвингПлежър":

    Ако нямаш застраховка на МПС принадлежиш на санкции и глоби.Може и на топло.

    Коментиран от #86

    09:58 01.06.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Може и за САТАНИЗЪМ

    6 2 Отговор

    До коментар #19 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    😂😂😂😂

    09:59 01.06.2026

  • 27 Факти

    13 10 Отговор

    До коментар #16 от "стоян георгиев":

    Един зелен надрусан пор пета година се гаври с Русия 😂😂😂

    09:59 01.06.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Мишел

    15 2 Отговор
    Снимката е на румънската фрегата "Марачещи".

    09:59 01.06.2026

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 ВВП

    19 5 Отговор
    Кога ще бутат Бабата Алино??

    10:00 01.06.2026

  • 33 Факти

    9 15 Отговор

    До коментар #25 от "Задник гол.":

    Богат е Путин и шайката му. Руснаците са бедни 😅 Умират и мизерстват за кефа на китайците. Ние си гледаме живота и си щракаме с пръсти.

    Коментиран от #37

    10:01 01.06.2026

  • 34 Т Живков

    6 11 Отговор
    Само така!Смърт на комунизма!

    10:02 01.06.2026

  • 35 Само питам

    18 8 Отговор

    До коментар #13 от "Дон Корлеоне":

    Кво жито бе готин ?
    Русия е на първо място в света по производство и износ на пшеница !!!
    На потника глупостите повтаряш ..Потника да не е сял , да не е жънал ??!

    Коментиран от #40

    10:03 01.06.2026

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 ха ха ха ...

    27 7 Отговор

    До коментар #33 от "Факти":

    Аз още никъде не съм видял Руснаци да берат ягоди в чужбина , да метат улиците , да гледат стари баби ...
    Ама Българи ,Поляци ,Румънци .....бол..

    Коментиран от #43, #47, #53

    10:04 01.06.2026

  • 38 Град Козлодуй

    7 18 Отговор

    До коментар #1 от "Факти":

    Точен сте господине ✌️.Русия не е фактор,а посмешище.

    10:04 01.06.2026

  • 39 койдазнай

    13 4 Отговор
    Най-смешното е, че тъй като Франция и Англия са нямали нито една фрегата, която може да плава в Атлантика, атаката по руския кораб е проведен от Румънска фрегата!

    10:04 01.06.2026

  • 40 Колективен руски крепостен

    6 11 Отговор

    До коментар #35 от "Само питам":

    Защо живеем по-зле от Папуа Нова Гвинея?

    Коментиран от #42

    10:05 01.06.2026

  • 41 жик так

    8 6 Отговор

    До коментар #28 от "Стоянов":

    То същата работа с Иран ! Иран за два дена , ама на п ут кин ден .

    10:05 01.06.2026

  • 42 Само питам

    9 5 Отговор

    До коментар #40 от "Колективен руски крепостен":

    А ти кога си излизал от село и си ходил в Русия ?

    Коментиран от #49

    10:06 01.06.2026

  • 43 Копейкин

    4 9 Отговор

    До коментар #37 от "ха ха ха ...":

    Ти па къде си видял чужбина?

    10:06 01.06.2026

  • 44 604

    4 4 Отговор
    Щатния троу съ развихрил тукъ....анъъъ хлебеш ли...кукуригууу, пхахахахаха

    10:11 01.06.2026

  • 45 Отреазвяващ

    0 3 Отговор
    Там присъстваха-Асан,Драган и сватя му Гюрга от Бусманци.

    10:12 01.06.2026

  • 46 Факти

    8 13 Отговор

    До коментар #15 от "Расия стана посмешище 🤣🤣":

    Путин не може да изстреля атом. Няколко офицери трябва да вкарат кодове. Шансът всичките те да са самоубийци е нулев. Има два случая в историята в които руски офицер отказва да оторизира ядрен удар по САЩ, което спасява света от апокалипсис. Тези хора са световни герои, но имената им не са световноизвестни и Русия не се хвали с тях като с Гагарин например. Тъкмо обратното - умишлено ги е заровила в забвение. Защо? Защото те не са герои на Русия, а герои на света, които са спрели Русия да го унищожи. Информирай се. Единствените способни на ядрен удар са ислямистите. Те са самоубийци. На всички останали животът им е мил. А Путин е страхливец. Видяхме го как избяга от Пригожин.

    Коментиран от #48, #64, #83

    10:13 01.06.2026

  • 47 Хи хи

    6 9 Отговор

    До коментар #37 от "ха ха ха ...":

    Много си умен , пращиш от акъл . Как да береш ягоди в Испания като имаш ИЗХОДНИ визи , знаеш ли какво значи това ? А колко рестрикции наложи Путин на народа си , върни и прочети !

    Коментиран от #66

    10:16 01.06.2026

  • 48 Това са безспорни

    3 2 Отговор

    До коментар #46 от "Факти":

    Факти.

    10:20 01.06.2026

  • 49 Данчо

    7 6 Отговор

    До коментар #42 от "Само питам":

    Защо трябва да ходиш до там и да се убедиш с очите си ,малко ли руснаци има по черноморието ? Преди години Путин беше велик , сега не искат да чуят за него / от лични разговори /.Вярно има и едни 70- 80 годишни бабушки за които Путин е " гении ".

    Коментиран от #56, #59

    10:21 01.06.2026

  • 50 Бай Араб

    3 0 Отговор

    До коментар #5 от "Само питам":

    На теб какво ти пречи пиратството?

    Коментиран от #60

    10:23 01.06.2026

  • 51 туй онуй

    7 3 Отговор

    До коментар #5 от "Само питам":

    за този кораб въртите вече 1 година..а през това време цените в европа удрят тавана..на кого правите лошо господа евротретополови..идите все в ЖОПУ или в СРАКУ..изберете къде ви по-приятно..

    10:24 01.06.2026

  • 52 Пепи Волгата

    4 6 Отговор
    Отиде зян на Путин нафтата.

    10:25 01.06.2026

  • 53 Факти

    6 7 Отговор

    До коментар #37 от "ха ха ха ...":

    Говориш за необразованите, така ли? В България минималната заплата е 620 евро. В Русия минималната заплата е 280 евро. Милиони руснаци берат ягоди, метат улици и гледат стари хора... в Китай, защото в Европа не ги пускат. В Китай ходил ли си?

    Коментиран от #61, #62, #90

    10:26 01.06.2026

  • 54 Бай Араб

    3 7 Отговор
    Путин са го ударили в най-милото.Захарова мълчи , тя харесва френски парфюми и пирати.

    10:29 01.06.2026

  • 55 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 56 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 57 Жорко

    7 2 Отговор
    Е,как бе измекяри,как спирате морски съд в международни води?Скапани пирати!

    10:33 01.06.2026

  • 58 МИЛИ ДЖЕНДЪРИ

    6 2 Отговор
    МАКАРОНЧУ ЩЕ ИЗРИВЕ НА ОМРЯЛО СТОЙТЕ И ГЛАДАЙТЕ ЩЕ ПОСЛЕДВА СЪДБАТА НА НАПОЛЬОНЧО.

    10:33 01.06.2026

  • 59 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 60 Жорко

    4 1 Отговор

    До коментар #50 от "Бай Араб":

    Що говориш глупости???Какво пречи пиратството???Я пак,я пак!

    10:35 01.06.2026

  • 61 Истината

    4 2 Отговор

    До коментар #53 от "Факти":

    Не се оправдай ,в Европа бършеш стари г.30ве за 1000€на месец при ангажираност 30дни и вечери ☝️.

    10:37 01.06.2026

  • 62 ха ха ха ....

    8 2 Отговор

    До коментар #53 от "Факти":

    Какво значение има минималната заплата ?!!
    То само в България 60% от населението е на минимална заплата !!
    В останалия свят няма такова нещо !!
    Като сме толкова богати , защо ходите да берете ягоди беее.... ?!!

    Да не говорим че в Русия и България средната заплата е една и съща .
    А цените са 3-4 пъти по ниски !!!!

    Коментиран от #68

    10:38 01.06.2026

  • 63 жик так

    11 2 Отговор
    Франсетата много ги е яд че Руснаците ги изтириха от Африка , и сега се заяждат на дребно .
    Ама да не се наложи макарона лично да го кара кораба до Русия и да моли да го връща !!!

    10:40 01.06.2026

  • 64 ФилоСофф

    3 2 Отговор

    До коментар #46 от "Факти":

    Но пък Пригожин сега ловува щастливо във Вечните Ловни Полета .

    10:40 01.06.2026

  • 65 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 66 ха ха ха ...

    5 2 Отговор

    До коментар #47 от "Хи хи":

    Ти за Англия сега не вадиш ли документи ??...ама пак береш ягоди там ...

    10:42 01.06.2026

  • 67 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 68 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 69 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 70 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 71 ха ха ха ...

    4 2 Отговор

    До коментар #68 от "Оди у Въ.ш.кар.истан":

    Кога беше референдума за Ес бе готин ???
    Ако бяха направили референдум , щеше да видиш Ес през крив макарон ....

    Коментиран от #74

    10:46 01.06.2026

  • 72 Жожи

    6 2 Отговор
    И тия почнаха да крадат като тръмпи

    Коментиран от #76

    10:46 01.06.2026

  • 73 Zaxaрова

    2 9 Отговор
    Няма край руският резил!

    10:47 01.06.2026

  • 74 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 75 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 76 Ами

    2 1 Отговор

    До коментар #72 от "Жожи":

    Могат крадат.😎

    10:49 01.06.2026

  • 77 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 78 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 79 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 80 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 81 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 82 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 83 Не е невъзможно атома да се пусне

    2 2 Отговор

    До коментар #46 от "Факти":

    Само от путин дори другите дето участват в пуска откажат това

    10:55 01.06.2026

  • 84 А ГДЕ

    4 2 Отговор

    До коментар #80 от "А МОЧАТА?":

    Сирски и Мисирски ,успяха ли да му открият Чотурата 🎃 ?

    10:55 01.06.2026

  • 85 Жендарите ограбиха

    2 3 Отговор
    Хаяско Първи.😂😂😂🤡🤡🤡

    11:00 01.06.2026

  • 86 От чужбина

    6 2 Отговор

    До коментар #22 от "Ол1гофрен,":

    Само в точно определени застрахователи ли трябва да е застрахован?? Други застрахователи няма ли?? Те, някои политици искат всичко по света да се застрахова само в техните фирми. Или с други думи, опитват се където и какво и да се прави по света да им се плаща на тях. Аааре у лево!

    11:02 01.06.2026

  • 87 Пиратите

    1 2 Отговор
    се бесят по рейте.

    11:05 01.06.2026

  • 88 ВВП

    1 2 Отговор
    Радев да ми звъни спешно .имам план за Бабата Алино..Уникален хуманитарен проект ..За хора болни от редки заболявания .За първи път в историята на човечеството ..за първи път в България..Национализация на незаконните постройки,Статут ,за 100 гид ,собственост на държавата ..Да привлекат всякакви специалисти ..може и от Окропистан ..щом има пари за война ,ще има и за лечение..Да ми звъни Румен!!.

    11:09 01.06.2026

  • 89 ВВП

    1 2 Отговор
    ПП даде на Окрайната 10 млд като подарък .Кой ,кога ще връща тези пари ..??Аз гражданин от Бургас питам Румен Радев..

    11:13 01.06.2026

  • 90 Някой

    1 3 Отговор

    До коментар #53 от "Факти":

    Явно не си ходил в Китай, през 2 , 3 месеца ходя в Китай по бизнес, това което си написал е измислица за руски работници в Китай.

    11:17 01.06.2026

  • 91 ВВП

    3 2 Отговор
    140 къщи в Бабата Алино са незаконни ,не са застраховани ,имат фалшиви актове .Коцев в пандиза .окропите да се спасяват ,имотите се конфискуват .Стават държавна собственост с указ на президента .Специален статут за неприкосновена собствено на здравеопазването .И да духът супата окраинските мафиози..перачи на пари от ЕССР..И на Зелю фашиста.

    11:17 01.06.2026

  • 92 Все едно

    1 2 Отговор
    Путин да обяви санкции на Франция и великата Британия и да почне да им спира корабите в открито море. Търсят казус да унищожат колкото се може европейски държави, главната цел са Правословните и другите Словенски държави.

    11:19 01.06.2026

  • 93 ВВП

    0 2 Отговор
    Все пак това е само розов сън за Емо пееераза..Все пак се случва единствено във Социална мрежа ,посещавана от оня с коня,и кака Стоянка Георгиева..Даже за ,достоверност спомена кралския обединен клозет от Британия ...Хехехе ..

    11:20 01.06.2026

  • 94 ВВП

    1 2 Отговор
    Все пак това е само розов сън за Емо пееераза..Все пак се случва единствено във Социална мрежа ,посещавана от оня с коня,и кака Стоянка Георгиева..Даже за ,достоверност спомена кралския обединен клозет от Британия ...Хехехе ..

    11:23 01.06.2026

  • 95 ВВП

    1 2 Отговор
    Путин ,и РФ потопиха мечтите на НАТО да владеят Крим . Одесса и Донбас .Написаното в някаква социална мрежа няма реалност .всичко е измислица .Радвайте се окропи .Докато ви затриват .

    11:26 01.06.2026

  • 96 Браво

    2 1 Отговор
    Така и трябва с фашисткия инвентар

    11:31 01.06.2026

  • 97 ВВП

    0 2 Отговор
    Той,Емо пееераза отдавна прави някви нелепи изказвания .Там всичко е ясно .Има пост наполеновски синдром..Малко пишлиие,носи наполеонки ,гръмки фрази..Живее с възрастен мъж..Френски сюжет .супер отврат ..вчера му разбиха столицата ,негри и араби...Представи си като иде ,,Ярса,,,.уаууу

    11:32 01.06.2026

  • 98 ВВП

    0 2 Отговор
    Кога ще праща ,пехотинци от Есср за Донбас? .Руските чакат вече 3 год ..Емо е един лъжлю..

    11:37 01.06.2026

  • 99 Баламата

    0 2 Отговор

    До коментар #1 от "Факти":

    Не се коси.Ще го пуснат безславно

    11:41 01.06.2026

