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Търсят над 100 чиновници в държавната администрация

Търсят над 100 чиновници в държавната администрация

5 Август, 2026 22:04 1 350 22

  • чиновници-
  • държавна администрация-
  • бюрокрация

Масово посочената начална заплата е 620 евро

Търсят над 100 чиновници в държавната администрация - 1
Снимка: Shutterstock
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Над 100 вакантни позиции за младши и главни експерти, както и началници на отдели, са обявени в момента в различни държавни институции и ведомства у нас, съобщават от вестник "Телеграф" въз основа на данни от Административния регистър. В момента активните конкурси са 93.

Най-голям брой обяви има за столицата – 50, следвана от Бургас с 5 и Монтана с 4 вакантни позиции. В останалите области на страната броят на конкурсите е предимно един или два.

Най-търсените специалисти са младшите експерти, за които са обявени над 24 конкурса. След тях се нареждат позициите за главен експерт с 18 свободни места и началник на отдел с 13 вакантни поста.

Заемането на длъжност в държавната администрация в повечето случаи изисква преминаването през специализиран тест за проверка на знанията, интервю или комбинация от двете.

Комбинираният подход е приложим например за поста на главен архитект на София, който се търси от Столичната община. Крайният срок за подаване на документи е 10 август, а кандидатите трябва да имат поне 5 години професионален стаж. Район "Одесос" към Община Варна също търси главен архитект, но там кандидатите трябва да преминат през интервю и да представят концепция, като изискването за стаж е 3 години.

Масово посочената начална заплата е 620 евро, като се отбелязва, че това е минималното възнаграждение и то може да варира. Индивидуалният размер се определя според професионалния опит, квалификацията на кандидата и нивото на заеманата длъжност.

Някои администрации посочват конкретни възнаграждения за обявените позиции. В Държавната агенция за бежанците сумите за експерти варират между 620 и 1 396 евро. Младши експерт в Патентното ведомство ще получава 859 евро – сума, идентична с тази за служител в администрацията на столичния район "Надежда". За главен експерт в отдела по международно сътрудничество в Община Варна е предвидено възнаграждение от 1 000 евро на месец.

По-високите ръководни длъжности предлагат съответно по-високи възнаграждения. Агенция за социално подпомагане - Ихтиман търси шеф на дирекция с евентуална заплата от 1 500 евро. Старши юрисконсулт в Община Руен би получавал 1 250 евро.

Възнаграждението на инспектор в Комисията за регулиране на съобщенията с опит над 7 години може да достигне 1 396 евро, докато кандидат с над 1 година практика ще получава до 1 182 евро. Лицата с минимален стаж за тази позиция биха започнали с около 859 евро.


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 a търсят ли общ поръчкари на комисион

    9 0 Отговор
    в държавната администрация

    Коментиран от #2

    22:06 05.08.2026

  • 2 търсят

    5 0 Отговор

    До коментар #1 от "a търсят ли общ поръчкари на комисион":

    Подай молба!

    22:09 05.08.2026

  • 3 Овчар

    15 2 Отговор
    Абе сложете няколко компютъра , ще бъдат по полезни за обществото от колкото административни кърлежи..!

    22:10 05.08.2026

  • 4 байлар

    8 1 Отговор
    колкото работа,толкоз и паре

    22:11 05.08.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Виж сега,

    10 0 Отговор
    От ляво ги уволняват,правят реформа,а от другата страна назначават двойно повече.То бива лъжи,ама пак пък толкова ..

    22:14 05.08.2026

  • 7 Хейт

    14 1 Отговор
    Вместо да съкращават, те я увеличават!

    22:15 05.08.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Няма да стане!

    16 1 Отговор
    Писах,че за тия пари трябва да докарат непалци- гумираха ме!Няма млад човек,който да работи в София за 600евро бруто! Няма и да има!!!

    22:19 05.08.2026

  • 10 Сатана Z

    10 0 Отговор
    Както е казал шопа:
    " Те ми плащат колкото да не умрем,
    а я им работя колкото да не зАспим"

    22:19 05.08.2026

  • 11 Васил

    11 1 Отговор
    Това са заплатите а бонусите и добавките към тях липсват!

    22:20 05.08.2026

  • 12 1111

    12 0 Отговор
    За тез пари няма кой да работи.

    22:21 05.08.2026

  • 13 Много сте закъсняли

    12 0 Отговор
    Вече работя само за себе си! Освен това, никой не е достатъчно умен, за да ми бъде шеф!

    22:21 05.08.2026

  • 14 Я стига

    4 0 Отговор
    Лъгахте хората това са обещани щатове от новата власт след като спечелят ще ги назначат.

    22:24 05.08.2026

  • 15 23:23

    4 0 Отговор
    Според Ганя постоянната администрация е зло. Според Ганя щом той е експлоатиран на МРЗ, следва лекари, медицински сестри, санитари, младши експерти, старши експерти, главни експерти и всякакъв по род и вид експерти, хора инвестирали години и средства в образование и развитие да бъдат на МРЗ, да си плащат осигуровките и обезателно - те биват обиждани с всякакви епитети.

    22:26 05.08.2026

  • 16 Не разбрах

    9 0 Отговор
    Ще намаляваме или ще увеличаваме администрацията?

    22:28 05.08.2026

  • 17 Думата експерт е толкова изцапна от

    13 0 Отговор
    Стотиците хиляди експерти в България че вече думата ЕКСПЕРТ е СИНОНИМ на ИДИОТ

    22:30 05.08.2026

  • 18 Ще ги намерят

    3 0 Отговор
    Осно да са корумпирани и мързеливи.

    22:41 05.08.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Е ГАТИ

    3 0 Отговор
    ПОДИГРАВКАТА.
    АМИ ПО-ДОБРЕ ВСИЧКИ ДА "РАБОТИМ" ДУПЕТАТНИЦИ.

    23:02 05.08.2026

  • 21 Янко

    1 0 Отговор
    100 пенсионери са готови веднага да постъпят на работа

    23:17 05.08.2026

  • 22 безпартиен

    0 0 Отговор
    При намаляло с поне 25 на 100 население,май логично е да се намали ЩАТА В БЮДЖЕТНАТА СФЕРА с поне толкова!Няма как работещите 1.2 милиона в частния сектор които РЕАЛНО ПЛАЩАТ ДАНЪЦИ И ОСИГУРОВКИ в бюджета да издържат останалите!А останалите са 2.1 милиона пенсионери, около 750 хиляди получаващи заплати от държавния и общинския бюджет, около 650 хиляди малолетни и непълнолетни и около 1 милион без образование и професионална квалификация и без трудови навици ц..г@ни!В държава без високотехнологични производства и без производство на стоки с голяма принадена стойност това е единственото решение за момента! Другото е образоване и придобиване на професионална квалификация на ц..г@ Мите и насочване към пазара на труда! Помощи само и единствено след полагане на труд по почистване озеленяване и облагородяване на населените места поне 21 дни месечно!На кого му стиска да предложи?

    23:41 05.08.2026

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