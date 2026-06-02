Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г., вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
Спорт »
Световен футбол »
Аякс назначава за треньор Мичел, водил изпадналия от Примера Жирона

Аякс назначава за треньор Мичел, водил изпадналия от Примера Жирона

2 Юни, 2026 16:28 481 0

  • аякс-
  • мичел-
  • треньор-
  • жирона

Амстердамци имаха разочароващ сезон

Аякс назначава за треньор Мичел, водил изпадналия от Примера Жирона - 1
Снимка: YouTube
БТА БТА

Испанецът Мичел ще стане треньор на нидерландския гранд Аякс Амстердам. Очаква се специалистът да подпише двугодишен договор по-късно тази седмица, съобщиха нидерландските медии.

50-годишният Мичел води до момента Жирона, който класира в Шампионската лига през 2024 г., но не успя да го спаси от изпадане в Ла Лига през изминалия сезон. Подписването на Мичел, чието пълно име е Мигел Анхел Санчес Муньос, беше предизвестено, след като новият технически директор на Аякс Жорди Кройф заяви, че предпочита испански треньор и определи треньора на Жирона като основен кандидат.

Миналия месец Аякс завърши пети в нидерландската лига и си осигури място в Лига на конференциите чрез плейофи след разочароващия сезон.

В резултат на това клубът ще започне европейската си кампания във втория квалификационен кръг на 23 юли, а предсезонната подготовка е планирана за 22 юни.

Мичел, чието назначение не е официално потвърдено, ще поеме поста от сънародника си Оскар Гарсия, който беше временен треньор на Аякс в последните етапи на сезона.

Клубът започна последния сезон с Джон Хейтинга начело, но след като той беше уволнен, Фред Грим зае поста временен треньор, преди и той да бъде отстранен.


Нидерландия
Поставете оценка:
Оценка 1 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове