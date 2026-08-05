Елизара Янева с над двучасова победа на WTA 125 във Варшава

Елизара Янева изигра пореден силен мач и се класира за четвъртфиналите на сингъл на тенис турнира на твърда настилка от сериите WTA 125 в полската столица Варшава с награден фонд от 100 хиляди евро.

Първата ракета на България Елизара Янева направи обрат и победи с 5:7, 6:0, 6:2 третата поставена Юе Юан (Китай), която заема 128-о място в световната ранглиста. Срещата продължи два часа и 18 минути.



Янева навакса на два пъти пробив пасив в първия сет, но го загуби с 5:7. След това обаче българката доминира тотално на корта и загуби само два гейма в следващите два сета срещу Юан, която само преди две години достигна до №36 в световната ранглиста.



На четвъртфиналите Елизара Янева ще се изправи срещу 36-годишната германка Мона Бартел, чието рекордно класиране в ранглистата на Женската тенис асоциация е №23.