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Гуардиола иска 10 пъти по-голяма заплата от тази на световния шампион, за да води Италия

Гуардиола иска 10 пъти по-голяма заплата от тази на световния шампион, за да води Италия

23 Юли, 2026 13:29 765 4

  • италия-
  • национален отбор-
  • футбол-
  • пеп гуардиола

Според "La Gazzetta dello Sport", цифрата е умопомрачителна -  20 милиона евро годишно

Гуардиола иска 10 пъти по-голяма заплата от тази на световния шампион, за да води Италия - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Възможността Пеп Гуардиола да стане селекционер на Италия може и да не стане реалност. Преди няколко дни той е имал среща в Барселона с техническия директор Паоло Малдини, на която е обявил каква годишна заплата иска, за да води "адзурите".

Според "La Gazzetta dello Sport", цифрата е умопомрачителна - 20 милиона евро годишно. Това е напълно непосилна сума за Италианската федерация, която има бюджет от 10 милиона евро.

Тази огромна разлика може да отдалечи Гуардиола от поста. Трябва да споменем, че селекционерът на световните и европейски шампиони от Испания - Луис де ла Фуенте, получава по 2 млн. евро на година. Тоест - 10 пъти по-малко от желаното от Пеп Гуардиола.

Джовани Малаго, президент на Италианската футболна федерация в крайна сметка може да се откаже от мечтата си да има Гуардиола. А имената на други кандидати за селекционер на Италия са Андреа Пирло, Роберто Манчини и Антонио Конте.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 срам голям е

    2 1 Отговор
    С такава заплата Гуардиола може да води само националният отбор на Марсианците .

    Коментиран от #2

    13:49 23.07.2026

  • 2 Ицо

    4 0 Отговор

    До коментар #1 от "срам голям е":

    Просто е искал да ги откаже. На човека му е втръснало от футбол и иска да си почине, да изкара време съм семейството си, да си харчи парите с кеф, да си поживее малко. Италианците не разбират от дума и голямо преследване го преследват. Да не им отказва директно, казал им е една огромна сума и сами да се откажат. Ако ли не, ще работи за тях но срещу повече от добро заплащане.

    Коментиран от #3

    13:59 23.07.2026

  • 3 Ицо2

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "Ицо":

    има ли ръгани центаджии тука?

    14:24 23.07.2026

  • 4 Лопата Орешник

    0 0 Отговор
    Като знам тук как ръсим милиарди за глупости, колко са 20 милиона? По около 4 евро на година от всеки ! Ама ще си имаме Пеп! Гонзо да се задейства!

    14:26 23.07.2026

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