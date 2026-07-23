Гуардиола иска 10 пъти по-голяма заплата от тази на световния шампион, за да води Италия

Възможността Пеп Гуардиола да стане селекционер на Италия може и да не стане реалност. Преди няколко дни той е имал среща в Барселона с техническия директор Паоло Малдини, на която е обявил каква годишна заплата иска, за да води "адзурите".

Според "La Gazzetta dello Sport", цифрата е умопомрачителна - 20 милиона евро годишно. Това е напълно непосилна сума за Италианската федерация, която има бюджет от 10 милиона евро.

Тази огромна разлика може да отдалечи Гуардиола от поста. Трябва да споменем, че селекционерът на световните и европейски шампиони от Испания - Луис де ла Фуенте, получава по 2 млн. евро на година. Тоест - 10 пъти по-малко от желаното от Пеп Гуардиола.

Джовани Малаго, президент на Италианската футболна федерация в крайна сметка може да се откаже от мечтата си да има Гуардиола. А имената на други кандидати за селекционер на Италия са Андреа Пирло, Роберто Манчини и Антонио Конте.