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Изтребители F-16 прихванаха самолети над голф клуба на Доналд Тръмп

Изтребители F-16 прихванаха самолети над голф клуба на Доналд Тръмп

10 Август, 2026 08:53 1 477 7

  • доналд тръмп-
  • сащ-
  • републиканска партия

NORAD уточни, че изтребителите успешно са ескортирали нахлуващите самолети извън района, според репортаж на Fox News

Изтребители F-16 прихванаха самолети над голф клуба на Доналд Тръмп - 1
AP AP

Североамериканското командване за въздушно-космическа отбрана (NORAD) съобщи, че изтребители F-16 са пресекли два самолета от гражданската авиация над Бедминстър, Ню Джърси, поради подозрения за нарушаване на ограниченията за полети в района, съобщи АП.

В Бедминстър се намира "Тръмп Нейшънъл Голф Клуб". Там президентът на САЩ Доналд Тръмп е присъствал на събитие в неделя следобед.

Все още обаче не е ясно дали американският президент е бил в голф клуба по време на инцидента.

NORAD уточни, че изтребителите успешно са ескортирали нахлуващите самолети извън района, според репортаж на Fox News.

Няма допълнителна информация за инцидента.


САЩ
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Мухахаха

    9 1 Отговор
    Спукана му е работата

    08:54 10.08.2026

  • 2 Kaлпазанин

    5 0 Отговор
    Тва АП и голямата новина ми подсказва за нашето t@@@ m@@@недей да кри ма

    08:58 10.08.2026

  • 3 РЕДКА ОРАНджАДА

    8 1 Отговор
    АМИ ЗАРАДИ ПОРТОКАЛОВИЯ СПРЕТЕ САМОЛЕТИ , ВЛАКОВЕ , КОРАБИ ЩОТО ВСЕ ОТ НЕКЪДЕ МОЖЕ ДА ДОЙДЕ НЕЩО......ШУБЕТО СИ Е ГОЛЕМ СТРАХ

    08:59 10.08.2026

  • 4 Яко ни лъжат.

    11 0 Отговор
    Мисирки ама нали гражданските самолети се водят от едни диспечери, не летят кой както си иска! Я стига сте ни будалкали.

    09:14 10.08.2026

  • 5 хи хи

    3 0 Отговор
    Пак ли някой иска да убива клooyyнa бе.....хи хи хи

    09:20 10.08.2026

  • 6 Новичок

    6 0 Отговор
    Чак пък новина на часа ,по мазни сте и от масло.Пфу...

    09:21 10.08.2026

  • 7 Еф 16-ките дали не са нашите?

    3 0 Отговор
    Еф 16-ките дали не са нашите?

    09:26 10.08.2026