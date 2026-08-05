Търсят над 100 чиновници в държавната администрация

Над 100 вакантни позиции за младши и главни експерти, както и началници на отдели, са обявени в момента в различни държавни институции и ведомства у нас, съобщават от вестник "Телеграф" въз основа на данни от Административния регистър. В момента активните конкурси са 93.

Най-голям брой обяви има за столицата – 50, следвана от Бургас с 5 и Монтана с 4 вакантни позиции. В останалите области на страната броят на конкурсите е предимно един или два.

Най-търсените специалисти са младшите експерти, за които са обявени над 24 конкурса. След тях се нареждат позициите за главен експерт с 18 свободни места и началник на отдел с 13 вакантни поста.

Заемането на длъжност в държавната администрация в повечето случаи изисква преминаването през специализиран тест за проверка на знанията, интервю или комбинация от двете.

Комбинираният подход е приложим например за поста на главен архитект на София, който се търси от Столичната община. Крайният срок за подаване на документи е 10 август, а кандидатите трябва да имат поне 5 години професионален стаж. Район "Одесос" към Община Варна също търси главен архитект, но там кандидатите трябва да преминат през интервю и да представят концепция, като изискването за стаж е 3 години.

Масово посочената начална заплата е 620 евро, като се отбелязва, че това е минималното възнаграждение и то може да варира. Индивидуалният размер се определя според професионалния опит, квалификацията на кандидата и нивото на заеманата длъжност.

Някои администрации посочват конкретни възнаграждения за обявените позиции. В Държавната агенция за бежанците сумите за експерти варират между 620 и 1 396 евро. Младши експерт в Патентното ведомство ще получава 859 евро – сума, идентична с тази за служител в администрацията на столичния район "Надежда". За главен експерт в отдела по международно сътрудничество в Община Варна е предвидено възнаграждение от 1 000 евро на месец.

По-високите ръководни длъжности предлагат съответно по-високи възнаграждения. Агенция за социално подпомагане - Ихтиман търси шеф на дирекция с евентуална заплата от 1 500 евро. Старши юрисконсулт в Община Руен би получавал 1 250 евро.

Възнаграждението на инспектор в Комисията за регулиране на съобщенията с опит над 7 години може да достигне 1 396 евро, докато кандидат с над 1 година практика ще получава до 1 182 евро. Лицата с минимален стаж за тази позиция биха започнали с около 859 евро.