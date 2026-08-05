Новини
Спорт »
Тенис »
Елизара Янева с над двучасова победа на WTA 125 във Варшава

Елизара Янева с над двучасова победа на WTA 125 във Варшава

5 Август, 2026 21:34 353 0

  • елизара янева-
  • мач-
  • тенис-
  • турнир-
  • wta 125-
  • варшава

Първата ракета на България победи Юе Юан

Елизара Янева с над двучасова победа на WTA 125 във Варшава - 1
Снимка: БГНЕС
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Елизара Янева изигра пореден силен мач и се класира за четвъртфиналите на сингъл на тенис турнира на твърда настилка от сериите WTA 125 в полската столица Варшава с награден фонд от 100 хиляди евро.

Първата ракета на България Елизара Янева направи обрат и победи с 5:7, 6:0, 6:2 третата поставена Юе Юан (Китай), която заема 128-о място в световната ранглиста. Срещата продължи два часа и 18 минути.


Янева навакса на два пъти пробив пасив в първия сет, но го загуби с 5:7. След това обаче българката доминира тотално на корта и загуби само два гейма в следващите два сета срещу Юан, която само преди две години достигна до №36 в световната ранглиста.


На четвъртфиналите Елизара Янева ще се изправи срещу 36-годишната германка Мона Бартел, чието рекордно класиране в ранглистата на Женската тенис асоциация е №23.


Поставете оценка:
Оценка 5 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове