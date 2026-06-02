Левски стартира мащабна офанзива за стабилно бъдеще

Ръководството на шампионите от Левски предприема решителни стъпки, за да гарантира дългосрочната стабилност на отбора. В опит да запази гръбнака на състава, донесъл титлата, цели десет футболисти вече са получили оферти за нови, значително подобрени договори, разкриват източници на „Мач Телеграф“.

Сред предложените за удължаване на контрактите са не само звездите на тима, но и ключови фигури, чиито споразумения изтичат до края на тази или през следващата година. В челните редици на тази група се откроява името на Светослав Вуцов, а до него застават голмайсторът на първенството Евертон Бала, Кристиан Макун, Мустафа Сангаре, Гашпер Търдин и още няколко важни състезатели.

Особено внимание привлича ситуацията около бразилеца Майкон. От месеци насам той отказва да се обвърже с дългосрочен договор, а последните му публикации в социалните мрежи породиха вълна от спекулации за евентуална раздяла с „сините“. Въпреки това, ръководството не губи надежда, че с по-добри условия и разумен диалог с неговия агент.

Новите предложения не са просто формалност – те включват значително по-атрактивни финансови параметри, които целят да мотивират играчите да се фокусират изцяло върху предстоящите предизвикателства. Ръководството вярва, че така ще тушира всякакви трансферни слухове и ще осигури спокойствие в съблекалнята.

С поглед към бъдещето, Левски се готви не само да брани шампионската си корона, но и да атакува груповата фаза на един от трите големи европейски турнира. Съхраняването на основното ядро от футболисти е ключов елемент от стратегията за нови успехи както у нас, така и на международната сцена.