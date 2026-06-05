Левски представя първия си анголец в историята

Съотборникът на Рейналдо в Шавеш Давид Кусо се очаква да бъде представен като нов играч на Левски още днес.

Технически детайли могат да отложат това, но сделката със сигурност ще е приключена до края на седмицата. Левият бек ще стане първият анголец, обличал фланелката на "сините" от София, пише "Мач Телеграф".

22-годишният африканец, който се очертава като основен конкурент на Майкон на старта на новия сезон, е израснал в академията на Шавеш.

Кусо в някои мачове е използван и като дясно крило. Там застава и по време на последния мач на Шавеш за сезона - гостуване на лидера в Сегунда Лига Маритимо, който си е осигурил предсрочно промоция.