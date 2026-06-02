Близо 20 000 души от над 100 държави ще присъстват на Петербурския международен икономически форум

Приблизително 20 000 души от над 100 държави ще участват в Петербурският международен икономически форум (ПМИФ 2026), съобщи пред репортери помощникът на руския президент Юрий Ушаков. „Многобройни гости ще присъстват на форума. В момента съм информиран, че приблизително 20 000 души от над 100 държави са потвърдили участието си“, каза той.
Президентите на Узбекистан, Танзания и Абхазия, както и вицепрезидентът на Китай, ще присъстват на ПМИФ 2026. Според него, на ПМИФ ще присъстват държавни служители и политици от приблизително 76 държави.
„Сред тях са президентът на Узбекистан Шавкат Мирзийоев, президентът на Обединена република Танзания Самия Сулуху Хасан, вицепрезидентът на Китайската народна република Хан Джън и президентът на Абхазия Бадра Гунба. Освен това, както винаги, се очаква да присъстват вицепрезиденти, заместник министър-председатели и министри на икономиката от редица страни“, каза Ушаков.
Руският президент Владимир Путин традиционно ще присъства на форума на 5 юни, където ще произнесе важна реч. „Що се отнася до централното събитие (ПМИФ), както винаги, това е пленарната сесия, която се провежда в петък. Нашият президент ще произнесе важна реч там“, каза говорителят на Кремъл.
