Новини
Спорт »
Световен футбол »
Атлетико Мадрид затваря вратата пред Барселона за Хулиан Алварес

Атлетико Мадрид затваря вратата пред Барселона за Хулиан Алварес

1 Юни, 2026 20:37 331 0

  • хулиан алварес-
  • атлетико мадрид-
  • барселона-
  • трансфер-
  • енрико сересо-
  • ла лига-
  • футбол-
  • новини

Категоричен отговор от ръководството на "дюшекчиите" относно бъдещето на аржентинската звезда

Атлетико Мадрид затваря вратата пред Барселона за Хулиан Алварес - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

В последните дни трансферната сага около Хулиан Алварес разпали страстите в испанския футбол. Каталунският гранд Барселона, който усилено търси заместник на острието Роберт Левандовски, бе спряган като следваща дестинация за аржентинския нападател. Въпреки слуховете и спекулациите, надеждите на "блаугранас" бяха попарени от най-високо ниво.

Президентът на Атлетико Мадрид, Енрико Сересо, сложи край на всички догадки с категорично изявление. В интервю за каталунското издание "Спорт" той подчерта, че Хулиан Алварес не само ще остане в състава на "дюшекчиите" през предстоящия сезон, но и ще бъде ключова фигура за клуба в дългосрочен план.

"Хулиан Алварес е футболист на Атлетико и ще продължи да бъде такъв не само през този сезон, а и за много години напред. Работим неуморно, за да подсилим отбора с най-добрите таланти. До началото на първенството през август има достатъчно време, в което ще търсим най-удачните решения за състава," заяви Сересо.


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове