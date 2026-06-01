Вратарската сага на "Анфийлд" се разгаря - неясно бъдеще за Алисон в Ливърпул

1 Юни, 2026 18:49 403 0

Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Алисон Бекер, един от най-ярките стожери на Ливърпул през последните години, е на път да затвори страницата си на "Анфийлд". Според авторитетното издание Gazzetta dello Sport, бразилският национал е взел категорично решение да напусне английския гранд и да потърси ново предизвикателство в Серия А, където Ювентус вече го очаква с отворени обятия

Информацията от Италия сочи, че Алисон и "Старата госпожа" са постигнали устно съгласие за тригодишен контракт, чиято стойност варира между 4 и 5 милиона евро на сезон, плюс щедри бонуси и възможност за удължаване с още една година. Въпреки това, трансферът все още виси на косъм, тъй като Ливърпул и Ювентус трябва да изгладят финансовите детайли и да постигнат компромис, който да удовлетвори и двете страни.

Мърсисайдци не са склонни да се разделят с 33-годишния си вратар, особено след като вече се простиха с други ключови фигури като Мохамед Салах и Андрю Робъртсън. Ръководството на Ливърпул е категорично – Алисон остава при "червените" поне още един сезон, тъй като договорът му е валиден за още 12 месеца. Новият мениджър, фаворит за поста е Андони Ираола, ще има последната дума по казуса, като неговото решение може да се окаже решаващо за бъдещето на бразилеца.

В Торино следят с орлов поглед ситуацията и са готови да изчакат развоя на събитията около треньорската рокада на "Анфийлд". Ако Ираола реши да заложи на ново лице под рамката, Ювентус ще се опита да финализира сделката за Алисон. В същото време, Ливърпул вече има на радара си Гиорги Мамардашвили като евентуален заместник на бразилския страж.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

