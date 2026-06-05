Левски представя първия си анголец в историята

Съотборникът на Рейналдо в Шавеш Давид Кусо се очаква да бъде представен като нов играч на Левски още днес.
Технически детайли могат да отложат това, но сделката със сигурност ще е приключена до края на седмицата. Левият бек ще стане първият анголец, обличал фланелката на "сините" от София, пише "Мач Телеграф".
22-годишният африканец, който се очертава като основен конкурент на Майкон на старта на новия сезон, е израснал в академията на Шавеш.
Кусо в някои мачове е използван и като дясно крило. Там застава и по време на последния мач на Шавеш за сезона - гостуване на лидера в Сегунда Лига Маритимо, който си е осигурил предсрочно промоция.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Пич
Коментиран от #12
09:03 05.06.2026
2 мъкаааа
09:04 05.06.2026
3 муцунка
Коментиран от #5
09:05 05.06.2026
4 мигански отбори
09:06 05.06.2026
5 Добре че е...
До коментар #3 от "муцунка":... Африка, че да научим политическата география!
09:06 05.06.2026
6 123
09:08 05.06.2026
7 Муахахахах
09:17 05.06.2026
8 Влачат мигранти
Коментиран от #16
09:19 05.06.2026
9 Тръпни
09:22 05.06.2026
10 Някогашен левскар
,,Българският" клубен футбол е еталон за африканската лига...
09:23 05.06.2026
11 Наши юноши нама ли?
09:30 05.06.2026
12 а хиляди
До коментар #1 от "Пич":български момчета, след като са плащали години наред в детскоюношеските школи остават с пръст в уста, разочаровани. Националите пък копаят дъно след дъно щото играчите са екзоотика в клубовете.
09:38 05.06.2026
13 Фейк - либераст
09:39 05.06.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Бойкот
Ако и такава идея не може да обедини истинските привърженици, значи сме изключително про.ст народ, който заслужава да се самозаличи! Със съжаление го казвам!
Нека там разните фенклубове да обявят бойкот, протести, стачки, ако ще и саботажи! Да не се ходи по стадиони, да се скандира под прозорците им, да се говори по телевизията, да се пише по медиите, да не се купуват билети, сувенири, артикули и всякакви джунджурийки Но това наистина трябва да спре! Иначе сме загубени!!!
09:40 05.06.2026
16 Позор
До коментар #8 от "Влачат мигранти":Вместо да позорят името на героя ни, що не вземат да се прекръстят на Нелсън Мандела, Шака Зулу, Робърт Мугабе, Мобуто Сесе Секу или тем подобни, за да има по-силна връзка между играчите и името на отбора?!
09:49 05.06.2026
17 П. Петков
10:20 05.06.2026
18 Сандо
10:34 05.06.2026
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Сандо
10:42 05.06.2026
21 Левски
11:04 05.06.2026
22 Въгларово
11:25 05.06.2026