Скандален аудиозапис разтърси Реал Мадрид: Флорентино Перес разкрива заговор за покушение срещу себе си

1 Юни, 2026 19:09 885 1

Тайно записан разговор от 2019 г. хвърля светлина върху драматични обвинения за шпионаж, изнудване и опити за дискредитиране на президента на „белия балет“

Снимка: БГНЕС/EПA
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Седмицата, в която футболната общественост очаква първите президентски избори в Реал Мадрид от близо две десетилетия, започна с истинска буря. Каталунското радио RAC 1 публикува сензационен таен запис, в който настоящият президент на клуба Флорентино Перес разкрива ужасяващи подробности за заговор, целящ да го елиминира.

В аудиоматериал, датиращ от 2019 година и направен по време на разследване, Перес споделя пред Националния съд, че е бил мишена на сложна схема, организирана от Игнасио Санчес Галан – изпълнителен директор на енергийния гигант Iberdrola. По думите на Перес, Галан е наел скандалния бивш комисар Хосе Мануел Вилярехо, за да го следи и да събира компрометираща информация, която да бъде използвана срещу него в медиите.

В разтърсващите си показания Перес описва три възможни начина, по които враговете му са планирали да го отстранят:

- Физическо елиминиране – чрез инсцениран инцидент или дори чрез вирус, нещо, което самият той определя като „невероятно и ужасяващо“.

- Финансови манипулации – разкриване на предполагаеми банкови сметки в чужбина, с цел да бъде дискредитиран публично.

- Лични атаки – фабрикуване на история за извънбрачно дете, с което да бъде опетнено името му.

„Чух, че най-добрият начин да ме премахнат е чрез инцидент или вирус. Не вярвах, че това е възможно. Говореше се и за банкови сметки извън Испания, за които биха платили солидна сума. А третото беше направо абсурдно – да ми припишат дете, което не съществува“, споделя Перес пред съдия Мануел Гарсия Кастельон.

Президентът на „кралския клуб“ не спестява критики към определени журналисти и медии, които според него са били въвлечени в опитите за изнудване. Перес твърди, че е бил подложен на постоянен натиск и е потърсил съдействие от тогавашния шеф на Националния разузнавателен център Феликс Санс Ролдан. „Той ме увери да не се тревожа прекалено“, разказва Перес.

Скандалът избухва в момент, когато Перес се готви за нов президентски мандат, а неговият основен опонент Енрике Рикелме е сочен за фаворит на Санчес Галан. По време на пресконференция Перес намекна, че зад кандидатурата на Рикелме стои именно Галан – ход, който допълнително нажежи страстите преди изборите на 7 юни.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското им. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдaт премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Дзак

    0 0 Отговор
    Всеки с проблемите си!

    19:36 01.06.2026

