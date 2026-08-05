Промениха статута на редица имоти

Министерският съвет прие решение за учредяване на безвъзмездно право на ползване за срок от 10 г. върху част от имот-частна държавна собственост на Федерацията на независимите синдикати от отбраната „Българска армия“ към КНСБ и върху имот-частна държавна собственост на Националния синдикат „Отбрана“ към КТ „Подкрепа“.

Двата имота са в управление на Министерството на отбраната. Намират се в гр. София, съответно в район „Младост“ и на ул. „Джеймс Баучер“. Учредяването на безвъзмездно право на ползване е за изпълнение на синдикални функции при съобразяване на законодателството и правилата в областта на държавните помощи.

По решение на правителството статутът на имот, управляван от Висшия съдебен съвет, се променя от частна държавна собственост на публична държавна собственост. Имотът представлява двуетажна сграда в ж. к. „Славейков“, гр. Бургас. Използва се от Военно-окръжна прокуратура (ВОП) - Сливен, Военно следствен участък - Бургас към ВОП - Сливен и следствен отдел към ОП - Бургас, както и от Военен съд - Сливен и е придобила статут на имот - публична държавна собственост.

Правителството предостави безвъзмездно на Национална компания „Железопътна инфраструктура“ (НКЖИ) управлението на 119 имота - публична държавна собственост.

Имотите се намират на територията на село Габровица, село Момина клисура, село Сестримо и град Белово, област Пазарджик.

Това ще позволи реализацията на обект с национално значение „Модернизация на железопътната линия София - Пловдив: ж. п. участъци София - Елин Пелин и Елин Пелин – Септември.

Подробна статистика за средните цени на имоти в България по градове и квартали може да видите в imot.bg