Гуардиола иска 10 пъти по-голяма заплата от тази на световния шампион, за да води Италия

Възможността Пеп Гуардиола да стане селекционер на Италия може и да не стане реалност. Преди няколко дни той е имал среща в Барселона с техническия директор Паоло Малдини, на която е обявил каква годишна заплата иска, за да води "адзурите".
Според "La Gazzetta dello Sport", цифрата е умопомрачителна - 20 милиона евро годишно. Това е напълно непосилна сума за Италианската федерация, която има бюджет от 10 милиона евро.
Тази огромна разлика може да отдалечи Гуардиола от поста. Трябва да споменем, че селекционерът на световните и европейски шампиони от Испания - Луис де ла Фуенте, получава по 2 млн. евро на година. Тоест - 10 пъти по-малко от желаното от Пеп Гуардиола.
Джовани Малаго, президент на Италианската футболна федерация в крайна сметка може да се откаже от мечтата си да има Гуардиола. А имената на други кандидати за селекционер на Италия са Андреа Пирло, Роберто Манчини и Антонио Конте.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 срам голям е
Коментиран от #2
13:49 23.07.2026
2 Ицо
До коментар #1 от "срам голям е":Просто е искал да ги откаже. На човека му е втръснало от футбол и иска да си почине, да изкара време съм семейството си, да си харчи парите с кеф, да си поживее малко. Италианците не разбират от дума и голямо преследване го преследват. Да не им отказва директно, казал им е една огромна сума и сами да се откажат. Ако ли не, ще работи за тях но срещу повече от добро заплащане.
Коментиран от #3
13:59 23.07.2026
3 Ицо2
До коментар #2 от "Ицо":има ли ръгани центаджии тука?
14:24 23.07.2026
4 Лопата Орешник
14:26 23.07.2026