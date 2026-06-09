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Везенков и Олимпиакос с важна крачка към титлата в Гърция

Везенков и Олимпиакос с важна крачка към титлата в Гърция

9 Юни, 2026 06:30 447 1

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След като победиха Панатинайкос със 102:92

Везенков и Олимпиакос с важна крачка към титлата в Гърция - 1
Снимка: БГНЕС
Ивайло Борисов Ивайло Борисов Автор във Fakti.bg

Олимпиакос направи важна крачка към титлата в Гърция, след като победи Панатинайкос със 102:92 в третия мач от финалната серия. Срещата се проведе в зала „Стадион на мира и дружбата“ в Пирея.

Най-добрият български баскетболист Александър Везенков отново бе сред основните фигури за успеха на домакините. Крилото завърши с 24 точки, 3 борби и 2 асистенции за 35 минути на паркета. Най-резултатен за победителите беше Еван Фурние, който реализира 28 точки, добавяйки 3 борби и 8 асистенции.

За гостите от Панатинайкос най-полезен бе Джериън Грант с 19 точки и 5 асистенции за 33 минути игра.

След успеха Олимпиакос поведе в серията, а четвъртият двубой ще се изиграе в Атина на 10 юни от 21:00 часа българско време.


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