Левски стартира мащабна офанзива за стабилно бъдеще

2 Юни, 2026 10:35 745 8

"Сините" залагат на сигурността – десетима основни играчи с предложения за удължаване на контрактите

Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Ръководството на шампионите от Левски предприема решителни стъпки, за да гарантира дългосрочната стабилност на отбора. В опит да запази гръбнака на състава, донесъл титлата, цели десет футболисти вече са получили оферти за нови, значително подобрени договори, разкриват източници на „Мач Телеграф“.

Сред предложените за удължаване на контрактите са не само звездите на тима, но и ключови фигури, чиито споразумения изтичат до края на тази или през следващата година. В челните редици на тази група се откроява името на Светослав Вуцов, а до него застават голмайсторът на първенството Евертон Бала, Кристиан Макун, Мустафа Сангаре, Гашпер Търдин и още няколко важни състезатели.

Особено внимание привлича ситуацията около бразилеца Майкон. От месеци насам той отказва да се обвърже с дългосрочен договор, а последните му публикации в социалните мрежи породиха вълна от спекулации за евентуална раздяла с „сините“. Въпреки това, ръководството не губи надежда, че с по-добри условия и разумен диалог с неговия агент.

Новите предложения не са просто формалност – те включват значително по-атрактивни финансови параметри, които целят да мотивират играчите да се фокусират изцяло върху предстоящите предизвикателства. Ръководството вярва, че така ще тушира всякакви трансферни слухове и ще осигури спокойствие в съблекалнята.

С поглед към бъдещето, Левски се готви не само да брани шампионската си корона, но и да атакува груповата фаза на един от трите големи европейски турнира. Съхраняването на основното ядро от футболисти е ключов елемент от стратегията за нови успехи както у нас, така и на международната сцена.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Сандо

    2 0 Отговор
    По-високите възнаграждения водят и до по-висока откупна цена,така че от тази гледна точка хода е правилен.Дано да успеят да намерят и качествени попълнения,а не като недоразумението Рилдо.

    10:55 02.06.2026

  • 2 ОФАНЗИВА СЪС ЧУЖДИ

    0 1 Отговор
    И МУТРИ. ФУТБОЛА Е ФАЛШ КОЛКО И ДА ГО ВЪЗНАСЯТЕ И СНОЩИ СЕ ВИДЯ СЪС ЧЕРНА ГОРА. ЛОШО Е ЧЕ МНОГО ФЕНОВЕ ВЯРВАТ НА ТЕЗИ ОФАНЗИВИ ГЛУПАВИ

    10:59 02.06.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Левски 1914

    3 1 Отговор

    До коментар #3 от "ЦСКА":

    Нещо си се пообъркал момче, какво цска та гони ,цска го няма, ФАЛИРА. На 09 09 ще си спомните.

    11:26 02.06.2026

  • 8 Сандо

    0 0 Отговор

    До коментар #5 от "Варна":

    Върни се отново в началното училище,та дано някой хубав ден да научиш каква е разликата между президент и собственик.

    12:02 02.06.2026

