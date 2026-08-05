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Ювентус надделя над Челси в Хонконг

Ювентус надделя над Челси в Хонконг

5 Август, 2026 20:18 559 0

  • стадион „кай так“-
  • хонконг -
  • ювентус-
  •  челси-
  • футбол-
  • михайло мудрик

Мудрик се завърна след дълго отсъствие

Ювентус надделя над Челси в Хонконг - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

На стадион „Кай Так“ в Хонконг Ювентус победи Челси с 1:0. Срещата не само предложи качествен футбол, но и бе белязана от дългоочакваното завръщане на Михайло Мудрик, който се появи на терена след близо двегодишно отсъствие заради допинг санкция.

В лагера на Челси феновете имаха възможност да видят за първи път в действие новото попълнение Дани Уелбек, който започна като титуляр и изигра първото полувреме. В същото време, всички погледи бяха приковани към Мудрик, чийто дългоочакван ренесанс на зеления килим бе посрещнат с бурни аплодисменти.

Двата тима демонстрираха равностойна игра, като положенията пред двете врати не липсваха. Решителният момент настъпи в 68-ата минута, когато Зеки Челик осъществи впечатляващ пробив по десния фланг и намери Кенан Йълдъз на границата на наказателното поле. Йълдъз с прецизен пас подаде към Едон Жегрова, който с първото си докосване изпрати топката неспасяемо в мрежата на Челси с мощен удар с левия крак.

Макар и приятелски, двубоят даде ценни индикации за формата на двата европейски гранда преди началото на новия сезон. Ювентус демонстрира стабилност и ефективност в атака, докато Челси ще трябва да работи върху завършващата фаза.


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