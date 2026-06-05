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Швеция и Гърция завършиха наравно в приятелски мач

Швеция и Гърция завършиха наравно в приятелски мач

5 Юни, 2026 08:23, обновена 5 Юни, 2026 07:26 599 0

  • приятелски срещи-
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  • футбол

Андора, Иран и Северна Ирландия записаха победи

Швеция и Гърция завършиха наравно в приятелски мач - 1
Снимка: YouTube
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Швеция и Гърция завършиха 2:2 в приятелски мач, игран в шведския град Солна.

Константинос Цимикас даде аванс на гостите в 10-ата минута. Нападателят на Арсенал Виктор Гьокереш изравни в 53-ата, а Густаф Нилсон направи обрат 2:1 в 69-ата минута, след като се възползва от пас на Таха Али. Йоргос Масурас оформи крайното 2:2 в 5-ата минута от добавеното време.

Словения и Кипър направиха 1:1 в контрола, проведена в словенската столица Любляна.

Нападателят на гостите Маринос Ционис откри в седмата минута, а Ваня Дъркушич изравни за домакините в 65-ата.

Отборът на Северна Ирландия победи с 1:0 Гвинея в приятелски мач, играна в Кадис. Единственото попадение отбеляза Том Ачесън в деветата минута. В 72-рата обаче той остави тима си с човек по-малко, тъй като получи директен червен картон за грубо нарушение срещу Абдул Карим Траоре.

В други проверки Андора победи Лихтенщайн с 2:0, а Иран се наложи със същия резултат над Мали.


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