Euronews: Иран отправи директно предупреждение към България

Иран отправи директно предупреждение към България относно плановете ѝ да приеме американски военни самолети, предаде в сряда Euronews.

Техеран заяви, че София не трябва да позволява територията ѝ да се превърне в стартова площадка за операции срещу Иран.

Предупреждението е резултат от предложение на българското правителство за временно разполагане на до осем американски самолета за зареждане с гориво във въздуха във военновъздушната база „Безмер” в югоизточната част на страната.

Иранското външно министерство заяви, че всяка подкрепа за американските атаки би направила България съучастник в това, което Техеран определя като „агресия и военни престъпления“. София и Вашингтон се опитаха да омаловажат тези опасения, настоявайки, че разполагането на войски е отбранително и не е свързано с военни операции в Близкия изток.

Европейското командване на САЩ заяви, че следи отблизо ситуацията и остава готово да реагира на потенциални заплахи. „Съединените щати поддържат регионални отбранителни способности по целия източен фланг на НАТО, включително в България, и работят в тясно сътрудничество с българското правителство и нашите съюзници и партньори в целия по-широк регион“, се казва още в съобщението. „Оставаме бдителни и готови да се справим с всякакви потенциални заплахи.“

Самолетите преди това са били базирани на летище София, но са били помолени да напуснат гражданския обект в края на юни. След като Вашингтон поднови искането си, българското правителство предложи да бъдат прехвърлени във военната база в Безмер. Самолетите за зареждане с гориво във въздуха позволяват на изтребители и други военни самолети да останат във въздуха за по-дълго време, като ги снабдяват с гориво по време на полет.

Българското външно министерство категорично отхвърли твърденията, че страната може да бъде използвана за подкрепа на атаки срещу Иран. „Не може да се говори за каквито и да е военни операции в Близкия изток, които да се извършват от българска територия“, заявиха от министерството.

Българското правителство добави, че не предприема враждебни действия срещу Техеран и призова както Иран, така и Съединените щати да спрат военните операции и да се върнат към преговори, насочени към осигуряване на трайно прекратяване на огъня.

Разговорът идва на фона на новото нарастване на напрежението между Вашингтон и Техеран след провала на временното примирие. Това не е първият път, когато Иран предупреждава България: през април Техеран изпрати дипломатическа нота до София, с която предупреждава да не се допуска американски военни самолети да използват български летища за операции, насочени срещу Иран.