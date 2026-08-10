Изтребители F-16 прихванаха самолети над голф клуба на Доналд Тръмп

Североамериканското командване за въздушно-космическа отбрана (NORAD) съобщи, че изтребители F-16 са пресекли два самолета от гражданската авиация над Бедминстър, Ню Джърси, поради подозрения за нарушаване на ограниченията за полети в района, съобщи АП.

В Бедминстър се намира "Тръмп Нейшънъл Голф Клуб". Там президентът на САЩ Доналд Тръмп е присъствал на събитие в неделя следобед.

Все още обаче не е ясно дали американският президент е бил в голф клуба по време на инцидента.

NORAD уточни, че изтребителите успешно са ескортирали нахлуващите самолети извън района, според репортаж на Fox News.

Няма допълнителна информация за инцидента.