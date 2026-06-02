Новини
Бизнес »
Близо 20 000 души от над 100 държави ще присъстват на Петербурския международен икономически форум

Близо 20 000 души от над 100 държави ще присъстват на Петербурския международен икономически форум

2 Юни, 2026 18:25 677 25

  • пмиф-
  • форум-
  • санкт петербург

Речта на президента Владимир Путин е насрочена за 5 юни

Близо 20 000 души от над 100 държави ще присъстват на Петербурския международен икономически форум - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Приблизително 20 000 души от над 100 държави ще участват в Петербурският международен икономически форум (ПМИФ 2026), съобщи пред репортери помощникът на руския президент Юрий Ушаков. „Многобройни гости ще присъстват на форума. В момента съм информиран, че приблизително 20 000 души от над 100 държави са потвърдили участието си“, каза той.

Президентите на Узбекистан, Танзания и Абхазия, както и вицепрезидентът на Китай, ще присъстват на ПМИФ 2026. Според него, на ПМИФ ще присъстват държавни служители и политици от приблизително 76 държави.

„Сред тях са президентът на Узбекистан Шавкат Мирзийоев, президентът на Обединена република Танзания Самия Сулуху Хасан, вицепрезидентът на Китайската народна република Хан Джън и президентът на Абхазия Бадра Гунба. Освен това, както винаги, се очаква да присъстват вицепрезиденти, заместник министър-председатели и министри на икономиката от редица страни“, каза Ушаков.

Руският президент Владимир Путин традиционно ще присъства на форума на 5 юни, където ще произнесе важна реч. „Що се отнася до централното събитие (ПМИФ), както винаги, това е пленарната сесия, която се провежда в петък. Нашият президент ще произнесе важна реч там“, каза говорителят на Кремъл.


Русия
Поставете оценка:
Оценка 5 от 9 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Интересно

    17 3 Отговор
    Какво стана с изолацията на Русия? Отлага ли се?

    Коментиран от #4

    18:27 02.06.2026

  • 2 честен ционист

    4 6 Отговор
    Румбата да заминава веднага да проси скидка за бензинеца с уличния си руски.

    18:28 02.06.2026

  • 3 ФАКТ

    6 10 Отговор
    Ще говори бакшиша на африканските лидери гости на форума.

    18:28 02.06.2026

  • 4 оня с коня

    10 3 Отговор

    До коментар #1 от "Интересно":

    забравили са да питат зеление брадясал наркоман дали да ходят или не?

    зеления наркоман сега е скрит във землянката облечен с дрехи на горски пазач ха ха ха

    Коментиран от #9

    18:32 02.06.2026

  • 5 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    10 2 Отговор
    урсула злобната вещица сега ще се спука от злоба като види че никой не я бръсне за слива

    18:32 02.06.2026

  • 6 Факт

    9 2 Отговор
    20 000 души на световният икономически форум в Русия.
    На 56-ят световен форум в Давос, тази година, присъстваха 3000 души.
    Смятай!

    Коментиран от #12

    18:34 02.06.2026

  • 7 Машала

    3 10 Отговор
    Русия е велика! Велик е и руският идиотизъм. Хайде братя българи, на фронта да се бием за вашата Марушка. Но ви треперят гащурките ипукме ли пушка беж да ви няма. Във фейсбук сте най-яките... Машала потурковци...

    Коментиран от #8

    18:36 02.06.2026

  • 8 тъй ли...

    7 0 Отговор

    До коментар #7 от "Машала":

    Сус бря, шал вар! Кога си се бил за нещо по-различно от място в трамвая?

    18:40 02.06.2026

  • 9 Оня от бункера

    2 3 Отговор

    До коментар #4 от "оня с коня":

    Ще помёта форума Ако имам памперси Пък Митя Ако оттрезне е до тогава а Мариинка пише словото

    18:42 02.06.2026

  • 10 Щом президентът на Танганайка

    1 4 Отговор
    Няма да присъства, това не форум, а някакво сборище

    18:47 02.06.2026

  • 11 Архимандрисандрит Бибиян

    0 5 Отговор
    Лъжливи пиени менгяни

    Коментиран от #14

    18:48 02.06.2026

  • 12 Ти къде би отишъл

    3 4 Отговор

    До коментар #6 от "Факт":

    Ако имаше възможност да избираш. Количество не значи качество. 🤣🤣🤣

    Коментиран от #15

    18:49 02.06.2026

  • 13 Хахахаха

    2 4 Отговор
    100 украински дрона, също са поканени на форума!

    Коментиран от #18, #20

    18:57 02.06.2026

  • 14 Ян Бибиян

    1 0 Отговор

    До коментар #11 от "Архимандрисандрит Бибиян":

    Ду хй.

    18:59 02.06.2026

  • 15 Керестенлията

    1 0 Отговор

    До коментар #12 от "Ти къде би отишъл":

    Бих дошъл у вас.

    Коментиран от #19, #21

    19:01 02.06.2026

  • 16 Разбрахме за черните и дръпнатооките

    0 3 Отговор
    А някой бял от Европа ще има ли?

    Коментиран от #23

    19:01 02.06.2026

  • 17 Последния Софиянец

    3 1 Отговор
    Урсула може ли да събере 100 държави?

    19:01 02.06.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Ехо, Факти!

    4 0 Отговор
    Пише се “ПетербурГски”. Няколко пъти сте пропуснали “Г”.😉

    19:06 02.06.2026

  • 23 Медведев

    1 1 Отговор

    До коментар #16 от "Разбрахме за черните и дръпнатооките":

    Стрийптизьорки си имаме, мерси.

    19:06 02.06.2026

  • 24 Керестенлията

    0 0 Отговор

    До коментар #21 от "Личи, че имаш вкус":

    Мерси, ама предпочитам да отворя шоколадовата фабрика на твойта.

    19:10 02.06.2026

  • 25 Анджо

    1 1 Отговор
    Ще види ме каква ще е ползата от тази сбирка, аз мисля ,че само ще си начешат езиците. Кой се хванал с русняко нищо хубаво не е видял.

    19:15 02.06.2026