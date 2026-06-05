Мексико вкара пет на Сърбия, Станич от Лудогорец записа почетния гол за съседите

Голмайсторът на Лудогорец Петър Станич вкара единствения гол за родината си Сърбия при поражението с 1:5 от Мексико в приятелски мач, игран на стадион "Немесио Диес" в мексиканския град Толука.

Това бе и последната контрола за "ацтеките" преди да започнат участието си на Мондиал 2026, на който са съдомакини заедно със САЩ и Канада. Мексиканците са в една група с Южна Африка, Южна Корея и Чехия, като именно те ще открият турнира с двубой срещу страната от Черния континент идната седмица на 11-ти юни (четвъртък) от 22:00 часа българско време на "Ещадио Банорте" в столицата Мексико Сити.

Иначе Станич съумя да открие резултата в 19-ата минута, като даде големи надежди, че сърбите стартират пътя си към връщането на самочувствието след провала в квалификациите за световните финали в СевернаАмерика. Това обаче бе осуетено, тъй като западните ни съседи сами се саботираха и допуснаха болезнен обрат още до края на първата част.

Първо, в 34-ата минута Йохан Васкес изравни за "ацтеките", а пълният обрат дойде след автогол на Стефан Букинац в добавеното време на първата част.

След почивката Раул Хименес направи аванса на домакините от две попадения, а интригата окончателно бе убита, след като Адем Авдич вкара нов автогол за балканците.

Точно в края на редовното време пък в 90-ата минута Луис Чавес вкара и последния пети гол в сръбската врата.

Иначе тази нощ съперникът на Мексико от групата Чехия също изигра последната си контрола преди Мондиала.

Европейците записаха убедителен успех с 3:1 срещу Гватемала, като тази проверка се игра в друга от страните домакини на световните футболни финали - САЩ.



Срещата, която се изигра на "Спортс Илюстрейтед Стейдиъм" в Харисън, щата Айдахо отборът на Чехия стартира по-добре сблъсъка и поведе след 11 минути благодарение на Патрик Шик. Символичните гости обаче успяха да изравнят малко преди почивката след като в 40-ата минута Уилям Фахардо вкара.торото полувреме обаче европейците изцяло доминираха и нанесоха бърз двоен удар, като в 72-рата минута Томаш Хори върна предимството за своите, а в 79-ата Денис Вишински оформи крайния резултат.



По този начин чехите показаха, че са напълно готови за битките срещу коравите съперници на Мондиала и вече броят дните до първия си мач на финалите. Той ще бъде след точно една седмица на 12-ти юни (петък) от 5:00 часа сутринта българско време срещу Южна Корея.