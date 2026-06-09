Росица Денчева премина първия кръг в Загреб

Росица Денчева се класира за втория кръг на сингъл на тенис турнира на твърда настилка в Загреб (Хърватия), който е с награден фонд от 100 хиляди долара.

19-годишната българка стартира с убедителна победа над румънката Бриана Сабо с 6:3, 6:2. Срещата продължи точно 100 минути.

Денчева реализира първия пробив в петия гейм на откриващия сет, а с още един брейк в края на частта си осигури успеха с 6:3. Във втория сет българката поведе с 2:0, допусна изравняване за 2:2, но след това спечели следващите четири гейма и затвори мача с категоричното 6:2.

Във втория кръг Денчева ще се изправи срещу победителката от двубоя между поставената под №1 Ребека Шрамкова (Словакия) и представителката на домакините Ива Приморац (Хърватия).