Доц. Чолаков: Положението в икономиката не е цветущо, за да се мисли за нов дълг

Проблемът с бюджетния дефицит не е резултат от действията на сегашните управляващи. За да се мисли за нов дълг от 3,8 млрд., това е защото положението в икономиката не е цветущо. Това заяви в предаването "Денят на живо" по NOVA NEWS политологът доц. Петър Чолаков.

По думите му натоварването с нови дългове е нещо, за което опозицията и всеки един данъкоплатец би трябвало да се притесняват, но проблемът с бюджетния дефицит е нещо, което е оставено в наследство от предишните управляващи.

"Предполагам, че има някакви основания за това да се търси това допълнително удължаване и ако имаше възможност, щеше да бъде избегнато. Трябва да се обмисли внимателно как се поднасят едни други мерки. Много се коментира темата с намаляването на майчинството. Това са мерки, които особено ако се поднасят по един недостатъчно тактичен начин, много бързо биха могли да възпламенят социалното недоволство", смята Чолаков и допълни, че най-добре би било министър-председателят Румен Радев да излезе и ясно да каже какви мерки точно се предвиждат.

Политологът коментира и казуса със строежите в "Баба Алино" край Варна. По думите му такъв строеж няма как да се случи, без да се знае за него.