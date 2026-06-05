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Левски представя първия си анголец в историята

Левски представя първия си анголец в историята

5 Юни, 2026 09:00 992 22

  • левски-
  • футбол-
  • представяне-
  • анголец-
  • давид кусо

Давид Кусо бе съотборник на Рейналдо в Шавеш

Левски представя първия си анголец в историята - 1
Снимка: Instagram
topsport.bg topsport.bg

Съотборникът на Рейналдо в Шавеш Давид Кусо се очаква да бъде представен като нов играч на Левски още днес.

Технически детайли могат да отложат това, но сделката със сигурност ще е приключена до края на седмицата. Левият бек ще стане първият анголец, обличал фланелката на "сините" от София, пише "Мач Телеграф".

22-годишният африканец, който се очертава като основен конкурент на Майкон на старта на новия сезон, е израснал в академията на Шавеш.

Кусо в някои мачове е използван и като дясно крило. Там застава и по време на последния мач на Шавеш за сезона - гостуване на лидера в Сегунда Лига Маритимо, който си е осигурил предсрочно промоция.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Пич

    19 0 Отговор
    Вече Левски и ЦСКА не приличат на български отбори, а на някакви от Бурунди или Буркина Фасо, които някак си са успяли да си купят по един - двама бели играчи!!!

    Коментиран от #12

    09:03 05.06.2026

  • 2 мъкаааа

    15 0 Отговор
    Във ф.к. "Левски" 99% играчите ще са анголци. Натам вървят нещата.Мъ-хъъъ!

    09:04 05.06.2026

  • 3 муцунка

    13 0 Отговор
    Буркина си изтръскала фаса в България.

    Коментиран от #5

    09:05 05.06.2026

  • 4 мигански отбори

    20 0 Отговор
    позорят имената на Левски и Ботев

    09:06 05.06.2026

  • 5 Добре че е...

    9 0 Отговор

    До коментар #3 от "муцунка":

    ... Африка, че да научим политическата география!

    09:06 05.06.2026

  • 6 123

    10 0 Отговор
    Нека Ултрасите и на двата отбора се кефят ....

    09:08 05.06.2026

  • 7 Муахахахах

    5 0 Отговор
    Запада кво мислят по въпроса за негрите в уефски? Подхождат ли им на свастиките дето си татуират?

    09:17 05.06.2026

  • 8 Влачат мигранти

    6 0 Отговор
    В Левски остана ли български футболист или стана африкански отбор?

    Коментиран от #16

    09:19 05.06.2026

  • 9 Тръпни

    6 0 Отговор
    Селата синя (червена, зелена, жълто-черна, бяла, черно бяла и т.н.) сган тръпне и чака и още и още попълнения - от Бангладеш. Пакистан, Непал, Того, Мого, Гана, Пена и де що има негра, папуаси и тарамбуки по сичките земни кълбета да се събират европейските стадиони на европейските отбори!

    09:22 05.06.2026

  • 10 Някогашен левскар

    7 0 Отговор
    За съжаление няма да е последният и няма да е сам...
    ,,Българският" клубен футбол е еталон за африканската лига...

    09:23 05.06.2026

  • 11 Наши юноши нама ли?

    5 0 Отговор
    Загубена работа!

    09:30 05.06.2026

  • 12 а хиляди

    4 0 Отговор

    До коментар #1 от "Пич":

    български момчета, след като са плащали години наред в детскоюношеските школи остават с пръст в уста, разочаровани. Националите пък копаят дъно след дъно щото играчите са екзоотика в клубовете.

    09:38 05.06.2026

  • 13 Фейк - либераст

    5 0 Отговор
    В "българските" отбори е събран ЕЛИТА от 4-та анголска до 8-ма бразилска лига! Да жУвей българският футбол - перачница за парите на олигарсите и ЗАБАВАЧНИЦА за ниските страсти на т.н. "фенове" на български език - ЗАПАЛЯНКОВЦИ!

    09:39 05.06.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Бойкот

    4 0 Отговор
    Крайно време е всички привърженици да се обединят за каузата Стига повече берачи на банани в българските отбори! Искаме българи!
    Ако и такава идея не може да обедини истинските привърженици, значи сме изключително про.ст народ, който заслужава да се самозаличи! Със съжаление го казвам!
    Нека там разните фенклубове да обявят бойкот, протести, стачки, ако ще и саботажи! Да не се ходи по стадиони, да се скандира под прозорците им, да се говори по телевизията, да се пише по медиите, да не се купуват билети, сувенири, артикули и всякакви джунджурийки Но това наистина трябва да спре! Иначе сме загубени!!!

    09:40 05.06.2026

  • 16 Позор

    4 0 Отговор

    До коментар #8 от "Влачат мигранти":

    Вместо да позорят името на героя ни, що не вземат да се прекръстят на Нелсън Мандела, Шака Зулу, Робърт Мугабе, Мобуто Сесе Секу или тем подобни, за да има по-силна връзка между играчите и името на отбора?!

    09:49 05.06.2026

  • 17 П. Петков

    1 0 Отговор
    Я мислим дека е време да викат Серж Йофу.

    10:20 05.06.2026

  • 18 Сандо

    0 0 Отговор
    Преди доста години великият Кройф беше казал,че бъдещето на футбола е във Африка.Тогава никой не му вярваше,а някои му се присмиваха.А сега се оказва,че е бил прав и е разбирал тая игра както малцина други в света.

    10:34 05.06.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Сандо

    0 0 Отговор
    Очаквах да ми изтрият коментара,макар че в него нямаше нищо расистко,а беше просто изражение на реалността в европа.Тук понякога се правят на по-големи светци и от папата.

    10:42 05.06.2026

  • 21 Левски

    1 0 Отговор
    Брех много коментари и толкова загрижени че Левски ще привлече Футболист от Ангола.Какво ще кажете бе разбирачи за Френския нац.отбор защото там е пълно със Африканци. Сираков ви го каза наскоро че иска да вземат БГ футболисти но насреща няма такива.

    11:04 05.06.2026

  • 22 Въгларово

    0 0 Отговор
    Днес от Ангола,утре от Броней. Да се готвят Великденските Острови.

    11:25 05.06.2026

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