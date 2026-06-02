Аякс назначава за треньор Мичел, водил изпадналия от Примера Жирона

Испанецът Мичел ще стане треньор на нидерландския гранд Аякс Амстердам. Очаква се специалистът да подпише двугодишен договор по-късно тази седмица, съобщиха нидерландските медии.

50-годишният Мичел води до момента Жирона, който класира в Шампионската лига през 2024 г., но не успя да го спаси от изпадане в Ла Лига през изминалия сезон. Подписването на Мичел, чието пълно име е Мигел Анхел Санчес Муньос, беше предизвестено, след като новият технически директор на Аякс Жорди Кройф заяви, че предпочита испански треньор и определи треньора на Жирона като основен кандидат.

Миналия месец Аякс завърши пети в нидерландската лига и си осигури място в Лига на конференциите чрез плейофи след разочароващия сезон.

В резултат на това клубът ще започне европейската си кампания във втория квалификационен кръг на 23 юли, а предсезонната подготовка е планирана за 22 юни.

Мичел, чието назначение не е официално потвърдено, ще поеме поста от сънародника си Оскар Гарсия, който беше временен треньор на Аякс в последните етапи на сезона.

Клубът започна последния сезон с Джон Хейтинга начело, но след като той беше уволнен, Фред Грим зае поста временен треньор, преди и той да бъде отстранен.