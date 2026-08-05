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Александър Донски на четвъртфинал в Полша

Александър Донски на четвъртфинал в Полша

5 Август, 2026 21:30 325 1

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Българинът победи испанеца Алехандро Моро Каняс

Александър Донски на четвъртфинал в Полша - 1
Снимка: БГНЕС
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Александър Донски се класира за четвъртфиналите на сингъл на турнира по тенис на твърда настилка от сериите „Чалънджър 75" в Гроджиск Мазовецки (Полша), който е с награден фонд от 97 640 евро.

28-годишният Донски, който стартира от квалификациите, победи петия поставен в схемата Алехандро Моро Каняс (Испания), №236 в световната ранглиста, с 6:4, 7:6(5) за час и 55 минути игра.


Българинът спечели първия сет с единствен пробив в 12-ия гейм. Във втората част той пропиля аванс от 4:1, но успя да реализира нов пробив в десетия гейм и при третия си мачбол затвори двубоя в своя полза.


С този успех Донски заработи 10 точки за световната ранглиста на ATP, в която заема 551-вото място. За място на полуфиналите националът ще се изправи срещу втория поставен Даниил Глинка (Естония), който е №166 в световната ранглиста.


Българинът ще участва и в турнира на двойки. Донски и Сидхант Бантия (Индия), поставени под №1 в схемата, ще започнат участието си срещу Михаел Хеертс (Белгия) и Брандън Перес (Венецуела).


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  • 1 мдааааа

    0 0 Отговор
    Дрътите землянкаджии , задавали сте си въпрос , защо не коментиратe спортни събития ?

    21:37 05.08.2026

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