И във Втора лига Берое продължава да разчита на чужденци

Берое Стара Загора обяви подписването на договор със сенегалецът Шейх Диаманка.
25-годишният нападател ще донесе качество в атаката на клуба.
Диаманка има и предишен опит в българския футбол, а към Берое се приъединява от ФК Моста, състезаващ се в Малтийската Висша лига.
"Продължаваме да изграждаме конкурентен отбор,работейки за постигане на целите си за сезона", написаха от клуба.
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19:20 05.08.2026
2 Време е за трета дивизия
19:47 05.08.2026