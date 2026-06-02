Фенербахче изкушава Левандовски с огромна заплата: 20 милиона евро за сезон

Фенербахче е отправил сензационно предложение към Роберт Левандовски, като му предлага умопомрачителните 20 милиона евро годишна заплата. Информацията идва от полския журналист Томаш Вуодарчик, който разкрива, че офертата е лично дело на Хакан Сафи – един от двамата претенденти за президентския пост в турския гранд.

В навечерието на решаващия вот за нов ръководител на „жълто-сините“, Сафи и неговият конкурент Азиз Йълдъръм се надпреварват с обещания за впечатляващи трансфери. Левандовски се превръща в коз в кампанията на Сафи, който залага на опитния нападател, за да спечели доверието на феновете и акционерите.

След като договорът му с Барселона изтича, 38-годишният полски таран се оказва свободен агент и е изправен пред множество възможности за продължаване на кариерата си. Самият Левандовски признава, че все още не е взел окончателно решение за бъдещето си. Интерес към него проявяват и зад Океана – от Чикаго Файър вече потвърдиха, че следят ситуацията отблизо.

Докато сагата около Левандовски набира скорост, се появиха слухове, че Фенербахче вече е постигнал договорка с друг централен нападател – Ведат Муричи от Майорка.