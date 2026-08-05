И във Втора лига Берое продължава да разчита на чужденци

Берое Стара Загора обяви подписването на договор със сенегалецът Шейх Диаманка.

25-годишният нападател ще донесе качество в атаката на клуба.

Диаманка има и предишен опит в българския футбол, а към Берое се приъединява от ФК Моста, състезаващ се в Малтийската Висша лига.

"Продължаваме да изграждаме конкурентен отбор,работейки за постигане на целите си за сезона", написаха от клуба.