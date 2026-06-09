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Мишел Платини атакува Джани Инфантино със съдебна жалба

Мишел Платини атакува Джани Инфантино със съдебна жалба

9 Юни, 2026 18:29 505 0

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Френската легенда повдига обвинения срещу президента на ФИФА, търсейки справедливост след години на скандали

Мишел Платини атакува Джани Инфантино със съдебна жалба - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Мишел Платини, един от най-емблематичните футболисти и бивш ръководител на УЕФА, отново попада в светлината на прожекторите. Този път той не е на терена, а в съдебната зала – с официална наказателна жалба срещу настоящия президент на ФИФА Джани Инфантино. Новината, разпространена от ДПА, разтърси футболната общественост и обещава да разплете още нишки от дългогодишната сага около управлението на световния футбол.

Платини, който през 2016 г. бе сочен за сигурен наследник на Сеп Блатер начело на ФИФА, бе изненадващо отстранен от надпреварата. Причината – етично разследване за получено плащане от Блатер през 2011 г. Това доведе до осемгодишна забрана, наложена от Етичния комитет на ФИФА през 2015 г., която впоследствие бе редуцирана на четири години от Спортния арбитражен съд.

Въпреки че през 2022 г. Федералният криминален съд в Швейцария, а по-късно и Апелативният съд през 2025 г., оправдаха Платини и Блатер по обвиненията, френският ас не се примири. Сега той стартира както наказателно, така и гражданско дело във Франция, насочвайки обвиненията си директно към Инфантино и още няколко ключови фигури.

Адвокатът на Платини, Оливие Баратели, потвърди, че в жалбата се твърди за целенасочени действия от страна на Инфантино и негови съмишленици, целящи да елиминират Платини от битката за президентския пост във ФИФА. В документа се подчертава, че именно Инфантино е бил водещият двигател на тази стратегия.

Платини нееднократно е заявявал, че сумата от 2 милиона швейцарски франка, получена от Блатер, е била дължимо възнаграждение за консултантската му дейност между 1998 и 2002 г. Въпреки оправдателните присъди, темата продължава да бъде ябълката на раздора между двете страни.


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