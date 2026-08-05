Реал Мадрид разбива рекорди с Ян Диоманде от РБ Лайпциг

Реал Мадрид и РБ Лайпциг постигнаха споразумение за трансфера на младия талант Ян Диоманде. Сделката, оценена на внушителните 125 милиона евро плюс допълнителни 15 милиона под формата на бонуси, обещава да пренапише историята на трансферите в испанския колос.

Ако всички бонуси бъдат изпълнени, Диоманде ще се превърне в най-скъпото попълнение в историята на „белия балет“, изпреварвайки досегашния рекордьор Джуд Белингам. Само 10 милиона от бонусите са лесно постижими, което прави сделката още по-реалистична и впечатляваща.

Пътят на Диоманде към Мадрид не беше никак лек. За подписа на 19-годишния футболист се бориха и Ливърпул, и френският шампион ПСЖ. В началото младият нападател дори беше дал съгласието си да облече екипа на парижани, но офертата на „кралския клуб“ промени всичко. Желанието на Диоманде да играе на „Сантяго Бернабеу“ надделя и той избра да продължи кариерата си в испанската столица.

Очаква се в следващите дни Диоманде да премине задължителните медицински тестове, след като през изминалия сезон блесна с изявите си в Бундеслигата.