"Bangaranga" стигна и до кеч ринга благодарение на българския кечист Русев (ВИДЕО+СНИМКА)

2 Юни, 2026 19:31 1 102 10

Русев и съпругата му пуснаха няколко видеа с хита на Дара

Снимка: Instagram
Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Кеч звездата Мирослав Барняшев, по-известен като Русев, разпалва страстите по песента на Дара „Бангаранга“ и извън границите на Европа седмици, след като родната ни звезда спечели конкурса "Евровизия" - нещо, което се случва за пръв път за страната ни.

Сега Русев пусна и тениски с надписа "Bangaranga", допълнени от неговото име и фрагмент от българския герб - лъв, стъпил върху ринга.

Публикация, споделена от Rusev (@tobemiro)

Русев публикува снимка пред логото на RAW, облечен с новия си мърч, с надпис: „България накара света да го казва. Сега Русев ги кара да го носят."

По-рано се появи и видео от "Първична сила", на което Русев заплашва своя опонент, че ще го направи "Бангаранга". От последните публикации на кечиста в мрежата, се вижда пък, че той и съпругата му редовно слушат хита на Дара и дори качват видеа с него. Дара забеляза подкрепата от САЩ и също споделяше клипчетата на кечиста, благодарейки му.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Сталин

    15 3 Отговор
    То в България само чалги кючеци мутри и бангиранги останаха всичко кадърно изчезна в чужбина

    19:36 02.06.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Аман

    10 4 Отговор
    от тая Банга Ранга !

    19:45 02.06.2026

  • 4 Хаха

    2 0 Отговор
    Кеча беше по-добър по времето на Батиста,Гробаря,Джон Сина!Сега с новите кечисти е пълна глупост!

    20:03 02.06.2026

  • 5 Маалата

    4 2 Отговор
    Туй нашту чувека от Маалата, Бангарангата, ве!

    20:05 02.06.2026

  • 6 Парите на .....

    0 0 Отговор
    С финансови стимули можеш да стигнеш много далеч.

    20:11 02.06.2026

  • 7 Сатана Z

    3 0 Отговор
    O sancta simplicitas .Кой знае как си е бъркал в носа нечиста Русев на матурата по български език и литература.

    20:42 02.06.2026

  • 8 Чалг0питеците джензъри

    1 0 Отговор
    Нормално е да му харесва, от един етнос са...

    20:48 02.06.2026

  • 9 БангаМангалия

    1 0 Отговор
    И сичкуто poми танцуят...

    20:50 02.06.2026

  • 10 А50

    0 0 Отговор
    Е че до кой да достигне

    20:54 02.06.2026