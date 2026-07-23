Euronews: Иран отправи директно предупреждение към България

Иран отправи директно предупреждение към България относно плановете ѝ да приеме американски военни самолети, предаде в сряда Euronews.
Техеран заяви, че София не трябва да позволява територията ѝ да се превърне в стартова площадка за операции срещу Иран.
Предупреждението е резултат от предложение на българското правителство за временно разполагане на до осем американски самолета за зареждане с гориво във въздуха във военновъздушната база „Безмер” в югоизточната част на страната.
Иранското външно министерство заяви, че всяка подкрепа за американските атаки би направила България съучастник в това, което Техеран определя като „агресия и военни престъпления“. София и Вашингтон се опитаха да омаловажат тези опасения, настоявайки, че разполагането на войски е отбранително и не е свързано с военни операции в Близкия изток.
Европейското командване на САЩ заяви, че следи отблизо ситуацията и остава готово да реагира на потенциални заплахи. „Съединените щати поддържат регионални отбранителни способности по целия източен фланг на НАТО, включително в България, и работят в тясно сътрудничество с българското правителство и нашите съюзници и партньори в целия по-широк регион“, се казва още в съобщението. „Оставаме бдителни и готови да се справим с всякакви потенциални заплахи.“
Самолетите преди това са били базирани на летище София, но са били помолени да напуснат гражданския обект в края на юни. След като Вашингтон поднови искането си, българското правителство предложи да бъдат прехвърлени във военната база в Безмер. Самолетите за зареждане с гориво във въздуха позволяват на изтребители и други военни самолети да останат във въздуха за по-дълго време, като ги снабдяват с гориво по време на полет.
Българското външно министерство категорично отхвърли твърденията, че страната може да бъде използвана за подкрепа на атаки срещу Иран. „Не може да се говори за каквито и да е военни операции в Близкия изток, които да се извършват от българска територия“, заявиха от министерството.
Българското правителство добави, че не предприема враждебни действия срещу Техеран и призова както Иран, така и Съединените щати да спрат военните операции и да се върнат към преговори, насочени към осигуряване на трайно прекратяване на огъня.
Разговорът идва на фона на новото нарастване на напрежението между Вашингтон и Техеран след провала на временното примирие. Това не е първият път, когато Иран предупреждава България: през април Техеран изпрати дипломатическа нота до София, с която предупреждава да не се допуска американски военни самолети да използват български летища за операции, насочени срещу Иран.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Оплетоха
Коментиран от #80
13:19 23.07.2026
2 Щяли да защитят и помогнат
Коментиран от #51
13:21 23.07.2026
3 България
Коментиран от #8, #78
13:21 23.07.2026
4 9ти септември
Коментиран от #22, #27
13:22 23.07.2026
5 Гост
13:22 23.07.2026
6 Хаха
13:22 23.07.2026
7 да ни пазят
Коментиран от #14, #20
13:23 23.07.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 д-р Паул Йозеф Гьобелс
13:23 23.07.2026
10 авантгард
Ай чау.
Коментиран от #42
13:24 23.07.2026
11 И са прави от Иран
Коментиран от #47
13:26 23.07.2026
12 Ха,ха
13:27 23.07.2026
13 Пенчо
Коментиран от #34, #39
13:27 23.07.2026
14 Ганчо
До коментар #7 от "да ни пазят":До обяд плюеш по турците, след обяд гърците...моли се на ботуша...
13:27 23.07.2026
15 Никой
Югоизточен фланг - това е странен израз - НАТО е подчертано агресивна система - те са полкова хитри - прикрити и изобщо - но това е.
Реванш за победата над Германия ли търсят.
Западът е скучно място. Само за войни и насилие мислят и това и правят.
13:27 23.07.2026
16 Лопата Орешник
Коментиран от #23
13:28 23.07.2026
17 Охааа
13:29 23.07.2026
18 Човек
13:29 23.07.2026
19 Хахаха ха
13:30 23.07.2026
20 Без име
До коментар #7 от "да ни пазят":Че защо да хабят скъпи ракети, като няколко атентата в София са хиляди пъти по-евтини, а отзвукът ще е много по-голям? Кой е чувал за с.Безмер? Хизбулата ще свърши работата.
Коментиран от #31
13:30 23.07.2026
21 Иван
Коментиран от #44
13:30 23.07.2026
22 1111
До коментар #4 от "9ти септември":ВЪН ПЕТОКОЛОННИЦИТЕ ОТ БЪЛГАРИЯ!
ВСИЧКИ СЕ КАЧВАЙТЕ НА МУНЧОЛЕТА И ЗАМИНАВАЙТЕ ЗА МОСКВА!
НАЦИОНЕЛНИ ПРЕДАТЕЛИ!
13:31 23.07.2026
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 Боклуци
Идиотава къква ще издрищи сега?
Главнокомандващ без глава!
13:32 23.07.2026
25 Павел Пенев
13:33 23.07.2026
26 Те нашите
13:33 23.07.2026
27 ....
До коментар #4 от "9ти септември":Най добре да ви изгонят от ЕС и сложат визи на всякъде🤣🤣
Коментиран от #53
13:33 23.07.2026
28 гост
13:33 23.07.2026
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 Жоро
13:35 23.07.2026
31 ХиzБудала
До коментар #20 от "Без име":Като имама прати облъчено камикадзе тук всеки път профукват пътмите за атентата по стриптийз клубове ххх момичета и парти артикули и се онаждат на имама да му кабат че е измама
За това няма нищо тук никога няма и да има✌️👑🥳
Коментиран от #37
13:35 23.07.2026
32 Сащ, Тръмп
13:36 23.07.2026
33 уффф
А когато влизахме със сълзи от радост къде бяхте .
Щом сме Съюзници така ще бъде.
Коментиран от #66
13:36 23.07.2026
34 Десен Баровец
До коментар #13 от "Пенчо":И животи ще си продължи и всички ще мразят козарите още повече
13:37 23.07.2026
35 Новината е стара
Какво още се дъвчи.
13:37 23.07.2026
36 Иран
13:37 23.07.2026
37 Без име
До коментар #31 от "ХиzБудала":Те са си в София, няма да пращат никого.
Коментиран от #46
13:38 23.07.2026
38 Не ни е страх
13:38 23.07.2026
39 Ку-ку
До коментар #13 от "Пенчо":Като няма какво да губят да се приготвят за най-страшното....няма как да ги остави някой да блокират преминаването на кораби, да контролират, а и да взимат такси....да се увиват в чаршафите и да чакат "гъбата"...натам отиват нещата
Коментиран от #72
13:38 23.07.2026
40 Пич
Втора ключова лъжа - "Иран не мисли да ни удря"!!!
Дойде време, да вярваш на Евронюз повече отколкото на собствениците си медии!!!
13:38 23.07.2026
41 Иван
Коментиран от #86
13:39 23.07.2026
42 Не на страха!
До коментар #10 от "авантгард":Те са длъжни да пращат такива фермани. Правят го с всички. Е и?
Писали, отговорили сме им.
Точка.
13:40 23.07.2026
43 Ролан
13:40 23.07.2026
44 Реджеб
До коментар #21 от "Иван":Каквото имат турция и гърция, всичко е американско или с вносни компоненти, и ще правят каквото им се каже.
Коментиран от #52
13:40 23.07.2026
45 Искаме Иран да избомбят летището в
Коментиран от #54
13:40 23.07.2026
46 И Преди и сега
До коментар #37 от "Без име":И знаят че тук е по добре от козаристан и не правят нищо... А направят ли охоооо някои само това и чакаме да ги уведомим в коя държава са и да почмат глобите мяма виновен невинен ВСИЧКИ козари в Бг
Коментиран от #59
13:42 23.07.2026
47 Стига шубе и дупене
До коментар #11 от "И са прави от Иран":Ти достойнство нямаш ли?
Те обърнаха ли ни внимание, когато им се изрепчихме за техните хора с атентата в Сарафово? Тц!
Бяхме длъжни да ги предупредим. Ефект нула.
Наричат го дипломация.
И сега така.
Коментиран от #64
13:43 23.07.2026
48 Прогресивни съветски шарлатани !
Долен руски еничар !
13:43 23.07.2026
49 хмм
13:43 23.07.2026
50 Вчера американски Б-1 Лансър
Коментиран от #91
13:44 23.07.2026
51 Кои са им азиатските партньори,
До коментар #2 от "Щяли да защитят и помогнат":ако не е тайна? Китай ли?
Коментиран от #62, #68
13:44 23.07.2026
52 Иван
До коментар #44 от "Реджеб":Колкото и пука на Турция за България, два пъти по-малко и пука на УСА-та
13:44 23.07.2026
53 Путлеристан 🤮🤮
До коментар #27 от "....":Като орковете пт мордор🧌🍌
13:44 23.07.2026
54 Ха,ха
До коментар #45 от "Искаме Иран да избомбят летището в":Искаме да ни изгонят от ЕС,сложат визи за навсякъде и върнат лева без валутен борд😂🤣🤣
13:45 23.07.2026
55 Този коментар е премахнат от модератор.
56 Зеления
от своя страна Радев и военния му министър твърдят /плюс всички останали евроатлантици вкл. Малтин, Пеньоар, Тиква, Шиши, Ниско чело, Гном Генерал и за който още се сетите/ че НЯМА ОПАСТНОСТ ЗА БЪЛГАРИЯ
Сега въпроса е реторичен, кой има по-голяма информация дали има заплаха:
-САЩ, техните военни и ЦРУ или
-евроатлантици български, половината от които не са ходили и в казармата?
Коментиран от #60
13:46 23.07.2026
57 Ако Иран удари България
13:46 23.07.2026
58 Ха,ха
До коментар #55 от "българина":Искаме да ни изгонят от ЕС,сложат визи за навсякъде и върнат лева без валутен борд😂🤣🤣
13:47 23.07.2026
59 Без име
До коментар #46 от "И Преди и сега":За толкова ти стига.
13:47 23.07.2026
60 Йхццб
До коментар #56 от "Зеления":Е па то си има натовска армия
13:48 23.07.2026
61 Каква стана тя
Коментиран от #89
13:49 23.07.2026
62 На Саудитска Арабия партньор е:
До коментар #51 от "Кои са им азиатските партньори,":Пакистан, Израел, отскоро и Украйна.
13:49 23.07.2026
63 Готов за бой
Коментиран от #65
13:49 23.07.2026
64 Имаш ли идея какво прочете
До коментар #47 от "Стига шубе и дупене":Да си отговорен за убийства и разрушения не се нарича шубе, а липса на ценности> Що за родители са ви съсипали.
13:52 23.07.2026
65 Само казваш
До коментар #63 от "Готов за бой":Само казваш и ти купувам еднопосочен билет за Иран. Не остана здрава Американска база в региона , за да те екипират, но импровизирай.
13:52 23.07.2026
66 Страх ги е само копейките
До коментар #33 от "уффф":Какъв ти е проблемът?
13:52 23.07.2026
67 Спиро
Коментиран от #71
13:53 23.07.2026
68 Каква Саудитска Арабия ве?
До коментар #51 от "Кои са им азиатските партньори,":Тя член ли е на НАТО?
Я стига се врътка като муха без глава.
13:54 23.07.2026
69 Масраф
13:55 23.07.2026
70 Храбрият руски народ
13:55 23.07.2026
71 Прегорял мозък от чалма
До коментар #67 от "Спиро":Това се нарича тероризъм!!!
13:55 23.07.2026
72 да, бе
До коментар #39 от "Ку-ку":Нямали били право?! Кой го каза това? Ормузкия проток е врата към територията им и когато Иран е нападнат има право да затвори протока заради националната си сигурност. Който иска нефт да си намери на друго място или да спазва правилата. На война, като на война. А гъба няма да има, защото ще се огъби и една много скъпа на янките съседна държава. Тя, гъбата, като тръгне не признава нито държавни граници, нито свои. И не знам защо толкова се радваш на гъбата, като тя и при теб ще дойде.
13:55 23.07.2026
73 Така Така
14:02 23.07.2026
74 ....
Коментиран от #79
14:02 23.07.2026
75 България
До Иран
14:03 23.07.2026
76 Готов за бой
14:03 23.07.2026
77 Вътю Т.Панчев
Коментиран от #81
14:05 23.07.2026
78 Така де
До коментар #3 от "България":Българите са много мъдър народ. Ако друг министър-председател беше дал съгласие за самолетите, Радев щеше да го скъса от ругатни и бойкоти, че вкарва България във война с Иран. Народът обаче постави него да свърши тази работа. Сега всичко мина спокойно. Наистина мъдър народ.
14:05 23.07.2026
79 Икономист
До коментар #74 от "....":Що да излизаме от ЕС та да ни наказват за назидание и показ на други желаещи?Спокойно ще изчакаме някоя и друга година и ЕС от самосебе си отвътре ще се разпадне .В който съюз сме влезнали ,не след дълго се е разпадал .
14:07 23.07.2026
80 Търновец
До коментар #1 от "Оплетоха":Радев ни въвлича във военна агресия срещу суверенен Иран и може би това става по заповед на Руски олигарси които в замяна ще получат отстъпки от САЩ примерно за нефтени дерогация. Да припомним че според достъпни източници на информация Радев има само 1400 летателни часове което съответствува на летателен опит на старши лейтенант - кариран пилот от някои страни на НАТО. Жална България.
Коментиран от #85, #92
14:07 23.07.2026
81 Мараба
До коментар #77 от "Вътю Т.Панчев":Щото Турция, Гърция и цяла Европа отказаха на Тръмп. Само нашият се хвана на въдицата.
14:07 23.07.2026
82 Персия е наш приятел
14:07 23.07.2026
83 Хайо
14:07 23.07.2026
84 обор666
14:11 23.07.2026
85 Амет
До коментар #80 от "Търновец":Ако имаш желание да полетиш безплатно ,мой ми се качиш на ......раа,не съм далече ,ей го де е Мъглиж .
14:12 23.07.2026
86 Във, въй
До коментар #41 от "Иван":Съгласен съм. Даже ако може да ги паркират вътре в парламента.
14:12 23.07.2026
87 Госあ
14:24 23.07.2026
88 Анонимен
Сега всички се възмущават защото е явно и мина през парламента.
Ами Радев поне го пуска през парламента както е редно, защото вероятно е удължил преференциите за Лукойл. Не е лесно да се отказва на психопатите от САЩ, защото идиотът Тръмп е непредсказуем.
Интересно че най-много се възмущават тези които до онзи ден аплодираха самолетите в София, тогава пак имаше нота от Иран.
14:25 23.07.2026
89 По точно
До коментар #61 от "Каква стана тя":Българите са много мъдър народ. Ако друг министър-председател беше дал съгласие за самолетите, Радев щеше да го скъса от ругатни и бойкоти, че вкарва България във война с Иран. Народът обаче постави него да свърши тази работа. Сега всичко минава спокойно. Наистина мъдър народ.
14:25 23.07.2026
90 Чета страхливите коментари
Истинските възрожденци, на които се е кръстила известната нацистка партия, така ли щяха да треперят от някакво писмо.
Мишени били, нам кви били!
Ами то целият свят е нечия мишена, ако се огледа човек.
Никъде няма никой застрахован. В спокойната Австралия един беше откачил и разстрелваше хора. В тундрата да се скриеш, я мечка ще те изяде, я в блато ще затънеш...
Ехоооо, българи!
Хайде да проявим малко достойнство и да спрем да хленчим.
Ами от началото на годината що българи се изтрепаха на пътя, в пожари, в наводнения и тем подобни. Колкото в две-три военни акции.
Не понасям хленч.
Ако ви е шубе, дръжте го за себе си.
Българи ли сме или лукови глави.
14:26 23.07.2026
91 Сарафово
До коментар #50 от "Вчера американски Б-1 Лансър":Красива машина! Да им пожелем успех по бързо да заравнят терористите иран
14:26 23.07.2026
92 Хамав ли си, какъв си?
До коментар #80 от "Търновец":Ние ни бяхме ли суверенни, когато иранските хамасци, които защитаваш, ни направиха атентат в Сарафово?
Коментиран от #93
14:29 23.07.2026
93 Хамас и Иран
До коментар #92 от "Хамав ли си, какъв си?":не са едно и също! Безродните тролеи все с глупави опорки показвате трагедията си!
14:31 23.07.2026