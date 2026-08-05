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Българският защитник Валери Владимиров дебютира за Милан в зрелищно дерби срещу Интер в Австралия

Българският защитник Валери Владимиров дебютира за Милан в зрелищно дерби срещу Интер в Австралия

5 Август, 2026 19:52 457 1

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Исторически миг за младия българин

Българският защитник Валери Владимиров дебютира за Милан в зрелищно дерби срещу Интер в Австралия - 1
Снимка: БФС
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Австралийският град Пърт стана арена на футболно шоу, в което грандовете Милан и Интер завършиха при резултат 1:1 в приятелски сблъсък, изпълнен с емоции, символика и исторически моменти. Особено внимание привлече появата на българския талант Валери Владимиров, който записа първи минути с екипа на "росонерите" в 63-ата минута на срещата.

Още преди първия съдийски сигнал атмосферата на стадиона бе наситена с уважение и тъга. В памет на великия Франко Барези, който наскоро напусна този свят, бе организирана специална церемония. Публиката се наслади на изпълнение на Nessun Dorma, последвано от традиционно аборигенско шоу и химните на Италия и Австралия. Играчите на Милан излязоха с фланелки с номер 6, а на трибуните се разрази впечатляваща хореография в чест на легендарния защитник. Минута мълчание и снимка на Барези с трофея от Шампионската лига допълниха трогателния момент.

След равностойно първо полувреме, "нерадзурите" откриха резултата в 52-ата минута чрез Федерико Димарко, който се разписа отблизо след прецизно подаване от Николо Барела.

В средата на втората част треньорът на Милан, Кристиан Киву, направи серия от смени, сред които и включването на Валери Владимиров, както и на звезди като Лука Модрич, Рафаел Леао и дебютанта Гонсало Рамош.

В 83-ата минута резервата Кристофър Нкунку бе фаулиран в наказателното поле от Карлос Аугусто. Французинът хладнокръвно реализира отсъдената дузпа и оформи крайното 1:1.

След този емоционален двубой, Интер ще премери сили с Ювентус отново в Пърт, докато Милан ще се отправи към Джакарта за сблъсък с Челси.


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  • 1 Симо

    0 0 Отговор
    Браво!

    20:24 05.08.2026

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