Новини
Спорт »
Бг футбол »
И във Втора лига Берое продължава да разчита на чужденци

И във Втора лига Берое продължава да разчита на чужденци

5 Август, 2026 19:08 489 2

  • берое стара загора-
  • шейх диаманка-
  • футбол-
  • берое-
  • втора лига

Клубът подписа с Шейх Диаманка

И във Втора лига Берое продължава да разчита на чужденци - 1
Снимка: facebook
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Берое Стара Загора обяви подписването на договор със сенегалецът Шейх Диаманка.

25-годишният нападател ще донесе качество в атаката на клуба.

Диаманка има и предишен опит в българския футбол, а към Берое се приъединява от ФК Моста, състезаващ се в Малтийската Висша лига.

"Продължаваме да изграждаме конкурентен отбор,работейки за постигане на целите си за сезона", написаха от клуба.


Поставете оценка:
Оценка 2 от 4 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Не ви ли е

    1 0 Отговор
    срам, бре? Толкова ли няма български млади таланти, че събрахте цяла Латинска Америка и половината Африка? Ууууу.

    19:20 05.08.2026

  • 2 Време е за трета дивизия

    1 0 Отговор
    Да подменят и ръководството със Сенегалци!

    19:47 05.08.2026

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове