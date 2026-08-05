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Бруно Фернандеш се завърна към тренировъчния процес с Манчестър Юнайтед

Бруно Фернандеш се завърна към тренировъчния процес с Манчестър Юнайтед

5 Август, 2026 21:11 407 0

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  • плеймейкър-
  • висшата лига

Ключови играчи се присъединяват към "червените дяволи" преди важни контроли

Бруно Фернандеш се завърна към тренировъчния процес с Манчестър Юнайтед - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

След емоционалното си участие на Световното първенство в Северна Америка, Бруно Фернандеш – капитанът и сърцето на Манчестър Юнайтед – отново облече екипа на клуба и се включи в тренировките на базата в Карингтън. Португалският плеймейкър, който впечатли с изявите си за националния отбор, сега насочва цялата си енергия към предстоящия сезон във Висшата лига.

Освен Фернандеш, към тренировъчния процес на "червените дяволи" се включиха още няколко ключови футболисти, които също се представиха достойно на Мондиала. Диого Далот, Нусаир Мазрауи и Матеуш Куня вече тренират рамо до рамо със съотборниците си, готови да дадат всичко от себе си за успехите на отбора през новата кампания.

В събота Манчестър Юнайтед ще премери сили с френския гранд ПСЖ в приятелски мач, който ще се проведе в Гьотеборг. Очакванията са високи, а феновете с нетърпение очакват евентуалния неофициален дебют на новото попълнение Юри Тилеманс, който може да внесе свежест и креативност в средата на терена.

Въпреки добрите новини, мениджърът на Юнайтед все още не може да разчита на Коби Мейну, Маркъс Рашфорд и Лисандро Мартинес. Тримата футболисти продължават да отсъстват от тренировъчния процес, но се очаква да се присъединят към отбора през следващата седмица, когато "червените дяволи" ще проведат подготвителен лагер в Дъблин.

След престоя си в ирландската столица, Манчестър Юнайтед ще изиграе още една контрола – този път срещу Лийдс на легендарния стадион "Крок Парк".


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