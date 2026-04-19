Везенков реализира 10 точки при победа на Олимпиакос в гръцкото първенство

19 Април, 2026 17:47 569 0

Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Най-добрият български баскетболист Александър Везенков беше сред най-резултатните за тима на Олимпиакос, който победи гостуващия Арис с 92:81 (15:23, 25:17, 31:18, 21:23) в среща 25-ия кръг на гръцкото първенство, предаде БТА.

Победата е 22-а поредна за "червените" от атинското предградие Пирея, които продължават да оглавяват временното класиране без допуснато поражение от началото на сезона, докато Арис е на шеста позиция с баланс 13-9 и мач по-малко.

Двубоят беше равностоен до почивката - 40:40, след което домакините изиграха силна трета четвърт и без проблеми стигнаха до крайния успех.

Везенков започна сред титулярите и се отличи с 10 точки, 7 борби, 3 асистенции и 1 отнета топка за 26 минути на игрището.

От неговите съотборници Никола Милутинов направи "дабъл-дабъл" - 16 точки и 11 борби, Еван Фурние добави 15 точки, Тайлър Дорси - 13.

Следващият мач за Олимпиакос в първенството ще бъде на 25 април, когато ще гостува на АЕК Атина.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

