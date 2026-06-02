Сампдория гледа към Хулио Веласкес

2 Юни, 2026 18:25, обновена 2 Юни, 2026 17:29

Клубът от Генуа се намира в Серия "Б", но се стяга да атакува място в елита през новия сезон

Наставникът на Левски Хулио Веласкес е попаднал в полезрението на Сампдория. Клубът от Генуа се намира в Серия "Б", но се стяга да атакува място в елита през новия сезон. Според Томазо Маскио "Република ди Дженова" съществува голяма вероятност испанецът да смени "Герена" с "Мараси".

Изданието припомня, че Дон Хулио вече е работил в Италия - начело на Удинезе през 2018 г. Няколко сезона по-късно треньорът работи заедно с новия спортен директор на "Ил Дория" Америко Бранко в Нидерландия. Смята се, че новоизбраният шеф на "моряците" цени много качествата на специалиста от Саламанка.

Друго име, което се свързва с "Ла Самп" е това на бившия полузащитник на Байерн (Мюнхен), Милан и Барселона Марк ван Бомел. Споменават се още датчаните Ларс Фрийс и Бо Хенриксен, който се раздели с Майнц 05 в края на м.г., доскорошният мениджър на Уест Бромич Райън Мейсън, бившият швейцарски национал Рафаел Вики, който понастоящем работи в САЩ.

На Апенините отбелязват, че Веласкес изведе Левски до шампионската титла на България, като пред него и отбора му се задават мачовете от предварителните кръгове на Шампионската лига.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдaт премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ЕлМафиозо

    0 0 Отговор
    от една мафиотска федерация, ще се натресе на друга .............

    17:37 02.06.2026

