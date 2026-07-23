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Euronews: Иран отправи директно предупреждение към България

Euronews: Иран отправи директно предупреждение към България

23 Юли, 2026 13:17 3 134 93

  • безмер-
  • иран-
  • българия-
  • сащ-
  • самолети

Европейското командване на САЩ заяви, че следи отблизо ситуацията и остава готово да реагира на потенциални заплахи

Euronews: Иран отправи директно предупреждение към България - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Иран отправи директно предупреждение към България относно плановете ѝ да приеме американски военни самолети, предаде в сряда Euronews.

Техеран заяви, че София не трябва да позволява територията ѝ да се превърне в стартова площадка за операции срещу Иран.

Предупреждението е резултат от предложение на българското правителство за временно разполагане на до осем американски самолета за зареждане с гориво във въздуха във военновъздушната база „Безмер” в югоизточната част на страната.

Иранското външно министерство заяви, че всяка подкрепа за американските атаки би направила България съучастник в това, което Техеран определя като „агресия и военни престъпления“. София и Вашингтон се опитаха да омаловажат тези опасения, настоявайки, че разполагането на войски е отбранително и не е свързано с военни операции в Близкия изток.

Европейското командване на САЩ заяви, че следи отблизо ситуацията и остава готово да реагира на потенциални заплахи. „Съединените щати поддържат регионални отбранителни способности по целия източен фланг на НАТО, включително в България, и работят в тясно сътрудничество с българското правителство и нашите съюзници и партньори в целия по-широк регион“, се казва още в съобщението. „Оставаме бдителни и готови да се справим с всякакви потенциални заплахи.“

Самолетите преди това са били базирани на летище София, но са били помолени да напуснат гражданския обект в края на юни. След като Вашингтон поднови искането си, българското правителство предложи да бъдат прехвърлени във военната база в Безмер. Самолетите за зареждане с гориво във въздуха позволяват на изтребители и други военни самолети да останат във въздуха за по-дълго време, като ги снабдяват с гориво по време на полет.

Българското външно министерство категорично отхвърли твърденията, че страната може да бъде използвана за подкрепа на атаки срещу Иран. „Не може да се говори за каквито и да е военни операции в Близкия изток, които да се извършват от българска територия“, заявиха от министерството.

Българското правителство добави, че не предприема враждебни действия срещу Техеран и призова както Иран, така и Съединените щати да спрат военните операции и да се върнат към преговори, насочени към осигуряване на трайно прекратяване на огъня.

Разговорът идва на фона на новото нарастване на напрежението между Вашингтон и Техеран след провала на временното примирие. Това не е първият път, когато Иран предупреждава България: през април Техеран изпрати дипломатическа нота до София, с която предупреждава да не се допуска американски военни самолети да използват български летища за операции, насочени срещу Иран.


Иран (Ислямска Република)
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Оплетоха

    62 10 Отговор
    се като пиле в калчища другарите ! От подмолност , лъжи и тайни !

    Коментиран от #80

    13:19 23.07.2026

  • 2 Щяли да защитят и помогнат

    77 8 Отговор
    Колкото защитиха и помогнаха на азиатските си партньори.

    Коментиран от #51

    13:21 23.07.2026

  • 3 България

    21 57 Отговор
    предупреждава Иран да спре да тормози търговските кораби в Ормузкия проток. Иначе Иран ще изпитат много болка.

    Коментиран от #8, #78

    13:21 23.07.2026

  • 4 9ти септември

    82 26 Отговор
    Вън краварите от България

    Коментиран от #22, #27

    13:22 23.07.2026

  • 5 Гост

    60 11 Отговор
    С това летище България се превръща като логистичен център за военните операции на САЩ срещу Иран.

    13:22 23.07.2026

  • 6 Хаха

    68 7 Отговор
    САЩ следят от близо как Иран удря с ракети американските военни бази в близкия изток.

    13:22 23.07.2026

  • 7 да ни пазят

    16 22 Отговор
    Нали Турция и Гърция имат оръжия които може да ни бранят от ракети

    Коментиран от #14, #20

    13:23 23.07.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 д-р Паул Йозеф Гьобелс

    27 4 Отговор
    Чудесна статия! Браво!

    13:23 23.07.2026

  • 10 авантгард

    32 4 Отговор
    А да бе, не е към България, ами е към смотания слугинаж, който си заслужава да бъде потрошен.
    Ай чау.

    Коментиран от #42

    13:24 23.07.2026

  • 11 И са прави от Иран

    54 12 Отговор
    Помагане на агресора и терорист САЩ, ни прави съучастник и отговорни за разрушенията и жертвите в Иран!

    Коментиран от #47

    13:26 23.07.2026

  • 12 Ха,ха

    8 12 Отговор
    Оф по принцип всички сте много елементарни , там си имат проблеми от не знам колко десетилетия назад,,граждански войни революции.

    13:27 23.07.2026

  • 13 Пенчо

    26 11 Отговор
    Почна се! Иранците не предупреждават лъжливо! Те няма вече какво да губят! Сигурно ще намерят начин да ни накажат за това, че ще приемем американски военни самолети...

    Коментиран от #34, #39

    13:27 23.07.2026

  • 14 Ганчо

    9 6 Отговор

    До коментар #7 от "да ни пазят":

    До обяд плюеш по турците, след обяд гърците...моли се на ботуша...

    13:27 23.07.2026

  • 15 Никой

    24 8 Отговор
    Нито чожем да избегнем агресията на СЯЩ, те са твърде войнствени и навремето Русия ги спираше някак. Нито сега нищо - каквото ни кажат, да се надяваме да се свърши този етап - но едва ли.

    Югоизточен фланг - това е странен израз - НАТО е подчертано агресивна система - те са полкова хитри - прикрити и изобщо - но това е.

    Реванш за победата над Германия ли търсят.

    Западът е скучно място. Само за войни и насилие мислят и това и правят.

    13:27 23.07.2026

  • 16 Лопата Орешник

    25 8 Отговор
    Най забавното е , че и братушките могат да засадят никой Орех в Безмер!

    Коментиран от #23

    13:28 23.07.2026

  • 17 Охааа

    19 6 Отговор
    Да бъде ударено превантивно, но без жертви. И Радев си отива и пак на избори :)

    13:29 23.07.2026

  • 18 Човек

    29 3 Отговор
    "Готови да се справим с всякакви заплахи" ?!?! м@миту...продажници!

    13:29 23.07.2026

  • 19 Хахаха ха

    14 5 Отговор
    Столкоз много съюзи и съюзници Иран ще удари Безмер.

    13:30 23.07.2026

  • 20 Без име

    19 8 Отговор

    До коментар #7 от "да ни пазят":

    Че защо да хабят скъпи ракети, като няколко атентата в София са хиляди пъти по-евтини, а отзвукът ще е много по-голям? Кой е чувал за с.Безмер? Хизбулата ще свърши работата.

    Коментиран от #31

    13:30 23.07.2026

  • 21 Иван

    14 5 Отговор
    Нито Пейтриът имате нито нищо подобно. Ако не са Турция и Гърция по пътя на ракетите. Но те си пазят тях си не нас.

    Коментиран от #44

    13:30 23.07.2026

  • 22 1111

    9 26 Отговор

    До коментар #4 от "9ти септември":

    ВЪН ПЕТОКОЛОННИЦИТЕ ОТ БЪЛГАРИЯ!
    ВСИЧКИ СЕ КАЧВАЙТЕ НА МУНЧОЛЕТА И ЗАМИНАВАЙТЕ ЗА МОСКВА!
    НАЦИОНЕЛНИ ПРЕДАТЕЛИ!

    13:31 23.07.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Боклуци

    17 6 Отговор
    Пак гласувайте за САЩ!
    Идиотава къква ще издрищи сега?
    Главнокомандващ без глава!

    13:32 23.07.2026

  • 25 Павел Пенев

    35 4 Отговор
    Европейското командване на САЩ не може да командва Иран. Само нашия мухльо на отбраната Димитър Стоянов декларира че САЩ ще осигуряват нашата сигурност. Не нашата армия а педалите и негрите на САЩ ще се грижат за нас. Какъв тъпанар.

    13:33 23.07.2026

  • 26 Те нашите

    28 3 Отговор
    от Външно не знаят къде се намират!

    13:33 23.07.2026

  • 27 ....

    8 5 Отговор

    До коментар #4 от "9ти септември":

    Най добре да ви изгонят от ЕС и сложат визи на всякъде🤣🤣

    Коментиран от #53

    13:33 23.07.2026

  • 28 гост

    6 15 Отговор
    Какво сте се уплашили от тези чалми, като атакуват да атакуват, без това целия свят скоро ще е в "гореща" война, трябва да се свиква.

    13:33 23.07.2026

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Жоро

    22 3 Отговор
    Една евентуална атака не би била дори отмъщение. А атака срещу база/самолети на техен враг който ги бомбандира чрез тази база. Навсякъде около Иран базите на сащ са нападнати а там имат и Пейтриът и THAAD и arrow 3 и какво ли не. Какво би ги спряло да гръмнат американска военна база без защита. Дори има логика военно тактически. Колкото и да не искаме да се случва.

    13:35 23.07.2026

  • 31 ХиzБудала

    9 2 Отговор

    До коментар #20 от "Без име":

    Като имама прати облъчено камикадзе тук всеки път профукват пътмите за атентата по стриптийз клубове ххх момичета и парти артикули и се онаждат на имама да му кабат че е измама

    За това няма нищо тук никога няма и да има✌️👑🥳

    Коментиран от #37

    13:35 23.07.2026

  • 32 Сащ, Тръмп

    7 3 Отговор
    Аз казах на Биги (БГ). Че нема страшно, аз ще ги пазя, ако стане нещо

    13:36 23.07.2026

  • 33 уффф

    12 6 Отговор
    От вчера ли започна да ви е страх бе български натовци.
    А когато влизахме със сълзи от радост къде бяхте .
    Щом сме Съюзници така ще бъде.

    Коментиран от #66

    13:36 23.07.2026

  • 34 Десен Баровец

    6 5 Отговор

    До коментар #13 от "Пенчо":

    И животи ще си продължи и всички ще мразят козарите още повече

    13:37 23.07.2026

  • 35 Новината е стара

    7 1 Отговор
    Отговориха им по дипломатичен път.
    Какво още се дъвчи.

    13:37 23.07.2026

  • 36 Иран

    5 5 Отговор
    Ще атакувам тогава- не само там, ами навсякъде в Биги

    13:37 23.07.2026

  • 37 Без име

    4 4 Отговор

    До коментар #31 от "ХиzБудала":

    Те са си в София, няма да пращат никого.

    Коментиран от #46

    13:38 23.07.2026

  • 38 Не ни е страх

    6 8 Отговор
    Ще ги смачкани чаршафите

    13:38 23.07.2026

  • 39 Ку-ку

    5 13 Отговор

    До коментар #13 от "Пенчо":

    Като няма какво да губят да се приготвят за най-страшното....няма как да ги остави някой да блокират преминаването на кораби, да контролират, а и да взимат такси....да се увиват в чаршафите и да чакат "гъбата"...натам отиват нещата

    Коментиран от #72

    13:38 23.07.2026

  • 40 Пич

    14 5 Отговор
    Фиксирайте се върху ключовата лъжа на Радев - самолетите се разполагат "по предложение на българското първенство"!
    Втора ключова лъжа - "Иран не мисли да ни удря"!!!
    Дойде време, да вярваш на Евронюз повече отколкото на собствениците си медии!!!

    13:38 23.07.2026

  • 41 Иван

    12 4 Отговор
    Нека направим референдум да преместят самолетите на булевардите пред народното събрание. Ако оградата им граничи с НС тогава с две ръце съм съгласен да изпълним дълга си към големия брат и дори ако искат война на Иран да обявяват

    Коментиран от #86

    13:39 23.07.2026

  • 42 Не на страха!

    6 4 Отговор

    До коментар #10 от "авантгард":

    Те са длъжни да пращат такива фермани. Правят го с всички. Е и?
    Писали, отговорили сме им.
    Точка.

    13:40 23.07.2026

  • 43 Ролан

    8 5 Отговор
    Да закупим свещи бързичко😊щото като ударят по енергийната ни система,която се крепи на магии,ще останем на тъмничко😛

    13:40 23.07.2026

  • 44 Реджеб

    6 4 Отговор

    До коментар #21 от "Иван":

    Каквото имат турция и гърция, всичко е американско или с вносни компоненти, и ще правят каквото им се каже.

    Коментиран от #52

    13:40 23.07.2026

  • 45 Искаме Иран да избомбят летището в

    12 5 Отговор
    Безмер, и Парламента в София и да ни отърве от проблема!!!!!!

    Коментиран от #54

    13:40 23.07.2026

  • 46 И Преди и сега

    5 3 Отговор

    До коментар #37 от "Без име":

    И знаят че тук е по добре от козаристан и не правят нищо... А направят ли охоооо някои само това и чакаме да ги уведомим в коя държава са и да почмат глобите мяма виновен невинен ВСИЧКИ козари в Бг

    Коментиран от #59

    13:42 23.07.2026

  • 47 Стига шубе и дупене

    6 8 Отговор

    До коментар #11 от "И са прави от Иран":

    Ти достойнство нямаш ли?
    Те обърнаха ли ни внимание, когато им се изрепчихме за техните хора с атентата в Сарафово? Тц!
    Бяхме длъжни да ги предупредим. Ефект нула.
    Наричат го дипломация.
    И сега така.

    Коментиран от #64

    13:43 23.07.2026

  • 48 Прогресивни съветски шарлатани !

    4 8 Отговор
    И всичко това е за да защити мунчо интересите на Лукойл .
    Долен руски еничар !

    13:43 23.07.2026

  • 49 хмм

    9 3 Отговор
    Гледах видеа от ракетните удари на Иран срещу американски бази в Саудитска Арабия и Катар. Много точни попадения бяха. Базите горяха, а мирните граждани стояха настрана и наблюдаваха как огъня ги поглъща. Ако и на по-голямо разстояние са толкова точни, кой българин би се възпротивил на иранските удари? И кой българин вярва, че американските бази са тук, за да ни пазят от Русия или от който и да било друг враг? Че не можем да спрем американците да си правят тук каквото поискат, е ясно, дано поне Радев е поискал нещо насреща, което обаче няма как да обяви публично.

    13:43 23.07.2026

  • 50 Вчера американски Б-1 Лансър

    9 4 Отговор
    Вчера американски Б-1 Лансър излетя от британска база на острова и с няколко дозареждания във въздуха стигна до Иран. Там стовари 24 тона високоточни авиобомби. За повреждане на един голям мост са необходими 2 бомби от по 1 тон.

    Коментиран от #91

    13:44 23.07.2026

  • 51 Кои са им азиатските партньори,

    3 2 Отговор

    До коментар #2 от "Щяли да защитят и помогнат":

    ако не е тайна? Китай ли?

    Коментиран от #62, #68

    13:44 23.07.2026

  • 52 Иван

    6 3 Отговор

    До коментар #44 от "Реджеб":

    Колкото и пука на Турция за България, два пъти по-малко и пука на УСА-та

    13:44 23.07.2026

  • 53 Путлеристан 🤮🤮

    3 3 Отговор

    До коментар #27 от "....":

    Като орковете пт мордор🧌🍌

    13:44 23.07.2026

  • 54 Ха,ха

    5 5 Отговор

    До коментар #45 от "Искаме Иран да избомбят летището в":

    Искаме да ни изгонят от ЕС,сложат визи за навсякъде и върнат лева без валутен борд😂🤣🤣

    13:45 23.07.2026

  • 55 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 56 Зеления

    6 3 Отговор
    Европейското командване на САЩ оценява, че са налице заплахи за България и твърди че е готово да реагира на тях /точно как ще реагира като няма разположена нито една ПВО Пейтриът в България остава само на думи/, НО

    от своя страна Радев и военния му министър твърдят /плюс всички останали евроатлантици вкл. Малтин, Пеньоар, Тиква, Шиши, Ниско чело, Гном Генерал и за който още се сетите/ че НЯМА ОПАСТНОСТ ЗА БЪЛГАРИЯ

    Сега въпроса е реторичен, кой има по-голяма информация дали има заплаха:
    -САЩ, техните военни и ЦРУ или
    -евроатлантици български, половината от които не са ходили и в казармата?

    Коментиран от #60

    13:46 23.07.2026

  • 57 Ако Иран удари България

    3 7 Отговор
    Ще се сблъска с НАТО. Имайте предвид, че досега Иран не са удряли страна на НАТО.

    13:46 23.07.2026

  • 58 Ха,ха

    4 3 Отговор

    До коментар #55 от "българина":

    Искаме да ни изгонят от ЕС,сложат визи за навсякъде и върнат лева без валутен борд😂🤣🤣

    13:47 23.07.2026

  • 59 Без име

    0 2 Отговор

    До коментар #46 от "И Преди и сега":

    За толкова ти стига.

    13:47 23.07.2026

  • 60 Йхццб

    2 0 Отговор

    До коментар #56 от "Зеления":

    Е па то си има натовска армия

    13:48 23.07.2026

  • 61 Каква стана тя

    9 2 Отговор
    Ако видиме гъба от взрив, да идва от Безмер, ще знаеме от какво е. Съюзниците на Сащ плащат прескъпо. Иранците ни казват, че техните рекети достигат България за 5 минути, а Радев казва всичко е Окей.

    Коментиран от #89

    13:49 23.07.2026

  • 62 На Саудитска Арабия партньор е:

    3 0 Отговор

    До коментар #51 от "Кои са им азиатските партньори,":

    Пакистан, Израел, отскоро и Украйна.

    13:49 23.07.2026

  • 63 Готов за бой

    4 9 Отговор
    Само мухльовците ги е шубе от война. Аз само чакам иранците и нас да атакуват. Първата ми работа ще е да застана на Калотина с картечница и да разстрелям плъховете които ще напират да дезертират на запад. И после се заемам с иранците 👊

    Коментиран от #65

    13:49 23.07.2026

  • 64 Имаш ли идея какво прочете

    3 3 Отговор

    До коментар #47 от "Стига шубе и дупене":

    Да си отговорен за убийства и разрушения не се нарича шубе, а липса на ценности> Що за родители са ви съсипали.

    13:52 23.07.2026

  • 65 Само казваш

    6 3 Отговор

    До коментар #63 от "Готов за бой":

    Само казваш и ти купувам еднопосочен билет за Иран. Не остана здрава Американска база в региона , за да те екипират, но импровизирай.

    13:52 23.07.2026

  • 66 Страх ги е само копейките

    3 4 Отговор

    До коментар #33 от "уффф":

    Какъв ти е проблемът?

    13:52 23.07.2026

  • 67 Спиро

    3 3 Отговор
    Ако ударят, ще е нещо по морето, примерно Слънчака, край на туристическия сезон в БГ..

    Коментиран от #71

    13:53 23.07.2026

  • 68 Каква Саудитска Арабия ве?

    1 2 Отговор

    До коментар #51 от "Кои са им азиатските партньори,":

    Тя член ли е на НАТО?
    Я стига се врътка като муха без глава.

    13:54 23.07.2026

  • 69 Масраф

    2 2 Отговор
    Бахурът е в очакване кой ще го захапе

    13:55 23.07.2026

  • 70 Храбрият руски народ

    3 2 Отговор
    Как си пое ударите върху заводите, НПЗ, складовете? Така и нашите копейки ще ги поемат.

    13:55 23.07.2026

  • 71 Прегорял мозък от чалма

    2 1 Отговор

    До коментар #67 от "Спиро":

    Това се нарича тероризъм!!!

    13:55 23.07.2026

  • 72 да, бе

    6 2 Отговор

    До коментар #39 от "Ку-ку":

    Нямали били право?! Кой го каза това? Ормузкия проток е врата към територията им и когато Иран е нападнат има право да затвори протока заради националната си сигурност. Който иска нефт да си намери на друго място или да спазва правилата. На война, като на война. А гъба няма да има, защото ще се огъби и една много скъпа на янките съседна държава. Тя, гъбата, като тръгне не признава нито държавни граници, нито свои. И не знам защо толкова се радваш на гъбата, като тя и при теб ще дойде.

    13:55 23.07.2026

  • 73 Така Така

    6 2 Отговор
    Който се е хванал със сащ добро не е видял

    14:02 23.07.2026

  • 74 ....

    2 1 Отговор
    Коце, айде на протест за излизане от ЕС и връщане на лева без валутен борд😂😂

    Коментиран от #79

    14:02 23.07.2026

  • 75 България

    3 1 Отговор
    От ДоЙран
    До Иран

    14:03 23.07.2026

  • 76 Готов за бой

    5 0 Отговор
    Ще стане весело в Ямболско ,ако агите подпукат самолетите цистерни директно на летището ,па още по добре ако са и пълни с керосин,прекрасни фойерверки биха се получили 😂😂😂.

    14:03 23.07.2026

  • 77 Вътю Т.Панчев

    5 1 Отговор
    А що ги не туриха в Турция или Гърция?? Все пак е по близо

    Коментиран от #81

    14:05 23.07.2026

  • 78 Така де

    5 2 Отговор

    До коментар #3 от "България":

    Българите са много мъдър народ. Ако друг министър-председател беше дал съгласие за самолетите, Радев щеше да го скъса от ругатни и бойкоти, че вкарва България във война с Иран. Народът обаче постави него да свърши тази работа. Сега всичко мина спокойно. Наистина мъдър народ.

    14:05 23.07.2026

  • 79 Икономист

    2 1 Отговор

    До коментар #74 от "....":

    Що да излизаме от ЕС та да ни наказват за назидание и показ на други желаещи?Спокойно ще изчакаме някоя и друга година и ЕС от самосебе си отвътре ще се разпадне .В който съюз сме влезнали ,не след дълго се е разпадал .

    14:07 23.07.2026

  • 80 Търновец

    1 3 Отговор

    До коментар #1 от "Оплетоха":

    Радев ни въвлича във военна агресия срещу суверенен Иран и може би това става по заповед на Руски олигарси които в замяна ще получат отстъпки от САЩ примерно за нефтени дерогация. Да припомним че според достъпни източници на информация Радев има само 1400 летателни часове което съответствува на летателен опит на старши лейтенант - кариран пилот от някои страни на НАТО. Жална България.

    Коментиран от #85, #92

    14:07 23.07.2026

  • 81 Мараба

    5 1 Отговор

    До коментар #77 от "Вътю Т.Панчев":

    Щото Турция, Гърция и цяла Европа отказаха на Тръмп. Само нашият се хвана на въдицата.

    14:07 23.07.2026

  • 82 Персия е наш приятел

    4 2 Отговор
    Успех на Иран срещу ционистко-сатанистката сган. Българите сме от сармато-персийски произход. Националните предатели ни обръщат по американска команда срещу вековни и най-близки наши приятели като иранския и руския народ.

    14:07 23.07.2026

  • 83 Хайо

    2 3 Отговор
    Ударете по България ,време и народа там да прогледне.

    14:07 23.07.2026

  • 84 обор666

    3 2 Отговор
    Това вече не е хубаво с всичката тая показност се опасявам краварите да не са намислили някаква провокация на наш терен с която да задействат член 5ти.

    14:11 23.07.2026

  • 85 Амет

    1 1 Отговор

    До коментар #80 от "Търновец":

    Ако имаш желание да полетиш безплатно ,мой ми се качиш на ......раа,не съм далече ,ей го де е Мъглиж .

    14:12 23.07.2026

  • 86 Във, въй

    1 2 Отговор

    До коментар #41 от "Иван":

    Съгласен съм. Даже ако може да ги паркират вътре в парламента.

    14:12 23.07.2026

  • 87 Госあ

    0 1 Отговор
    Дано да ги думнат тия самолети на безмер. България е абсолютно беззащитна и никой няма да си мръдне пръста, ако думнат !

    14:24 23.07.2026

  • 88 Анонимен

    1 1 Отговор
    До онзи ден самолетите стояха 2 месеца на гражданското летище в София благодарение на мутромафиотите от Герб и ДПС и техните ортаци педофили и дебилите от ПП и ДБ, и никой нямаше нищо против, защото сглобката го направи тайно и задкулисно.
    Сега всички се възмущават защото е явно и мина през парламента.
    Ами Радев поне го пуска през парламента както е редно, защото вероятно е удължил преференциите за Лукойл. Не е лесно да се отказва на психопатите от САЩ, защото идиотът Тръмп е непредсказуем.
    Интересно че най-много се възмущават тези които до онзи ден аплодираха самолетите в София, тогава пак имаше нота от Иран.

    14:25 23.07.2026

  • 89 По точно

    0 1 Отговор

    До коментар #61 от "Каква стана тя":

    Българите са много мъдър народ. Ако друг министър-председател беше дал съгласие за самолетите, Радев щеше да го скъса от ругатни и бойкоти, че вкарва България във война с Иран. Народът обаче постави него да свърши тази работа. Сега всичко минава спокойно. Наистина мъдър народ.

    14:25 23.07.2026

  • 90 Чета страхливите коментари

    2 3 Отговор
    и се срамувам от племето си.
    Истинските възрожденци, на които се е кръстила известната нацистка партия, така ли щяха да треперят от някакво писмо.
    Мишени били, нам кви били!
    Ами то целият свят е нечия мишена, ако се огледа човек.
    Никъде няма никой застрахован. В спокойната Австралия един беше откачил и разстрелваше хора. В тундрата да се скриеш, я мечка ще те изяде, я в блато ще затънеш...
    Ехоооо, българи!
    Хайде да проявим малко достойнство и да спрем да хленчим.
    Ами от началото на годината що българи се изтрепаха на пътя, в пожари, в наводнения и тем подобни. Колкото в две-три военни акции.

    Не понасям хленч.
    Ако ви е шубе, дръжте го за себе си.
    Българи ли сме или лукови глави.

    14:26 23.07.2026

  • 91 Сарафово

    1 2 Отговор

    До коментар #50 от "Вчера американски Б-1 Лансър":

    Красива машина! Да им пожелем успех по бързо да заравнят терористите иран

    14:26 23.07.2026

  • 92 Хамав ли си, какъв си?

    1 1 Отговор

    До коментар #80 от "Търновец":

    Ние ни бяхме ли суверенни, когато иранските хамасци, които защитаваш, ни направиха атентат в Сарафово?

    Коментиран от #93

    14:29 23.07.2026

  • 93 Хамас и Иран

    0 0 Отговор

    До коментар #92 от "Хамав ли си, какъв си?":

    не са едно и също! Безродните тролеи все с глупави опорки показвате трагедията си!

    14:31 23.07.2026

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