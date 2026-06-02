Марта Костюк стигна до първи полуфинал на "Ролан Гарос" след успех в украинското дерби

Украинката Марта Костюк се класира за първи път за полуфиналите на "Ролан Гарос".

В четвъртфиналите тя надигра своята сънародничка Елина Свитолина с 6:3, 6:2, 6:2 и по този начин записа 17-ата си поредна победа. В полуфиналите в четвъртък 15-ата в световната ранглиста ще срещне рускинята Мира Андрева, с която игра на финала на турнира в Мадрид точно преди месец.

Срещу поставената под номер 7 в схемата Свитолина Костюк започна по отличен начин и поведе с 3:0 гейма. По-опитната от двете украинки обаче върна пробива и намали до 3:4, но веднага след това 23-годишната Костюк направи нов пробив, който ѝ осигури спечелването на първия сет.

Свитолина, за която това бе шести четвъртфинал на "Ролан Гарос", показа по-добра игра във втория сет. Този път тя поведе с 3:0 гейма и след още един пробив в края на сета го затвори с 6:2.

Решителният трети сет започна с пет пробива в първите пет гейма. След това Костюк задържа подаването си, за да дръпне с 4:2 гейма и с това сломи съпротивата на Свитолина.