Вратарската сага на "Анфийлд" се разгаря - неясно бъдеще за Алисон в Ливърпул

Алисон Бекер, един от най-ярките стожери на Ливърпул през последните години, е на път да затвори страницата си на "Анфийлд". Според авторитетното издание Gazzetta dello Sport, бразилският национал е взел категорично решение да напусне английския гранд и да потърси ново предизвикателство в Серия А, където Ювентус вече го очаква с отворени обятия

Информацията от Италия сочи, че Алисон и "Старата госпожа" са постигнали устно съгласие за тригодишен контракт, чиято стойност варира между 4 и 5 милиона евро на сезон, плюс щедри бонуси и възможност за удължаване с още една година. Въпреки това, трансферът все още виси на косъм, тъй като Ливърпул и Ювентус трябва да изгладят финансовите детайли и да постигнат компромис, който да удовлетвори и двете страни.

Мърсисайдци не са склонни да се разделят с 33-годишния си вратар, особено след като вече се простиха с други ключови фигури като Мохамед Салах и Андрю Робъртсън. Ръководството на Ливърпул е категорично – Алисон остава при "червените" поне още един сезон, тъй като договорът му е валиден за още 12 месеца. Новият мениджър, фаворит за поста е Андони Ираола, ще има последната дума по казуса, като неговото решение може да се окаже решаващо за бъдещето на бразилеца.

В Торино следят с орлов поглед ситуацията и са готови да изчакат развоя на събитията около треньорската рокада на "Анфийлд". Ако Ираола реши да заложи на ново лице под рамката, Ювентус ще се опита да финализира сделката за Алисон. В същото време, Ливърпул вече има на радара си Гиорги Мамардашвили като евентуален заместник на бразилския страж.

🚨 Liverpool goalkeeper Alisson plans to tell the club's new manager, likely to be Andoni Iraola, that he wants to end his time at Anfield and join Juventus.



He's already agreed a deal with Juventus and just needs the clubs to come to an agreement.



(Source: La Gazzetta dello… — Transfer News Live (@DeadlineDayLive) June 1, 2026