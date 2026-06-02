Фенербахче изкушава Левандовски с огромна заплата: 20 милиона евро за сезон

2 Юни, 2026 15:03 543 3

Полският голмайстор е на кръстопът

Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Фенербахче е отправил сензационно предложение към Роберт Левандовски, като му предлага умопомрачителните 20 милиона евро годишна заплата. Информацията идва от полския журналист Томаш Вуодарчик, който разкрива, че офертата е лично дело на Хакан Сафи – един от двамата претенденти за президентския пост в турския гранд.

В навечерието на решаващия вот за нов ръководител на „жълто-сините“, Сафи и неговият конкурент Азиз Йълдъръм се надпреварват с обещания за впечатляващи трансфери. Левандовски се превръща в коз в кампанията на Сафи, който залага на опитния нападател, за да спечели доверието на феновете и акционерите.

След като договорът му с Барселона изтича, 38-годишният полски таран се оказва свободен агент и е изправен пред множество възможности за продължаване на кариерата си. Самият Левандовски признава, че все още не е взел окончателно решение за бъдещето си. Интерес към него проявяват и зад Океана – от Чикаго Файър вече потвърдиха, че следят ситуацията отблизо.

Докато сагата около Левандовски набира скорост, се появиха слухове, че Фенербахче вече е постигнал договорка с друг централен нападател – Ведат Муричи от Майорка.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

  • 1 Жбръц

    2 0 Отговор
    Откачена цивилизация! Да плаща на един търчитопковец 20 милиона евро на година? Какво полезно допринася този, абсолютно нищо! Един работник в чистотата,който ни събира боклуците,а зимата кърти леда и снега е хиляда пъти по полезен и необходим за хората.А този примат със здрави крака и дебел череп,ако изчезне,никой няма да усети липсата му.

    15:12 02.06.2026

  • 2 Да отива

    1 0 Отговор
    Има много сгодни кадъни, ще му напълнят живота с незабразими мигове, гъбички и хламидия.

    Коментиран от #3

    15:18 02.06.2026

  • 3 Хамсьо

    1 1 Отговор

    До коментар #2 от "Да отива":

    Не завиждай

    15:18 02.06.2026

