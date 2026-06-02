Марта Костюк стигна до първи полуфинал на "Ролан Гарос" след успех в украинското дерби

2 Юни, 2026 17:08, обновена 2 Юни, 2026 16:17

Тя се наложи нас Елина Свитолина с 6:3, 6:2, 6:2

Марта Костюк стигна до първи полуфинал на "Ролан Гарос" след успех в украинското дерби - 1
Снимка: YouTube
БТА БТА

Украинката Марта Костюк се класира за първи път за полуфиналите на "Ролан Гарос".

В четвъртфиналите тя надигра своята сънародничка Елина Свитолина с 6:3, 6:2, 6:2 и по този начин записа 17-ата си поредна победа. В полуфиналите в четвъртък 15-ата в световната ранглиста ще срещне рускинята Мира Андрева, с която игра на финала на турнира в Мадрид точно преди месец.

Срещу поставената под номер 7 в схемата Свитолина Костюк започна по отличен начин и поведе с 3:0 гейма. По-опитната от двете украинки обаче върна пробива и намали до 3:4, но веднага след това 23-годишната Костюк направи нов пробив, който ѝ осигури спечелването на първия сет.

Свитолина, за която това бе шести четвъртфинал на "Ролан Гарос", показа по-добра игра във втория сет. Този път тя поведе с 3:0 гейма и след още един пробив в края на сета го затвори с 6:2.

Решителният трети сет започна с пет пробива в първите пет гейма. След това Костюк задържа подаването си, за да дръпне с 4:2 гейма и с това сломи съпротивата на Свитолина.


Франция
Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 честен ционист

    4 4 Отговор
    И на укропка, както и на Дара англосаксите ще й подарят първото място, но за сметка на местните туземци.

    16:19 02.06.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Бъл Хария обича Укр 404

    2 2 Отговор
    ама много много много много бря

    16:25 02.06.2026

  • 4 ТойоАйкидо

    7 1 Отговор
    Единствената ви работа е да напишете резултата, а и това не сте успели..

    16:38 02.06.2026

  • 5 А бе

    0 0 Отговор
    Я си оправи резултата бе , бедни ми драскачо!

    17:41 02.06.2026

