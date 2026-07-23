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Мбапе убедил Олисе да премине в Реал Мадрид?

Мбапе убедил Олисе да премине в Реал Мадрид?

23 Юли, 2026 12:00 741 0

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Според информацията, Мбапе е провел ключови разговори със своя съотборник от националния отбор на Франция по време на Световно първенство

Мбапе убедил Олисе да премине в Реал Мадрид? - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Голмайсторът на Реал Мадрид Килиан Мбапе е информирал президента на клуба Флорентино Перес, че е успял да убеди крилото на Байерн (Мюнхен) Майкъл Олисе да се присъедини към испанския гранд, съобщава германското издание „Билд“.

Според информацията, Мбапе е провел ключови разговори със своя съотборник от националния отбор на Франция по време на Световно първенство. Твърди се, че двамата са общували ежедневно, като звездата на Реал е изтъквал предимствата на евентуален трансфер в Мадрид.

Мбапе е подчертал пред Олисе, че кралският клуб има нужда от него, и е хвалил живота в испанската столица, включително ресторантите и климата.

В материала на "Билд" се споменава, че самият Олисе е много амбициран да спечели Шампионската лига и вярва, че с Реал Мадрид има по-големи шансове да постигне целта си, отколкото с Байерн.

На този етап преговори за трансфер на крилото няма. Преди месец президентите на двата клуба Флорентино Перес и Херберт Хайнер се разбраха да не правят опити да привличат играчи на другия клуб, без преди това да са информирали ответната страна за интереса си.

През изминалия сезон Майкъл Олисе изигра 52 мача за Байерн във всички турнири, в които се отличи с впечатляващите 22 гола и 31 асистенции.


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