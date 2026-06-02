Блейк Лайвли отново иска да завлече Джъстин Балдони в съда

Съдебният спор между Блейк Лайвли и Джъстин Балдони, който в продължение на близо две години беше сред най-коментираните конфликти в Холивуд, отново се връща в съдебната зала въпреки постигнатото наскоро споразумение между двете страни.

Според съдебни документи, внесени във Федералния съд в Манхатън, съдия Луис Лиман е насрочил ново изслушване, свързано с финансовите последици от отхвърления иск за клевета на стойност 400 милиона долара, заведен от Джъстин Балдони срещу неговата колежка от филма „Никога повече“.

От документите става ясно, че 38-годишната Лайвли настоява Балдони да поеме направените от нея съдебни разноски и адвокатски хонорари по делото. Освен това актрисата претендира за утроени обезщетения и наказателни компенсации, като към момента не се посочва публично точният размер на исканата сума.

Новото развитие идва само седмици след като двете страни обявиха, че са постигнали извънсъдебно споразумение и са сложили край на продължителната правна битка. Предвиденото за май съдебно производство беше отменено след постигнатата договореност между страните.

Конфликтът започна в края на 2024 година, когато Блейк Лайвли заведе дело срещу Джъстин Балдони, обвинявайки го в сексуален тормоз и ответни действия срещу нея. Балдони, който освен актьор беше и режисьор на филмовата адаптация на бестселъра на Колийн Хувър, категорично отхвърли обвиненията.

През януари 2025 година той отговори с мащабен насрещен иск за 400 милиона долара срещу Лайвли, съпруга ѝ Райън Рейнолдс и техния дългогодишен пиар консултант Лесли Слоун. В исковата молба Балдони твърдеше, че е станал жертва на клевета, изнудване и координирана кампания за уронване на репутацията му.

През юни 2025 година съдът отхвърли иска на Балдони. В мотивите си съдия Лиман посочи, че твърденията на Блейк Лайвли, изложени в жалбата ѝ пред калифорнийските власти, са защитени от закона и не могат да бъдат използвани като основание за иск за клевета.

След постигнатото споразумение и двете страни обявиха резултата като своя победа. Адвокатът на Балдони Брайън Фрийдман заяви пред американски медии, че договореността представлява „огромен успех“ за неговия клиент. Той също така твърди, че Лайвли е предпочела споразумение пред пълно съдебно разглеждане на случая.

От екипа на актрисата реагираха остро на тези твърдения и определиха изхода като „категорична победа“ за Лайвли. Според тях споразумението окончателно опровергава твърденията, че обвиненията ѝ са били измислени или манипулирани.

Съдебната сага между двамата се превърна в една от най-скъпите правни битки в съвременния шоубизнес. По информация на американски медии общите разходи на двете страни за адвокати, експерти и съдебни процедури са надхвърлили 60 милиона долара. Въпреки внушителната сума, нито една от страните не е получила финансово обезщетение в рамките на постигнатото споразумение.

Предстоящото съдебно изслушване ще се фокусира единствено върху въпроса за разноските и евентуалните допълнителни обезщетения, които Лайвли претендира във връзка с отхвърления иск на Балдони, като по този начин една от най-шумните холивудски съдебни битки продължава да има своето развитие и след официалното уреждане на основния спор.