Атлетико Мадрид затваря вратата пред Барселона за Хулиан Алварес

В последните дни трансферната сага около Хулиан Алварес разпали страстите в испанския футбол. Каталунският гранд Барселона, който усилено търси заместник на острието Роберт Левандовски, бе спряган като следваща дестинация за аржентинския нападател. Въпреки слуховете и спекулациите, надеждите на "блаугранас" бяха попарени от най-високо ниво.

Президентът на Атлетико Мадрид, Енрико Сересо, сложи край на всички догадки с категорично изявление. В интервю за каталунското издание "Спорт" той подчерта, че Хулиан Алварес не само ще остане в състава на "дюшекчиите" през предстоящия сезон, но и ще бъде ключова фигура за клуба в дългосрочен план.

"Хулиан Алварес е футболист на Атлетико и ще продължи да бъде такъв не само през този сезон, а и за много години напред. Работим неуморно, за да подсилим отбора с най-добрите таланти. До началото на първенството през август има достатъчно време, в което ще търсим най-удачните решения за състава," заяви Сересо.