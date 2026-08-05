Манчестър Сити надви Звездите на К-Лигата в Сеул

Манчестър Сити постигна първата си победа под ръководството на Енцо Мареска. В приятелски двубой, изигран на стадион в оживения Сеул, английският шампион се наложи с 3:1 над сборния отбор на Звездите от корейската К-Лига.

Още преди да изтече половината от първото полувреме, зрителите станаха свидетели на истински голов фойерверк.

Раян Аит-Нури даде тон на събитията, откривайки резултата за "небесносините" още в 9-ата минута.

Само три минути по-късно Ким Дае-Уон върна интригата с прецизен удар от границата на наказателното поле, който не остави шансове на вратаря на Сити.

Тиджани Райндерс възстанови преднината на англичаните в 20-ата минута с мощен диагонален шут, а малко след това – в 23-ата – младият Дивин Мубама се възползва от отбитата топка и оформи крайното 3:1.

След почивката двата тима направиха редица смени, което донесе свежест, но и разколеба ритъма на играта. Въпреки осемте точни удара на Манчестър Сити през втората част, нови голове така и не паднаха, а резултатът остана непроменен до последния съдийски сигнал.

След успешния старт под ръководството на Мареска, Манчестър Сити ще се изправи срещу Атлетико Мадрид в неделя, отново на корейска земя.