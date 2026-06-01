Александър Донски влезе в основната схема на турнира в Сентурион

1 Юни, 2026 18:27

27-годишният българин направи обрат срещу Наоя Хонда

Снимка: БГНЕС
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Александър Донски се класира за основната схема на сингъл на тенис турнира на клей от сериите „Чалънджър 50" в Сентурион (Република Южна Африка) с награден фонд от 63 хиляди долара.

27-годишният българин, поставен под №3 в пресявките, направи обрат и победи във втория кръг Наоя Хонда (Япония) с 2:6, 6:3, 6:4. Срещата продължи два часа и две минути.


Донски допусна два пробива и загуби първия сет с 2:6, но след това пое инициативата и доминира до края на мача. Българинът спечели втората част с единствен пробив в четвъртия гейм, а в третия сет стигна до пробив за 4:3, след което задържа преднината си, за да стигне до победата.


Александър Донски ще участва и в надпреварата на двойки. Българинът и представителят на домакините Алек Бекли ще играят в първия кръг срещу вторите поставени в схемата при дуетите Константен Кузмин (Франция) и Роберт Стромбахс (Латвия).


