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Промениха статута на редица имоти

Промениха статута на редица имоти

5 Август, 2026 22:07 782 4

  • правителство-
  • имоти-
  • промяна-
  • статут

Част от тях са на Министерство на отбраната

Промениха статута на редица имоти - 1
Снимка: БГНЕС
Антония Симеонова Антония Симеонова Автор във Fakti.bg

Министерският съвет прие решение за учредяване на безвъзмездно право на ползване за срок от 10 г. върху част от имот-частна държавна собственост на Федерацията на независимите синдикати от отбраната „Българска армия“ към КНСБ и върху имот-частна държавна собственост на Националния синдикат „Отбрана“ към КТ „Подкрепа“.

Двата имота са в управление на Министерството на отбраната. Намират се в гр. София, съответно в район „Младост“ и на ул. „Джеймс Баучер“. Учредяването на безвъзмездно право на ползване е за изпълнение на синдикални функции при съобразяване на законодателството и правилата в областта на държавните помощи.

По решение на правителството статутът на имот, управляван от Висшия съдебен съвет, се променя от частна държавна собственост на публична държавна собственост. Имотът представлява двуетажна сграда в ж. к. „Славейков“, гр. Бургас. Използва се от Военно-окръжна прокуратура (ВОП) - Сливен, Военно следствен участък - Бургас към ВОП - Сливен и следствен отдел към ОП - Бургас, както и от Военен съд - Сливен и е придобила статут на имот - публична държавна собственост.

Правителството предостави безвъзмездно на Национална компания „Железопътна инфраструктура“ (НКЖИ) управлението на 119 имота - публична държавна собственост.

Имотите се намират на територията на село Габровица, село Момина клисура, село Сестримо и град Белово, област Пазарджик.

Това ще позволи реализацията на обект с национално значение „Модернизация на железопътната линия София - Пловдив: ж. п. участъци София - Елин Пелин и Елин Пелин – Септември.

Подробна статистика за средните цени на имоти в България по градове и квартали може да видите в imot.bg


България
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  • 1 тттттт

    2 0 Отговор
    Нека застрояването на защитените зони започнееее ....СЕГА

    22:25 05.08.2026

  • 2 Как ще ни защитават

    3 0 Отговор
    Министерството на отбраната се оказа най-продажното. Колко имоти си присвои през 90те, а сега са с отпаднала необходимост.

    22:30 05.08.2026

  • 3 Ам-ам

    4 0 Отговор
    Какви са тези "синдикални" функции в лакоми обекти?

    22:32 05.08.2026

  • 4 С една

    0 0 Отговор
    Дума краднаха ги 😂👋

    23:45 05.08.2026