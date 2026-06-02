Арсенал планира да привлече вратаря Карнесеки от Аталанта

2 Юни, 2026 16:59 433 0

Трансферът на 25-годишния италианец се очаква да стане факт през лятото

Арсенал е заинтересован да привлече вратаря на Аталанта Марко Карнесеки, според Tutto Atalanta.

Трансферът на 25-годишния италианец се очаква да стане факт през лятото. Той е смятан за един от най-талантливите вратари в Серия А.

Карнесеки е с Аталанта от юли 2019 г. Договорът му е до 30 юни 2028 г.

През сезон 2025/26 вратарят допусна 56 гола в 50 мача във всички състезания, като запази 17 „сухи мрежи“.

Порталът Transfermarkt оценява трансферната му стойност на 30 милиона евро.


