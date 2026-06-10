Серина Уилямс се завърна на корта с огромна победа, след близо четири години

След близо четири години отсъствие от професионалния тенис американската звезда Серина Уилямс се завърна на корта с победа на двойки на турнира по тенис УТА 500 "Куинс Клъб" на трева в Лондон с награден фонд 1 915 000 долара.
Absolutely timeless ✨ @serenawilliams and Victoria Mboko defeat No. 3 seeds Routliffe and Melichar-Martinez in Serena's first match since 2022.— Tennis Channel (@TennisChannel) June 9, 2026
What a moment for tennis 🥹 #HSBCChampionships pic.twitter.com/0YHG2V0Ro7
44-годишната Уилямс показа, че все още не е загубила форма, като изпълняваше сервис със 120 мили в час (около 193 км/ч), и заедно с 19-годишната канадка Виктория Мбоко спечели първия им мач на двойки.
Serena Williams. On a tennis court. In 2026.— Tennis Channel (@TennisChannel) June 9, 2026
Some things never get old 🥹 #HSBCChampionships pic.twitter.com/WoKWIXorCH
Уилямс и Мбоко победиха поставените под номер 3 Никол Меличар-Мартинес (САЩ) и Ерин Раутлиф (Нова Зеландия) със 7:6(2), 6:2 в първия професионален мач на Уилямс от Откритото първенство на САЩ през 2022 година. Американката завърши мача с два аса.
Serena's reflexes SHARP as ever 🔥 #HSBCChampionships pic.twitter.com/kGHhw3JMgu— Tennis Channel (@TennisChannel) June 9, 2026
„Беше толкова забавно. Толкова много се забавлявах да играя с Виктория“, каза Уилямс в интервю на корта.
„Тя наистина успя да задържи темпото и да играе наистина силно във важните точки. Наистина можех да разчитам на нея. Никога не сме играли заедно, но просто се чувствах толкова естествено с нея на корта,“ добави тя.
Serena's reflexes SHARP as ever 🔥 #HSBCChampionships pic.twitter.com/kGHhw3JMgu
— Tennis Channel (@TennisChannel) June 9, 2026
Мбоко е една от изгряващите звезди в УТА, като вече е влязла в топ 10 на световната ранглиста, заемайки девета позиция.
„Чувствам се много поласкана да играя със Серина. Много се забавлявах. Наистина победихме. Толкова съм щастлива, че играя до теб. И със сигурност искаме още“, каза Мбоко, застанала до 23-кратната носителка на титли от турнирите от Големия шлем.
Serena Williams after winning her 1st match back in 4 years with Vicky Mboko— The Tennis Letter (@TheTennisLetter) June 9, 2026
"Why now? Why here? What is to come?"
Serena: "I mean, I don’t know. I had nothing better to do. I got tired of sitting at home."
😭😭😭😭pic.twitter.com/VLSJUEK8sg
За 44-годишната американка това беше първи професионален мач от US Open през 2022-а година. Самата тя никога не е говорила за прекратяване на кариерата си, а по-скоро е споменавала за „отклонение“ от тениса. Спекулациите за евентуалното ѝ завръщане започнаха да се разпространяват, след като миналия декември стана ясно, че отново се е включила в антидопинговата програма. Това е задължително условие, за да може отново да играе на турнири. По-малката от сестрите Уилямс ще участва през юни с "уайлдкард" и на двойки на турнира на WTA в Берли, но все още не е решила дали ще поднови и кариерата си на сингъл.
A win after 1,375 days away from the sport 🐐— BBC Sport (@BBCSport) June 9, 2026
Serena Williams, together with doubles partner Victoria Mboko, won 7-6 (7-2) 6-2 to upset third seeds Erin Routliffe and Nicole Melichar-Martinez at Queen's. pic.twitter.com/AmGKN0UZ55
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Уха
08:12 10.06.2026
3 Мими Кучева🐕
08:13 10.06.2026
4 Айляк
Ше е взема.
08:15 10.06.2026
5 Серенгети
08:37 10.06.2026