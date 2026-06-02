Доц. Чолаков: Положението в икономиката не е цветущо, за да се мисли за нов дълг

2 Юни, 2026 19:20 987 29

Политологът коментира и казуса със строежите в "Баба Алино" край Варна

Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Проблемът с бюджетния дефицит не е резултат от действията на сегашните управляващи. За да се мисли за нов дълг от 3,8 млрд., това е защото положението в икономиката не е цветущо. Това заяви в предаването "Денят на живо" по NOVA NEWS политологът доц. Петър Чолаков.

По думите му натоварването с нови дългове е нещо, за което опозицията и всеки един данъкоплатец би трябвало да се притесняват, но проблемът с бюджетния дефицит е нещо, което е оставено в наследство от предишните управляващи.

"Предполагам, че има някакви основания за това да се търси това допълнително удължаване и ако имаше възможност, щеше да бъде избегнато. Трябва да се обмисли внимателно как се поднасят едни други мерки. Много се коментира темата с намаляването на майчинството. Това са мерки, които особено ако се поднасят по един недостатъчно тактичен начин, много бързо биха могли да възпламенят социалното недоволство", смята Чолаков и допълни, че най-добре би било министър-председателят Румен Радев да излезе и ясно да каже какви мерки точно се предвиждат.

Политологът коментира и казуса със строежите в "Баба Алино" край Варна. По думите му такъв строеж няма как да се случи, без да се знае за него.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Сталин

    20 0 Отговор
    Само забележете престъплението във Варна продължава и в момента,къде е съда и ДАНС да направят запор на сметките на тоя бандеровец ,също кой позволи този укротерорист да напусне България,защо още няма масови арести на всички които са подписвали "разрешителни" и нотариални актове, трябва да арестува Тиквата и Прасето и да бъдат измъчвани докато не кажат колко милиони са вземали от одеската кошерна мафия, всички тези негодници са заплаха за националната сигурност на страната

    Коментиран от #12, #17

    19:29 02.06.2026

  • 2 Дориана

    24 2 Отговор
    Новата власт трябва да се справят без да теглят нов дълг. Да направят съкращения в Администрацията и МВР и в раздутите щатове във всички държавни ведомства. Държавните служители да си плащат осигуровките както всички. Да спрат корупцията и изтичането, кражбата на пари както с чувалите с милиони, които потънаха и Борисов до днес не е дал обяснение къде отидоха милионите за магистрали.

    Коментиран от #11

    19:29 02.06.2026

  • 3 ФАКТ

    8 4 Отговор
    Световната банка, дето не кикаква банка а западно КПСС, да го плаща. Понеже тя наложи на местните "демократи" да надуят до безкрая пенсии и заплати.

    19:30 02.06.2026

  • 4 Удължаването

    11 0 Отговор
    на удължителния бюджет означава страх, страх, страх на дондьовци, че няма да се справят с правене на бюджет. Оставка, радки!

    19:30 02.06.2026

  • 5 Деликатен човек

    13 0 Отговор
    " положението в икономиката не е цветущо. " - Да , трагично е !
    Проблемът с бюджетния дефицит е резултат от това че не им стиска да наравят това което е очевидно за всички. А именно да редуцират заплатите , които предните неравомерно увеличиха.Въпрос на време .Неизбежното ще стане по трудния начин. Но ще сме затънали безвъзвратно.

    19:32 02.06.2026

  • 6 Сталин

    15 1 Отговор
    България е безнадеждна пародия на държава, държавата е във фалит,всеки месец се вземат милиарди заеми да се плащат заплати и пенсии,кога великия Тодор Живков и вземал заеми да плаща заплати и пенсии представете си мащабите на разрухата в България

    19:33 02.06.2026

  • 7 Горски

    18 1 Отговор
    тия не разбраха ли , че огромната дупка дойде от миналогодишните увеличения на заплатите в държавния сектор (и в частност в силовите структури) със над 70 процента . Понеже всеки обявява че са проблем големите разходи За държавни институции, ама не казват , че огромните увлечения бяха само за някои по "важни" както вчера се изрази един депутат от ПБ. Без да пипнат в безумните заплати , придобивки и раздути щатове в МВР и различните тем производни ведомства няма как да стане. А новата власт показаха че не смеят да пипат там . Дойдоха с гръмки обещания, които реално стигнаха до намаляне на разходите в еденици държавни институции, които и без това са сред най-зле платените. Реалните големи разходи си остават и се видя , че никой няма волята да ги намали, жалко.

    Коментиран от #19

    19:35 02.06.2026

  • 8 За съжаление

    7 2 Отговор
    Незаконният строеж най-вероятно ще бъде узаконен. Не е правилно, но нямат морал, разум и професионализъм, за да го направят както трябва. И не искат да накажат виновните.

    19:35 02.06.2026

  • 9 Ганчо

    16 4 Отговор
    Моделът Радев: високи цени, ниски доходи, прогресивно покачване на дълга, орядване на пенсиите!

    19:37 02.06.2026

  • 10 Под чадъра

    2 1 Отговор
    Нека вън да вали ,нека бъдем сами ,некабъде така, както искаш ти!

    19:39 02.06.2026

  • 11 нннн

    9 1 Отговор

    До коментар #2 от "Дориана":

    Злато гази, гладен ходи.
    От златната и др. концесии също нищо не печелим..

    19:47 02.06.2026

  • 12 Алооо , МУМИ -

    3 6 Отговор

    До коментар #1 от "Сталин":

    "бандеровец, АМА РУСНАК, - от ТВОЙТО БЛАТО !!!
    До един сте такива ! И ти включая !

    19:47 02.06.2026

  • 13 Ддд

    3 2 Отговор
    Този и колегите му на служба при Прокопиев, трябва някой да ги изгони вече от студиата. Писна ми да ги гледам и слушам, как ближат подметките на Прокопиев.

    19:50 02.06.2026

  • 14 ФИНАНСИСТ ЛИ Е ЧОЛАКА

    3 2 Отговор
    ИЛИ ПЕТРОХАНЕЦ ОТ ................... ПАРТИЯТА НА ПЕНЬОАРА ИЛИ И ДВЕТЕ .....................

    19:52 02.06.2026

  • 15 Милен

    12 0 Отговор
    Положението в икономиката не било цветущо, е па вие какво очаквате да е, при положение че близо 80% от БВП се формира от вътрешно потребление, а производството ни всяка година спада.

    19:52 02.06.2026

  • 16 проф. СТАЛИН

    6 3 Отговор
    Този проблем щях да разреша за 24 часа.
    Всчки слагали подписи по Баба Алино , до стената. Альоша със спагина, и кррррррр.

    19:53 02.06.2026

  • 17 Дориана

    9 1 Отговор

    До коментар #1 от "Сталин":

    Да, целия незаконен град край Варна Баба Алино трябва да бъде затворен и съборен. Приближена служителка на Пеевски е била уволнена и замесена в престъпната дейност, а депутат от ДБ си купил апартамент там, по всяка вероятност е знаел за корупционния модел, но се е чувствал, че е над закона и всичко му е позволено използвайки служебното си положение. Най - вероятно за това и кмета на Варна Коцев , който сега се оправдава за това и той си е затварял очите. Така, че корумпираните депутати и служители трябва да си понесат последствията и пълната отговорност пред обществото.

    19:54 02.06.2026

  • 18 Тодор

    3 0 Отговор
    Шаран от БАН.

    19:59 02.06.2026

  • 19 Дориана

    3 1 Отговор

    До коментар #7 от "Горски":

    Чакай, ще поживеем и ще видим , ако ни разочароват Ние знаем какво да правим.

    20:07 02.06.2026

  • 20 Гъбарко

    5 0 Отговор
    Тоя се чуди накъде да хване, като мръсно коте е изхвърлено на навън на дъжда. Ехидно-подигравателните му коментари срещу Борисов и Пееф увиснаха и сега писка с тънко гласче неориентирано, мръшляка му с мръшляк.

    20:09 02.06.2026

  • 21 Някой

    9 0 Отговор
    Абе я вижте какви коли бръмчат по улиците, пък после ще говорим дали не е цветущо , тия коли са купуват с много пари !!!?

    Коментиран от #23

    20:11 02.06.2026

  • 22 Kaлпазанин

    4 2 Отговор
    Ще теглим още за укрите ,,,,,да си строят още градове у нас

    20:12 02.06.2026

  • 23 Милен

    4 3 Отговор

    До коментар #21 от "Някой":

    Така като гледам над 90% от колите са над 15 годишни, та трябва да се впечатлявам ли?

    20:16 02.06.2026

  • 24 Феникс

    6 0 Отговор
    Тези горките не знаят че или трябва да теглят дългове или да режат до кокъл! И двата варианта са самоубийствени!

    20:16 02.06.2026

  • 25 Васил

    3 0 Отговор
    България и икономика къде я видяха у нас има само алъш вериш ние сме едно голямо Капалъ Чарши всичко е внос.

    20:29 02.06.2026

  • 26 Нострадамус

    2 0 Отговор
    Да не стане като бат Венци,дойдохме като аслани,тръгнахме си като на...ни.

    20:37 02.06.2026

  • 27 Ущипана мома

    1 0 Отговор
    Този какво се прави на ущипан. Радев ясно заяви, че тези 3.8 милиарда дълг се теглят за да се платят безвъзмездните финансирания на другарите, които сега напират за тези милиони от 1 600 000 евро за батерии 10 мегавата на 20кВ до 56 000 000 за големи такива на 110кВ и ФЕЦ по процедури BG-RRP-4.034 и BG-RRP-4.033, които трябваше да бъдат финансирани по механизма за възстановяване и устойчивост, и за които урсулите показаха от трите пръста най-дългия на България. Сега Ганчо ще ги плати от джоба си на другарите чрез по-високи данъци, орязване на социални плащания за белите и инфлацията.

    Коментиран от #29

    20:47 02.06.2026

  • 28 Дедо Поп

    1 0 Отговор
    20:52 02.06.2026

    20:52 02.06.2026

  • 29 Милен

    0 0 Отговор

    До коментар #27 от "Ущипана мома":

    Ами така си е ,, зелената сделка" е скъпо удоволствие и някой трябва да плаща за нея. Колкото и да ни баламосват, че тока от ФЕЦ е без пари.

    20:52 02.06.2026

