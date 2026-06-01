Емануел Луканов поема кормилото на новака Дунав Русе

След като Дунав Русе си осигуриха завръщане в елита на българския футбол, клубът официално обяви името на своя нов старши треньор. На кормилото на отбора застава добре познатият специалист Емануел Луканов, който до неотдавна ръководеше Янтра Габрово.

Досегашният наставник Георги Чиликов, който изведе Дунав до промоция в Първа лига, реши да се раздели с клуба по собствено желание. Ръководството на "сините" не губи време и бързо намери негов заместник в лицето на Луканов – треньор с опит и амбиция, доказал се в българския футбол.

Въпреки официалното съобщение, от Дунав Русе не разкриват подробности относно срока на договора с новия си наставник.

Любопитен факт е, че през изминалата кампания Луканов се изправи два пъти срещу Дунав Русе, като записа по една победа и една загуба.