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Серина Уилямс се завърна на корта с огромна победа, след близо четири години

Серина Уилямс се завърна на корта с огромна победа, след близо четири години

10 Юни, 2026 07:59 748 5

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  • ута 500 куинс клъб-
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  • спорт

44-годишната Уилямс показа, че все още не е загубила форма

Серина Уилямс се завърна на корта с огромна победа, след близо четири години - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

След близо четири години отсъствие от професионалния тенис американската звезда Серина Уилямс се завърна на корта с победа на двойки на турнира по тенис УТА 500 "Куинс Клъб" на трева в Лондон с награден фонд 1 915 000 долара.

44-годишната Уилямс показа, че все още не е загубила форма, като изпълняваше сервис със 120 мили в час (около 193 км/ч), и заедно с 19-годишната канадка Виктория Мбоко спечели първия им мач на двойки.

Уилямс и Мбоко победиха поставените под номер 3 Никол Меличар-Мартинес (САЩ) и Ерин Раутлиф (Нова Зеландия) със 7:6(2), 6:2 в първия професионален мач на Уилямс от Откритото първенство на САЩ през 2022 година. Американката завърши мача с два аса.

„Беше толкова забавно. Толкова много се забавлявах да играя с Виктория“, каза Уилямс в интервю на корта.

„Тя наистина успя да задържи темпото и да играе наистина силно във важните точки. Наистина можех да разчитам на нея. Никога не сме играли заедно, но просто се чувствах толкова естествено с нея на корта,“ добави тя.

Мбоко е една от изгряващите звезди в УТА, като вече е влязла в топ 10 на световната ранглиста, заемайки девета позиция.

„Чувствам се много поласкана да играя със Серина. Много се забавлявах. Наистина победихме. Толкова съм щастлива, че играя до теб. И със сигурност искаме още“, каза Мбоко, застанала до 23-кратната носителка на титли от турнирите от Големия шлем.

За 44-годишната американка това беше първи професионален мач от US Open през 2022-а година. Самата тя никога не е говорила за прекратяване на кариерата си, а по-скоро е споменавала за „отклонение“ от тениса. Спекулациите за евентуалното ѝ завръщане започнаха да се разпространяват, след като миналия декември стана ясно, че отново се е включила в антидопинговата програма. Това е задължително условие, за да може отново да играе на турнири. По-малката от сестрите Уилямс ще участва през юни с "уайлдкард" и на двойки на турнира на WTA в Берли, но все още не е решила дали ще поднови и кариерата си на сингъл.


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  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Уха

    1 3 Отговор
    Зоопарк...

    08:12 10.06.2026

  • 3 Мими Кучева🐕

    1 3 Отговор
    🦍🦍🦍👍

    08:13 10.06.2026

  • 4 Айляк

    0 3 Отговор
    Браво на Мама Слонка.
    Ше е взема.

    08:15 10.06.2026

  • 5 Серенгети

    0 1 Отговор
    Половината топ тенисистки от WTA могат да я бият само на шах все още.

    08:37 10.06.2026

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