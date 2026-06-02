Блейк Лайвли отново иска да завлече Джъстин Балдони в съда

Съдебният спор между Блейк Лайвли и Джъстин Балдони, който в продължение на близо две години беше сред най-коментираните конфликти в Холивуд, отново се връща в съдебната зала въпреки постигнатото наскоро споразумение между двете страни.
Според съдебни документи, внесени във Федералния съд в Манхатън, съдия Луис Лиман е насрочил ново изслушване, свързано с финансовите последици от отхвърления иск за клевета на стойност 400 милиона долара, заведен от Джъстин Балдони срещу неговата колежка от филма „Никога повече“.
От документите става ясно, че 38-годишната Лайвли настоява Балдони да поеме направените от нея съдебни разноски и адвокатски хонорари по делото. Освен това актрисата претендира за утроени обезщетения и наказателни компенсации, като към момента не се посочва публично точният размер на исканата сума.
Новото развитие идва само седмици след като двете страни обявиха, че са постигнали извънсъдебно споразумение и са сложили край на продължителната правна битка. Предвиденото за май съдебно производство беше отменено след постигнатата договореност между страните.
Конфликтът започна в края на 2024 година, когато Блейк Лайвли заведе дело срещу Джъстин Балдони, обвинявайки го в сексуален тормоз и ответни действия срещу нея. Балдони, който освен актьор беше и режисьор на филмовата адаптация на бестселъра на Колийн Хувър, категорично отхвърли обвиненията.
През януари 2025 година той отговори с мащабен насрещен иск за 400 милиона долара срещу Лайвли, съпруга ѝ Райън Рейнолдс и техния дългогодишен пиар консултант Лесли Слоун. В исковата молба Балдони твърдеше, че е станал жертва на клевета, изнудване и координирана кампания за уронване на репутацията му.
През юни 2025 година съдът отхвърли иска на Балдони. В мотивите си съдия Лиман посочи, че твърденията на Блейк Лайвли, изложени в жалбата ѝ пред калифорнийските власти, са защитени от закона и не могат да бъдат използвани като основание за иск за клевета.
След постигнатото споразумение и двете страни обявиха резултата като своя победа. Адвокатът на Балдони Брайън Фрийдман заяви пред американски медии, че договореността представлява „огромен успех“ за неговия клиент. Той също така твърди, че Лайвли е предпочела споразумение пред пълно съдебно разглеждане на случая.
От екипа на актрисата реагираха остро на тези твърдения и определиха изхода като „категорична победа“ за Лайвли. Според тях споразумението окончателно опровергава твърденията, че обвиненията ѝ са били измислени или манипулирани.
Съдебната сага между двамата се превърна в една от най-скъпите правни битки в съвременния шоубизнес. По информация на американски медии общите разходи на двете страни за адвокати, експерти и съдебни процедури са надхвърлили 60 милиона долара. Въпреки внушителната сума, нито една от страните не е получила финансово обезщетение в рамките на постигнатото споразумение.
Предстоящото съдебно изслушване ще се фокусира единствено върху въпроса за разноските и евентуалните допълнителни обезщетения, които Лайвли претендира във връзка с отхвърления иск на Балдони, като по този начин една от най-шумните холивудски съдебни битки продължава да има своето развитие и след официалното уреждане на основния спор.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 БГ ПУЯК
18:39 02.06.2026
2 Дзак
18:44 02.06.2026
3 Мадуро
Коментиран от #5
18:52 02.06.2026
4 Град София
18:54 02.06.2026
5 Българин.
До коментар #3 от "Мадуро":Най вероятно тя е фригидна или прикрит жендер! И той си е изпраскал една зверска Ч ичкия!
18:56 02.06.2026
6 Ужас
19:07 02.06.2026