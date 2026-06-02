"София Кепитъл" с нова крачка към придобиването на Левски

Новият собственик на Левски Атанас Бостанджиев направи още една крачка към официалното придобиване на клуба.

От "София Кепитъл" са изпратили съобщение до Комисията за защита на конкуренцията относно придобиването на пряк контрол върху футболния Левски и непряк контрол върху дъщерните му дружества "Стадион Георги Аспарухов" и "Спорт Маркетинг" ЕООД.

На 24 април Наско Сираков даде пресконференция, на която обяви, че мажоритарният пакет от акции ще премине в ръцете на Атанас Бостанджиев, познат преди това в България най-вече като ръководител на лондонското дружество "ВТБ Кепитъл".

От Комисията за защита на конкуренцията са публикували официално съобщение, в което се казва: "В Комисията за защита на конкуренцията /КЗК/, на основание чл. 24, ал. 1 от Закона за защита на конкуренцията /ЗЗК/, е постъпило уведомление, по което е образувана преписка № КЗК/457/2026 г., с което Комисията се уведомява за намерението на "София Кепитъл" АД (в процес на учредяване) ("Придобиващо предприятие"), действащо чрез учредителите си Джемкорп Съб Холдингс Лимитед (Gemcorp Sub Holdings Limited), дружество, учредено и съществуващо съгласно законодателството на Абу Даби Глобал Маркет, Обединени арабски емирства, с регистрационен номер 0000023436 и Джемкорп Емплоймънт Сървисис Лимитед (Gemcorp Employment Services Limited), дружество, регистрирано съгласно законодателството на Англия и Уелс, с регистрационен номер 13305984, да осъществи концентрация чрез придобиване на пряк контрол върху "Професионален футболен клуб Левски" АД, ЕИК 121660936 ("Придобивано предприятие") и непряк контрол върху дъщерните му дружества "Стадион Георги Аспарухов" ЕАД, ЕИК 207690616 и "Спорт Маркетинг" ЕООД, ЕИК 204390231 по смисъла на Глава V от ЗЗК."

"Търговските дейности на въпросните предприятия са:

- Придобиващото предприятие е учредено за целите на сделката. Икономическата група на Придобиващото предприятие оперира в областта на управление на фондове, както и инвестиции и управление на енергийни, инфраструктурни, петролни и рафинерийни проекти;

- Придобиваното предприятие - участие в професионални футболни първенства в България (Първа лига), както и в европейски клубни турнири (квалификации и групови фази на УЕФА), както и спортно-организационна и административна дейност.

Искането е КЗК да извърши оценка на концентрацията и да се произнесе с решение, въз основа разпоредбите на ЗЗК.

В тази връзка, на основание чл. 80, ал. 2 от ЗЗК всяко трето заинтересовано лице може да представи информация или да изрази своето писмено становище относно сделката и въздействието, което тя може да окаже върху ефективната конкуренция на съответния пазар в страната.

Становището следва бъде заведено в деловодството на КЗК в срок от седем дни от датата на публикуване на настоящото съобщение (27.05.2026 г.), като бъде подкрепено със съответни доказателства.

Съобщението е изготвено от уведомителя, като КЗК си запазва правото да се произнесе с окончателно решение след извършването на цялостна оценка на нотифицираната сделка", се допълва в текста.