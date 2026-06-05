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Кот Д’Ивоар изненада неприятно Франция в Нант, записа първа победа срещу "петлите"

Кот Д’Ивоар изненада неприятно Франция в Нант, записа първа победа срещу "петлите"

5 Юни, 2026 10:09, обновена 5 Юни, 2026 09:14 774 2

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Националните отбори на Испания и Ирак завършиха наравно 1:1 в Ла Коруня

Кот Д’Ивоар изненада неприятно Франция в Нант, записа първа победа срещу "петлите" - 1
Снимка: YouTube
БТА БТА

Световният вицешампион Франция загуби от Кот Д’Ивоар с 1:2 в проверка преди старта на Мондиал 2026 в САЩ, Канада и Мексико.

“Петлите” поведоха с красиво изпълнение на Раян Шерки в 45-ата минута. Осем минути след началото на втората част африканците изравниха с попадение на Гела Дуе. Малко преди края на редовното време на мача гостите осъществиха и пълен обрат чрез Амад Диало. Футболистът на Манчестър Юнайтед се появи като резерва, а асистенцията към него бе от Николо Пепе, който също влезе от скамейката.

Това бе първа победа в историята на Кот Д’Ивоар в съперничеството срещу Франция.

На стадиона в Нант имаше над 30 хиляди привърженици, които се събраха, за да направят изпращане на французите, като хореографията на запалянковците по трибуните бе посветена на селекционера Дидие Дешан. Това ще бъде неговият последен голям форум като наставник на “петлите”.

Франция ще се изправи срещу Северна Ирландия в последен спаринг преди началото на Световното първенство.

Националните отбори на Испания и Ирак завършиха наравно 1:1 в Ла Коруня в контрола помежду им преди участието им на Мондиал 2026.

За домакините точен беше Феран Торес в 16-ата минута, а за гостите се разписа Мерхас Доски в 27-ата минута. За „Ла Фурия“ дебютираха цели осем футболисти.

Луис де ла Фуенте пусна експериментален стартов състав на Испания. На европейските шампиони им остава още една проверка, но в САЩ – срещу Перу в ранните часове на 9 юни. За Ирак последната приятелска среща преди Световното първенство ще бъде ден по-късно срещу Венецуела.


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  • 1 ЦСКА

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    На снимката само европейци.

    09:20 05.06.2026

  • 2 немо

    0 0 Отговор
    Всъщност са играли Франция А и Франция Б...Не се вижда никаква разлика в боята

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