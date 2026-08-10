Изтребители F-16 прихванаха самолети над голф клуба на Доналд Тръмп

Североамериканското командване за въздушно-космическа отбрана (NORAD) съобщи, че изтребители F-16 са пресекли два самолета от гражданската авиация над Бедминстър, Ню Джърси, поради подозрения за нарушаване на ограниченията за полети в района, съобщи АП.
В Бедминстър се намира "Тръмп Нейшънъл Голф Клуб". Там президентът на САЩ Доналд Тръмп е присъствал на събитие в неделя следобед.
Все още обаче не е ясно дали американският президент е бил в голф клуба по време на инцидента.
NORAD уточни, че изтребителите успешно са ескортирали нахлуващите самолети извън района, според репортаж на Fox News.
Няма допълнителна информация за инцидента.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Мухахаха
08:54 10.08.2026
2 Kaлпазанин
08:58 10.08.2026
3 РЕДКА ОРАНджАДА
08:59 10.08.2026
4 Яко ни лъжат.
09:14 10.08.2026
5 хи хи
09:20 10.08.2026
6 Новичок
09:21 10.08.2026
7 Еф 16-ките дали не са нашите?
09:26 10.08.2026