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Путин промени желанията си за Украйна! Москва разширява териториалните си претенции към Киев
  Тема: Украйна

Путин промени желанията си за Украйна! Москва разширява териториалните си претенции към Киев

22 Юли, 2026 16:17 4 311 253

  • русия-
  • украйна-
  • владимир путин-
  • донбас-
  • володимир зеленски

Според информацията Путин се стреми не само към пълен контрол над Донбас, но и към запазване на руския контрол върху завзетите части от Сумска и Харковска област, които Москва разглежда като буферни зони

Путин промени желанията си за Украйна! Москва разширява териториалните си претенции към Киев - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Bloomberg Bloomberg

Руският президент Владимир Путин е разширил териториалните си искания към Украйна и вече не възнамерява да отстъпва контролирани от Русия територии, съобщи Bloomberg, позовавайки се свой източници.

Според информацията Путин се стреми не само към пълен контрол над Донбас, но и към запазване на руския контрол върху завзетите части от Сумска и Харковска област, които Москва разглежда като буферни зони.

Източниците твърдят, че Кремъл е изоставил идеята за каквито и да било териториални отстъпки на Украйна, тъй като смята, че Съединените щати са се отказали от неформалните договорености, постигнати по време на срещата на върха в Аляска през август 2025 г.

Според двама от източниците Русия е готова да се върне към преговори едва след като установи контрол над цялата Донецка област. Един от тях твърди, че руското Министерство на отбраната е уверило Путин, че тази цел може да бъде постигната до края на годината.

Източник, близък до министерството, обаче е заявил пред агенцията, че мнозина в руските военни среди смятат този срок за нереалистичен. По тяхна оценка превземането на цялата Донецка област би било възможно най-рано през 2027 г.

През последните седмици руски представители обвиниха Вашингтон, че се е отдръпнал от договореностите, постигнати в Аляска. САЩ отхвърлят това твърдение и поддържат позицията, че по време на срещата в Анкъридж са били обсъждани предложения, но не са били постигнати споразумения.


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 А факти

    21 39 Отговор
    се разширяват като западен семкаджия като види магарок

    16:19 22.07.2026

  • 2 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    146 49 Отговор
    Абе един немец май бе казал , че
    " Първото предложение на руснаците е най-доброто!"

    Коментиран от #18, #76, #136, #148

    16:19 22.07.2026

  • 3 Ърлстърски доброволец

    60 113 Отговор
    Дъртият ми.ндил Путян отдавна живее в паралелна реалност, но на пРосията ще й се наложи да изплюе обратно всичко, откраднато от Украйна, мхм!

    Коментиран от #8, #9, #198, #201

    16:19 22.07.2026

  • 4 Хахахаха😂😂😂😂

    48 26 Отговор
    Лембергска губерния е достатъчна на нацистите, повече не им трябва!

    16:20 22.07.2026

  • 5 дали някой от кометиращите тук

    69 28 Отговор
    платени либерасти от някое си нпо ще напишат нещо по темата - да ви попитам абе минзухарчета как са ви пъпките

    Коментиран от #13, #81, #180

    16:21 22.07.2026

  • 6 Механик

    78 24 Отговор
    Това е защото Украина пИчели яко.
    хихи

    16:21 22.07.2026

  • 7 Мразя до гроб Русия безплатно

    45 84 Отговор
    Кой ли въобще го пита тва вехто кремълски магаре с пластмасовата муцуна?!

    Коментиран от #16, #230

    16:21 22.07.2026

  • 8 Аре фълтай си там

    18 18 Отговор

    До коментар #3 от "Ърлстърски доброволец":

    нишестето от магарето и не фъскай като настъпен плъх

    16:21 22.07.2026

  • 9 ох минзухар ша ти пръсна

    12 17 Отговор

    До коментар #3 от "Ърлстърски доброволец":

    пъпката да играем на пролет аз ще те еб..ти ще цъфтиш

    16:22 22.07.2026

  • 10 хъхъ

    76 26 Отговор
    Защо миСирски е уволнен, нали Украйна побеждава?

    16:23 22.07.2026

  • 11 Соломон

    34 68 Отговор
    В Русия две трети от територията и не е стъпвал човек тоя иска още.В същото време .Ситуация в Самарской области: зерно съзряло, но той никто не убира... В някои региони вече има проблеми с уборката урожая. Нет гориво, фермерите не поддържат държавата, руските аграрии буквално изживяват... Например, в Ростовской области цена до уборки цени затонну были 16000-17000 руб. А сейчас - 12500 руб. И спрос на зерно минимальный! Кто проводит такую политику? С какой целью? Нам готовят голод? А Новосибирской области уничтожили скот у фермеров, а Агрохолдинги в таких же условиях процветают дальше! Эта система себя

    Коментиран от #17, #60, #91

    16:23 22.07.2026

  • 12 БТР-56

    40 59 Отговор
    Нищожеството Лилипутин нито знае къде се намира, нито знае, че москалите вече изгубиха войната...

    Коментиран от #38

    16:23 22.07.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Удри копейката с манивелата!

    32 47 Отговор
    Докато се изправи!

    Коментиран от #55, #239

    16:24 22.07.2026

  • 15 Всяко следващо предложение на Русия

    71 33 Отговор
    е все по тежко за фашистите!

    Коментиран от #172

    16:24 22.07.2026

  • 16 Механик

    49 22 Отговор

    До коментар #7 от "Мразя до гроб Русия безплатно":

    А тебе кой те пита какво мразиш и дали е безплатно? М?

    16:24 22.07.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Сигурно

    37 20 Отговор

    До коментар #2 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    е бил стар германец с ум в главата. Поне 100 и кусур години преди Меркел и сегашните неопределен2254и и самоопределени.

    Коментиран от #153

    16:25 22.07.2026

  • 19 Цяла Украйна

    15 30 Отговор
    не може да компенсира Новокитай!

    16:25 22.07.2026

  • 20 Пълни глупости

    36 56 Отговор
    Русия притежава най-голямата територия на света в над 95% от която е пълна кочина.Ама ламти за още.

    Коментиран от #39

    16:25 22.07.2026

  • 21 Хахахаха

    35 42 Отговор
    Тупин живее в друга реалност. За това масква ще бъде бомбена.

    16:26 22.07.2026

  • 22 Питащ

    34 44 Отговор
    При положение, че Крим, Донецк и Луганск са под руски контрол от 2014г, за какво Русия изхарчи 1 трилион долара за война и фалира за какво умряха на фронта тези 2 милиона руснаци, а Русия пак контролира същите тези 3 области ?

    Коментиран от #36

    16:27 22.07.2026

  • 23 хаха🤣

    29 34 Отговор
    дядо Вовчик тотално го ударила деменцията🤣 не знае къде се намира🤣

    16:28 22.07.2026

  • 24 хихи

    36 24 Отговор
    Не разбрахте ли!? Всяко следващо предложение на Путин е по лошо....

    Коментиран от #31, #58

    16:28 22.07.2026

  • 25 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    29 31 Отговор
    Зиленото джудже накрая ще се чуди кой му го докара това

    16:28 22.07.2026

  • 26 Владо

    25 40 Отговор
    Сбърканяк!
    Слава на Украйна!

    16:28 22.07.2026

  • 27 Орбан

    23 32 Отговор
    16 години управлява Европа ,като налага вето на Франция и Германия,Путин селата около Донецк не може да вземе!

    16:28 22.07.2026

  • 28 Разбира се

    30 20 Отговор
    Има правото да иска максимума и ще го получи.

    Коментиран от #65

    16:29 22.07.2026

  • 29 СВО 1 609 дни РЕЗИЛ

    22 24 Отговор
    Хората са казали, че апетитът идва с яденето, та и той така. В същото време не го интересува какво става във федерацията, защото кризата с горивата получи ново развитие: собственици на бензиностанции са започнали масово да ги продават. Сега на пазари и уебсайтове на компании може да се намерят около 150 такива реклами с цени до 150 млн рубли. В същото време не само частни играчи на пазара на горива, но и големи мрежи са бързат да се отърват от неблагоприятните активи.

    За новата тенденция, провокирана от кризата, пише и издание „Известия“. Според материала вече са обявени за продажба бензиностанции в Брянск, Курск, Самара, Иваново, Новосибирски райони и други региони на РФ. Цената на определена бензиностанция варира от нейното местоположение, оборудване, както и от периода на работа и наличието на франчайз. Например, в Уфа можете да закупите за 350 млн рубли мрежа от 13 станции за зареждане с бензин, дизелово гориво и газ.

    Коментиран от #236

    16:29 22.07.2026

  • 30 чикчирик

    24 11 Отговор
    все по тежко за фашистите!

    Коментиран от #35

    16:29 22.07.2026

  • 31 Поздрави на

    8 9 Отговор

    До коментар #24 от "хихи":

    Мама.ти

    16:30 22.07.2026

  • 32 Многоходовото

    21 27 Отговор
    градинско джудже Хаяско провали специалната ВО, унищожи 2 милиона руски войници и фалира Русия. Сега проси заеми от господаря си Китай.

    16:30 22.07.2026

  • 33 Димяща ушанка

    20 16 Отговор
    Утре влизам в Киев !!!

    Коментиран от #42

    16:30 22.07.2026

  • 34 Софиянец

    21 20 Отговор
    Много ясно! Нека Зеля да смени още провалени генерали и да буха цивилни насила на фронта и догодина цяла 404 ще влезе в условията!

    16:30 22.07.2026

  • 35 хихи

    17 12 Отговор

    До коментар #30 от "чикчирик":

    За руските фашисти

    16:31 22.07.2026

  • 36 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    20 17 Отговор

    До коментар #22 от "Питащ":

    Отговарящ.
    Ами защото укр...ите подтиквани от британци и американоси искат да влязат в МаЦква❗

    Коментиран от #46

    16:31 22.07.2026

  • 37 Пияна сган

    15 16 Отговор
    За такива примати българския народ има поговорка : Те не го пускат в селото , той пита за почивката къща !!

    16:31 22.07.2026

  • 38 трудно е

    10 8 Отговор

    До коментар #12 от "БТР-56":

    явно е много трудно да се кара само на един тип бял прах ...

    а като се смесят - и розовите облачета са в кърпа вързани ...

    16:32 22.07.2026

  • 39 СВО 1 609 дни РЕЗИЛ

    21 10 Отговор

    До коментар #20 от "Пълни глупости":

    Така е. Русия е най-голяма по територия, но когато броиш и колониите (РФ), а от друга страна отвсякъде е заобиколена с вода или цивилизация.

    Коментиран от #61

    16:32 22.07.2026

  • 40 Ххииххи

    12 15 Отговор
    Зелката е руски агент, от най-добрите при това! Никой не е постигал неговите проруско резултати! ххиихих

    16:32 22.07.2026

  • 41 Дедо Илич

    9 11 Отговор
    Путин защо не закара Катюшите в Украйна?

    16:32 22.07.2026

  • 42 Руснак без крак

    12 13 Отговор

    До коментар #33 от "Димяща ушанка":

    И аз с един крак вече съм в Киев.Другият го загубих по трасето.

    16:33 22.07.2026

  • 43 Кривоверен алкаш

    14 16 Отговор
    Какво още се мота Фюрера,да превзема цяла Украйна,към 2030...2035 год може и да стане ако има още будали да умират за кефа на Джуджака...здраво го е напекло Слънцето.

    Коментиран от #54

    16:33 22.07.2026

  • 44 Хахахаха

    18 18 Отговор
    Жалко, че обикновените руснаци са в капана на кремълската хунта и ги чака тежко бъдеще. Ще летят още доста ракети и дронове по руска територия.

    16:33 22.07.2026

  • 45 ....

    17 18 Отговор
    Поредната вътрешна пропаганда, предназначена за местното руско население. Измислят се нови наративи за оправдаване на загубата на Русия.

    16:33 22.07.2026

  • 46 Ол1гофрен,

    10 10 Отговор

    До коментар #36 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    Как го разбра?

    Коментиран от #56

    16:34 22.07.2026

  • 47 Мдаа

    17 15 Отговор
    С тая бусификация скоро укрите ще го молят да ги вземе в Руската федерация, само и само да се спасят от голямото еврофашистко семейство 😂😂😂

    16:34 22.07.2026

  • 48 Пламен

    14 10 Отговор
    Егати тридневката !

    Коментиран от #57

    16:34 22.07.2026

  • 49 Ха-ха

    17 11 Отговор
    Русийката днес за втори път се обажда без да я питат. Така имитира, че нейното мнение уж има някакво значение.!

    16:34 22.07.2026

  • 50 Някой

    18 14 Отговор
    Ами трябват си компенсации за нанесените вреди от стрна на Украйна. Тъй че, цяла Украйна ще изчезне. Малко ще отиде към Полша, малко към Унгария, а останалото - към Русия. Където ѝ е мястото.

    Коментиран от #142

    16:35 22.07.2026

  • 51 От бункера

    16 8 Отговор
    всичко изглежда розово!

    16:35 22.07.2026

  • 52 Нямат край

    19 13 Отговор
    руското БЕЗСИЛИЕ и УНИЖЕНИЕ, нямат...😂

    16:35 22.07.2026

  • 53 Тракиец 🇺🇦🇮🇷

    18 12 Отговор
    Накрая този тоталитарен диктатор звяр и масов убиец от два стола ще се озове на земята. Тоя международен бандит няма да получи нищо ,язък за разбитите хиляди семейства и милионите загинали в тази болна война от болните амбиции на един старец комуняга

    Коментиран от #59

    16:35 22.07.2026

  • 54 Лама Шойгу, Лама Путин и Лама Лавров😂

    15 10 Отговор

    До коментар #43 от "Кривоверен алкаш":

    На нас ни казаха да сме многоходови и загадъчни в Украйна и затова сме от 5 год.в Донецк, пабедата се очаква през 2065 год, но първо да намерим бензин 😂

    16:36 22.07.2026

  • 55 Манивелата си я заври на любимото си

    9 9 Отговор

    До коментар #14 от "Удри копейката с манивелата!":

    място.

    16:36 22.07.2026

  • 56 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    10 14 Отговор

    До коментар #46 от "Ол1гофрен,":

    Ами чета С РАЗБИРАНЕ❗
    Ама за чакащите Оказания ОТпосолствоТО-
    това е непознато❗

    16:37 22.07.2026

  • 57 В Русия

    12 9 Отговор

    До коментар #48 от "Пламен":

    слънцето не залязва!,Путин определя кога деня свършва!

    16:37 22.07.2026

  • 58 Разбрахме, щче

    14 12 Отговор

    До коментар #24 от "хихи":

    Чяп за каца не става,нито от съветският съюз на Путин,нито от руснаците,нито от войската им,нито от копейките.

    Коментиран от #64

    16:37 22.07.2026

  • 59 Рогач

    3 10 Отговор

    До коментар #53 от "Тракиец 🇺🇦🇮🇷":

    Плоскостъп, не важиш!

    16:38 22.07.2026

  • 60 ей го е трола соломон

    7 13 Отговор

    До коментар #11 от "Соломон":

    абе минзухар на Русия не е трябва територия а да се зашитава от либерално побъркани ЛГБЛТ китки като теб !няма как да рзбереш нали си платен нон стоп си тук 24/7

    Коментиран от #69, #82, #163

    16:39 22.07.2026

  • 61 35 години кочина

    7 13 Отговор

    До коментар #39 от "СВО 1 609 дни РЕЗИЛ":

    Заради свине като вас, най-голямата кочина е тук.

    Коментиран от #96

    16:39 22.07.2026

  • 62 Валдберис

    9 4 Отговор
    Няколко дни,няма превзети 2 села !

    16:39 22.07.2026

  • 63 Мимчят

    10 9 Отговор
    Ясно е,че колкото повече се ежи зеления,толкова повече ще загуби.Привет на Путин...

    16:40 22.07.2026

  • 64 най важното не разбра от теб нищо не

    4 3 Отговор

    До коментар #58 от "Разбрахме, щче":

    става дори не можа да си смениш пола въпреки че си жена затворена в мъжко тяло каквото и да означава това

    16:40 22.07.2026

  • 65 Съвсем се объркахте.

    8 5 Отговор

    До коментар #28 от "Разбира се":

    Целта на Русия не са окупиране на територии, а поставяне на проруска власт в Украйна. Ако Путин спре войната в замяна на територии, това ще е голяма загуба за Русия. И голямо унижение, при тези колосални жертви и финансова катастрофа. Руските политически кръгове не са съгласни, че каквато и да е територия може да компенсира руските загуби.

    16:41 22.07.2026

  • 66 Мишел

    10 12 Отговор
    Война в Европа ще има, докато съществува нацистка Украйна. Затова трябва демилитаризация и денацификация на Украйна. На Русия не са й необходими големи украински територии с техните проблеми. Намаляването на населението на Украйна от 53,4 милиона на под 20 милиона с Донбас, който си е две автономни рускоговорящи републики, редно добро начало.

    Коментиран от #70, #72, #73, #75

    16:42 22.07.2026

  • 67 Клоуна пусин 🤡💩

    6 5 Отговор
    Е тоя не е с всичкия си . 🤣🤣🤣🤣
    По луд е и от тръмп

    16:42 22.07.2026

  • 68 Драпати

    5 4 Отговор
    удари складовете с водка....

    16:42 22.07.2026

  • 69 Я пъ тоа

    5 5 Отговор

    До коментар #60 от "ей го е трола соломон":

    В русия има голямо ЛГБТ общество.
    Путин не можа да се справи с него и го забрани.
    Но забраните са най сладки

    16:42 22.07.2026

  • 70 Баба Радка

    4 3 Отговор

    До коментар #66 от "Мишел":

    Наборе завий се с един мокър чаршаф да ти излезе температурата.

    16:43 22.07.2026

  • 71 Мишел

    5 10 Отговор
    Пропагандната журналистика на Кремъл започна подготовка на руското население за загуба на Русия във войната. Един от символите на кремълската "журналистика" в лицето на "Московски
    комсомолец" публикува статия със заглавие: "Поразителни загуби: Когато геополитическите неуспехи могат да бъдат по-полезни от блестящите победи". В статията Дмитрий Краснов, адвокат и
    член на Московската гражданска камара, пише, че "големите геополитически поражения понякога са били по-полезни от победата". Според него "всеки срамен мир" е довел до "изчерпване на
    елитите и по-голяма свобода за народа", а като положителен ефект "победената страна започна бързо да набира сила".

    16:43 22.07.2026

  • 72 ру БЛАТА

    11 6 Отговор

    До коментар #66 от "Мишел":

    Преди блатните територии ги владееше златната орда сега ги владее Zлата орда НО идва ВСУ да асвабадят крепостните

    16:44 22.07.2026

  • 73 Я пъ тоа

    10 6 Отговор

    До коментар #66 от "Мишел":

    Че то Естония, Литва, Латвия са по НАЦИСТКИ от Украйна, ама дъртака кремълски не смее ги барна. Що ли????

    Коментиран от #84, #115

    16:44 22.07.2026

  • 74 Внимание

    8 3 Отговор
    Вовата надяна камуфлажа!

    16:44 22.07.2026

  • 75 Руската пропаганда

    9 3 Отговор

    До коментар #66 от "Мишел":

    Има за цел глупака.

    Коментиран от #88

    16:45 22.07.2026

  • 76 Бай Ганьо

    10 6 Отговор

    До коментар #2 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    С две думи, палячовската Гомнорусия става Москалия вече, защото Москала е по-евтин от чувала!

    Коментиран от #80

    16:45 22.07.2026

  • 77 жик так

    5 9 Отговор
    Потника тръгна да превзема Курска област , а загуби Сумска !!

    Коментиран от #110

    16:45 22.07.2026

  • 78 Не гадайте

    6 8 Отговор
    От 2022 год знам че окрайната ще остане с три области .

    16:45 22.07.2026

  • 79 Робота Федя

    4 1 Отговор
    Вече сме цяла армия!Отиваме в Донбас!

    16:45 22.07.2026

  • 80 Дако

    4 2 Отговор

    До коментар #76 от "Бай Ганьо":

    По евтин от ус ран скъсаняк като тебе няма никъде .

    16:46 22.07.2026

  • 81 Пиночет

    9 1 Отговор

    До коментар #5 от "дали някой от кометиращите тук":

    Всички ли,путинофили са меки китки,и са си дали и задните части на Путин и Кремъл?

    Коментиран от #99

    16:46 22.07.2026

  • 82 Соломон

    5 3 Отговор

    До коментар #60 от "ей го е трола соломон":

    Ти прочетели какво коментираме.На русия не и трябвало територия ама тя иска още и още понеже това което има и е малко.В същото време Русия е предоставила на Китай за 50 г територия която е по голяма от цала Украйна.Като не и трябва реритория чий го държи в Украйна

    Коментиран от #89, #93

    16:47 22.07.2026

  • 83 Това са реалностите

    6 6 Отговор
    Докато запада тика Украйна към тотално унищожение и бори Русия с лъжи и пропаганда, Русия си гони и актуализира целите.

    Коментиран от #92, #164

    16:47 22.07.2026

  • 84 ха ха ха ...

    3 3 Отговор

    До коментар #73 от "Я пъ тоа":

    Тия евроталибански държавици с по един милиона население кой квартал на Москва ще превземат ?

    16:47 22.07.2026

  • 85 Даа...

    10 4 Отговор
    Комика Зеленски забавляваше цяла Украйна и РФ, докато Путлер бе Президент на РФ и лидер.
    В момента Президент Зеленски е световен лидер, а Пусин е клоун забавляващ целия свят.

    16:48 22.07.2026

  • 86 Денацифицкацивта на прасетата продължава

    8 3 Отговор
    Укрите са издумкали руски свинарник и кланици.

    Коментиран от #95

    16:48 22.07.2026

  • 87 всички либерални девойки с писъци

    3 6 Отговор
    момичета ще стане това което иска Русия нищо не зависи от вас дори да сте без космите по брадите или да си направите педекюр с парите дадени ви да драскате тук по цял ден

    Коментиран от #251

    16:48 22.07.2026

  • 88 Така е

    4 6 Отговор

    До коментар #75 от "Руската пропаганда":

    Затова пропадналият и залят от фашизъм запад винаги уцелва точно глупака за евтини лъжи и глупава пропаганда срещу Русия!

    16:48 22.07.2026

  • 89 жик так

    3 4 Отговор

    До коментар #82 от "Соломон":

    Русия ако иска цял Сибир ще насели с китайци , ама на вас - кокълче !

    Коментиран от #138, #213

    16:49 22.07.2026

  • 90 Аятолах Копейкин празнодумеца

    11 1 Отговор
    Жужето е забавно, не може да му се отрече. 😂😂😂

    Коментиран от #103

    16:49 22.07.2026

  • 91 Не се радвай много

    3 6 Отговор

    До коментар #11 от "Соломон":

    Следва покачване на цената на зърното, оттам покачване на цената на фуража и съответно за крайния потребител покачване на цените на хляба,месото, мляко и млечни продукт ….и.т.н

    Коментиран от #146

    16:49 22.07.2026

  • 92 Кажи слава на Украйна

    11 7 Отговор

    До коментар #83 от "Това са реалностите":

    Че унищожава фашизма залял Русия!

    Коментиран от #101

    16:49 22.07.2026

  • 93 Пиночет

    1 3 Отговор

    До коментар #82 от "Соломон":

    Сусс бре мнн.гау ,кой ти е търсил мнението ?!

    16:49 22.07.2026

  • 94 Касата

    9 6 Отговор
    Руската мечка ще играе казачок по заповед от НАТО, иначе пак ще гризне дръвцето!

    Коментиран от #97, #117

    16:49 22.07.2026

  • 95 да бе брат

    4 4 Отговор

    До коментар #86 от "Денацифицкацивта на прасетата продължава":

    укрите вия на умрело . няма опашки пред наборните комисии от доброволци .

    16:50 22.07.2026

  • 96 СВО 1 609 дни РЕЗИЛ

    10 1 Отговор

    До коментар #61 от "35 години кочина":

    Така е. За 35 години никой не може да оправи кочината градена, манипулирана и плячкосвана 45 години по кремълски указания и тертип. Не се притеснявай. Явно е необходимо още малко време, но ще трябва да се изтърпят няколко месии, които идват на "бял кон" за да "оправят" нещата и после изчезват.

    16:50 22.07.2026

  • 97 те така е

    2 2 Отговор

    До коментар #94 от "Касата":

    Ама в момента нато играе кючеци край Иран .

    Коментиран от #137

    16:50 22.07.2026

  • 98 Отец Дионисий

    12 5 Отговор
    Всяка сутрин 8 милиарда хора по света се събуждат щастливи, че не са се родили руснаци или севернокорейци.

    Коментиран от #102, #106, #111

    16:51 22.07.2026

  • 99 не розаво пухче само вие либералните кит

    2 5 Отговор

    До коментар #81 от "Пиночет":

    ки сте меки за нищо не ставаш скъпа ако си хващала автомат то той е бил от кожа сещаш се нали

    Коментиран от #116, #193

    16:51 22.07.2026

  • 100 правилно

    4 5 Отговор
    И трябва изцяло да се отреже Украйна от Черно море. Одеса да си стане руска! А западините части да се върнат според населението им към съседните държави! Това нацистко образование трябва да остане само около Киев!

    Коментиран от #161

    16:51 22.07.2026

  • 101 Само глупак

    3 4 Отговор

    До коментар #92 от "Кажи слава на Украйна":

    може да слави фашизма в Украйна! 😄

    Коментиран от #118

    16:51 22.07.2026

  • 102 а са родени като теб меки

    1 2 Отговор

    До коментар #98 от "Отец Дионисий":

    китки ох на батко либераста ша ти пръсна пъпката на д-то

    16:52 22.07.2026

  • 103 аятолях дони седи край Ормуз

    1 2 Отговор

    До коментар #90 от "Аятолах Копейкин празнодумеца":

    Нали викаше че Иранците го канили за водач?

    16:52 22.07.2026

  • 104 Пиночет

    6 1 Отговор
    Накрая педофила Путин, ще изтъргува Русия на Китай!

    Коментиран от #132

    16:52 22.07.2026

  • 105 сара

    4 0 Отговор
    Може да си пожелава всичко - мечтите са безплатни.

    16:53 22.07.2026

  • 106 Пиро на дупиту няма ли

    1 3 Отговор

    До коментар #98 от "Отец Дионисий":

    Ден и нощ папагали глу... и чака задника му да се опери. 😄

    16:53 22.07.2026

  • 107 Спомняте ли си СССР? Къде е?

    6 3 Отговор
    Тоя, ходещ на токчета женчо, вероятно не знае нищо за положението на фронта и страната.
    Не знае, че четвърта седмица губят територии, бройката на дерашифицираните на седмица се удвои, вече продават последните си запаси от злато за да закърпят месеца ... Или не знае, или е за психиатрия.

    16:53 22.07.2026

  • 108 Ъъъ

    4 6 Отговор
    "Руският президент Владимир Путин е разширил териториалните си искания към Украйна и вече не възнамерява да отстъпва контролирани от Русия територии, съобщи Bloomberg, позовавайки се свой източници."

    Каква изненада! Това никой не го очакваше.... Всички очакваха Путин да върне всички области, да добави малко руска територия и да преведе поне $1трилон за възстановяване на Украйна.... 🤔

    16:53 22.07.2026

  • 109 Дон Корлеоне

    3 6 Отговор
    Палячовската ГомноУкрана става отново Новорусия ,а в момента живота на хохохола на фронта е на цената на два нови гумени царвула,като донор е по ценен !

    16:53 22.07.2026

  • 110 ПЪЛНИ ОЛИГОФРЕНИ

    6 3 Отговор

    До коментар #77 от "жик так":

    Путин тръгна преди пет години до Киев за три дни.Загуби 2 милиона руснаци и Крим.
    П.п.И пет години живее по разни бункери и дупки като язовец.

    Коментиран от #112, #114

    16:53 22.07.2026

  • 111 прав си брат

    4 5 Отговор

    До коментар #98 от "Отец Дионисий":

    Всяка сутрин осем милиарда хора се събуждат щастливи че не са се родили в украйна .
    Включително и ТИ !
    Включително и европейците !

    16:54 22.07.2026

  • 112 Намали пропагандата за глупаци

    0 3 Отговор

    До коментар #110 от "ПЪЛНИ ОЛИГОФРЕНИ":

    и няма да изглеждаш така глупаво. 😄

    16:55 22.07.2026

  • 113 Путлер

    5 1 Отговор
    Така оя ще ми влезе по-дълбоке

    Коментиран от #119

    16:55 22.07.2026

  • 114 жик так

    3 3 Отговор

    До коментар #110 от "ПЪЛНИ ОЛИГОФРЕНИ":

    Къде ги вида тия два милиона ?
    Защото ако гледаме чувалите то украйна тогава е загубила 32 милиона

    16:55 22.07.2026

  • 115 Мишел

    2 6 Отговор

    До коментар #73 от "Я пъ тоа":

    Защита балтийските умирати мируват, за да не бъдат издавени в Балтийско море

    16:55 22.07.2026

  • 116 Пиночет

    6 2 Отговор

    До коментар #99 от "не розаво пухче само вие либералните кит":

    Защо русофилите -путинофили, като чуят и видят Путин и Кремълските отрепки,започват да въртят задничетата?

    Коментиран от #155

    16:55 22.07.2026

  • 117 Амет

    1 2 Отговор

    До коментар #94 от "Касата":

    А ти лично хасковски минн.дилл мой ми играеш кючек седнал на ....у..я .

    Коментиран от #123

    16:56 22.07.2026

  • 118 Докато жално, жално тролиш

    7 4 Отговор

    До коментар #101 от "Само глупак":

    Украйна унищожава фашизма залял Русия.
    Кажи браво на Украйна.

    Коментиран от #121, #124

    16:56 22.07.2026

  • 119 Само питам

    3 1 Отговор

    До коментар #113 от "Путлер":

    Путлер дедо ти ли беше или баба ти ?

    16:56 22.07.2026

  • 120 Ехеее

    8 3 Отговор
    само това ли успя да измисли палячото Хаяско , за да "замаже" провалената СВО 🤡 😂

    16:56 22.07.2026

  • 121 Дако

    3 5 Отговор

    До коментар #118 от "Докато жално, жално тролиш":

    Украйна свърши курса . Ако си навит да ходиш за пушечно месо там , сега е момента !

    16:57 22.07.2026

  • 122 Тити на Кака

    2 4 Отговор
    Нормално.
    Апетитът идва с яденето!

    16:57 22.07.2026

  • 123 Трай ма

    1 0 Отговор

    До коментар #117 от "Амет":

    Ти лисна мозайката

    Коментиран от #130

    16:57 22.07.2026

  • 124 Така е

    1 4 Отговор

    До коментар #118 от "Докато жално, жално тролиш":

    Докато глупака жално троли, в Украйна загиват хора, а САЩ му се радва, че е евтин и глупав докато унищожава Европа. Дреме му на глупака за Европа. Още малко нерви требе и ще изпълзиш подобаващо. 😄

    Коментиран от #167

    16:58 22.07.2026

  • 125 Пиночет

    1 5 Отговор
    Важно е всеки ден поне по 2000 бандеровци да се гътват и крематорките яко да бумтят и пушат !

    16:58 22.07.2026

  • 126 Пламен

    9 1 Отговор
    Помните ли туй ситното колко самодоволно беше в началото на 2022-ра.
    А сега гледа като лемур в тъмното.

    Коментиран от #135, #144

    16:59 22.07.2026

  • 127 Проблемът си е негов,

    5 0 Отговор
    че има ментални проблеми.

    Коментиран от #131

    16:59 22.07.2026

  • 128 Опа

    5 0 Отговор
    Не се наядоха с територии тези руснаци.

    17:00 22.07.2026

  • 129 Тошо

    1 3 Отговор
    Правилно.

    17:00 22.07.2026

  • 130 Амет

    1 0 Отговор

    До коментар #123 от "Трай ма":

    Лично ти мойшми налап.паш ряzzzaната карабина !

    17:00 22.07.2026

  • 131 Търси си причина

    5 0 Отговор

    До коментар #127 от "Проблемът си е негов,":

    да продължава да се инати заради едното его.

    17:00 22.07.2026

  • 132 това кога ще стане преди или след

    0 3 Отговор

    До коментар #104 от "Пиночет":

    като си смениш пола защото имаш някакво душевно терзание от малка заключена си в мъжко тяло а се чустваш жена не знам

    17:00 22.07.2026

  • 133 Пуся Шаломчето

    6 0 Отговор
    Може да иска

    Ама ще хване само ГРЕЗДЕЯ..

    Дъртия ПЛЕШИВЕЦ Ще гледа
    Как Русия се разпада .
    Пълен Кретен.

    17:00 22.07.2026

  • 134 Ами

    1 4 Отговор
    Путин не променя целите, променя само средствата.
    И за сега се справя по-вече от добре :)

    Коментиран от #141

    17:00 22.07.2026

  • 135 123

    0 3 Отговор

    До коментар #126 от "Пламен":

    Ами, така ти се струва.

    17:00 22.07.2026

  • 136 да си го кажем

    7 2 Отговор

    До коментар #2 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    Попринцип по kyxo създание от руснака няма и в тоя случай се вижда.Запада им предлагаше да приемат спорауземния които макар и за руската наглост бяха положителни за тях.Русия вече си изгърмя шансовете и никой не им е виновен.От тук нататък следват шамарите и за кремълското джудже става тясно.Руснаците като не слушат и се правят на играч какъвто не са ,сега ще си сърбат попарата.

    Коментиран от #181

    17:01 22.07.2026

  • 137 Касата

    6 1 Отговор

    До коментар #97 от "те така е":

    Голяма част от ръководството на Хизбула и Хамас, около 200 човека терористи -палячовци са избити,също така и аятолаха и сина му които ги подкрепят, засега това е достатъчно на иранските отрепки!

    Коментиран от #157

    17:01 22.07.2026

  • 138 Соломон

    5 1 Отговор

    До коментар #89 от "жик так":

    Споко това вече е факт.Там вече работят над 5 милиона китайци.И като казвам работят,означава че работят за Китай не за Русия.А на приморския край вече му викат Китайский край.Китай че си възвърне изконните и територии без нито един изтрел

    Коментиран от #143

    17:01 22.07.2026

  • 139 Всички се страхуват да умрат

    3 5 Отговор
    Борбата за набиране на войници в Украйна се превръща в насилие!!
    Василий Крупич знае какво е да се бориш за Украйна. Той описва ужасяващи сцени от битки в източния Донбас, където, понякога молейки се, понякога плачейки, картечарят някак си оцелява след атаката на руските войски. Но миналия декември, когато по това време служи в тила, Крупич е нападнат от собствените си сънародници, докато търси укриващи се от военна служба.

    "Счупиха ми реброто, лежах там и не можех да дишам", спомня си ветеранът в скорошно интервю. "За какво се борихме, ако сега войниците могат да бъдат бити?"

    Коментиран от #147

    17:02 22.07.2026

  • 140 Хайо

    8 0 Отговор
    Вече никой не обръща внимание на претенциите му.
    Иска да се прави на мъж, а е най-обикновен педофил.

    17:02 22.07.2026

  • 141 Да де

    1 0 Отговор

    До коментар #134 от "Ами":

    Ти и другите трима кретена тук това го пишете ПЕТА година.

    Коментиран от #166

    17:02 22.07.2026

  • 142 Най-лошото за Русия е

    6 3 Отговор

    До коментар #50 от "Някой":

    че нищо не може да компенсира огромните й загуби в тази война, освен преминаването на Украйна под политическото влияние на Русия. Но това е невъзможно. Путин го знае, но целта на продължаването на войната е само една - да се задържи още малко на власт и да запази живота си. Сметката ще я плаща обикновения руснак в следващите 30 години.

    17:02 22.07.2026

  • 143 жик так

    1 3 Отговор

    До коментар #138 от "Соломон":

    Понятие си нямаш за какво говориш !

    Коментиран от #151

    17:02 22.07.2026

  • 144 Мич Дюкяна

    1 5 Отговор

    До коментар #126 от "Пламен":

    Пламка що се имаш за висок ,след като изправен си на нивото на дюкяна ми ,отворен е и можеш да се самообслужиш .

    Коментиран от #176

    17:02 22.07.2026

  • 145 По Принцип

    5 2 Отговор
    Нали искаше Цяла Украйна

    Какво стана че иска само
    Някакви Области
    Дедо Путлер?

    Коментиран от #196

    17:02 22.07.2026

  • 146 Соломон

    3 1 Отговор

    До коментар #91 от "Не се радвай много":

    Абе то е ясно че ще има покачване.Само че не за тия дето я обработват.За това и зърното стои неприбрано на полето

    17:03 22.07.2026

  • 147 Алексбг

    3 0 Отговор

    До коментар #139 от "Всички се страхуват да умрат":

    Даже ние в Бургас спряхме да четем фейковете ти, адаш.

    17:03 22.07.2026

  • 148 9988

    6 3 Отговор

    До коментар #2 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    Русия не е в положение да дава предложения.На Русия й се дадоха не малко шансове.Руснаците вече са бита карта.Знаеш приказката и всеки си носи кръста! В руския случай обаче май ще си носят корана.

    Коментиран от #189, #212

    17:03 22.07.2026

  • 149 Военният омбудсман на Украйна

    1 2 Отговор
    казва, че подобни нападения вече са "редовни" и са "сериозен проблем". Страната се бори да мобилизира мъже за битка в петата, изтощителна година от пълномащабното нахлуване на Русия.

    последният доклад на Националната полицейска служба регистрира над 600 нападения срещу служители по набиране на новобранци до момента и предупреждава, че агресията е станала "все по-заплашителна".

    17:04 22.07.2026

  • 150 Наритай руснак

    6 4 Отговор
    Наритай руснак, предоврати убийство, грабеж или изнасилване!

    Коментиран от #159

    17:04 22.07.2026

  • 151 Соломон

    3 2 Отговор

    До коментар #143 от "жик так":

    Май ти си тоя който няма понятие

    Коментиран от #156

    17:04 22.07.2026

  • 152 няма кой да се бие за украйна

    7 5 Отговор
    Първият голям сигнал дойде през април, когато няколко вербовчици бяха намушкани, единият от които смъртоносно. След това този месец в Лвов около 200 протестиращи обградиха служители, опитващи се да задържат заподозрян укриващ се от военна служба, и разбиха и преобърнаха колата му. Бунтът попадна в медийните сводки, след като президентът Володимир Зеленски осъди насилието срещу действащи войници.

    Коментиран от #168

    17:05 22.07.2026

  • 153 Защо си отговаряш сам на коментарите,

    4 1 Отговор

    До коментар #18 от "Сигурно":

    копей?

    17:05 22.07.2026

  • 154 А ГДЕ

    1 2 Отговор
    Линдзито Греъма ,репатрираха ли му главата 🎃 за Сащ?

    17:06 22.07.2026

  • 155 не муцка връткаме меки

    1 1 Отговор

    До коментар #116 от "Пиночет":

    китки като теб 24/7 но много сте преди бяхте две три моми сега мисля чее заразно

    17:06 22.07.2026

  • 156 жик так

    1 2 Отговор

    До коментар #151 от "Соломон":

    Много нива съм над тебе брат !
    Идея си нямаш с кого спориш .

    17:06 22.07.2026

  • 157 много си зле мила явно са разбили

    1 2 Отговор

    До коментар #137 от "Касата":

    касата и си превъртял лагера

    17:07 22.07.2026

  • 158 как върви мобилизацията в украйна

    3 4 Отговор
    Тогава започна фазата на "брутална мобилизация", според опозиционния депутат Александър Гончаренко. Той обвинява това за негативната реакция.

    "Тези офицери ловуват хора по улиците и понякога използват доста насилствени методи", казва депутатът. "Насилието води до насилие. Това е огромен проблем и ще се влошава."

    17:07 22.07.2026

  • 159 Тигре Тигре

    2 4 Отговор

    До коментар #150 от "Наритай руснак":

    Пребий с бухалка жълтопаветен педдо.Филл,спаси невинно българско детенце !

    17:07 22.07.2026

  • 160 хората са ужасени

    2 4 Отговор
    "Започнахме да страдаме от липса на човешка сила на бойното поле, постоянни загуби", спомня си той. "Висшето командване на Украйна трябваше да попълни тези загуби, затова започнаха с бизнесификация."

    Това е терминът, който украинците използват за мобилни патрули, които в крайна сметка с мъже, натоварени в автобуси, отиват да служат.

    "Когато им трябват допълнителни 5000 души, започват да ги хващат - и ако откажат, това се превръща в насилие на улицата."

    17:08 22.07.2026

  • 161 СВО 1 609 дни РЕЗИЛ

    2 0 Отговор

    До коментар #100 от "правилно":

    Щом казваш. В момента обаче има един триъгълник свързан с Одеса, в който по подобие на Бермудския, АНОМАЛИИТЕ са постоянни и непредсказуеми.

    17:08 22.07.2026

  • 162 Спрете убиеца -педофил Путин

    5 3 Отговор
    Спасете света и малките момченца

    17:09 22.07.2026

  • 163 Да и имам защитата,

    5 3 Отговор

    До коментар #60 от "ей го е трола соломон":

    най-голямата гейска общност в света е руската, най-големият гей-парад е в нейния клуб БРИКС, Бразилия, а шефът на Раша е педофил.
    Направо да се разплачеш от умиление.😭😭😭🤣🤣🤣

    Коментиран от #170, #174, #177

    17:09 22.07.2026

  • 164 Русия отдавна се

    4 0 Отговор

    До коментар #83 от "Това са реалностите":

    отказа от целта на войната, започнала в началото като т.нар СВО.

    Коментиран от #200

    17:09 22.07.2026

  • 165 украйна е кон.ц лагер

    2 5 Отговор
    Кирило Огдански все още се разстройва, когато говори за случилото се с него в Днепър миналия ноември. Професорът, който е освободен от военна служба, е бил хванат на улицата от мъж в цивилни дрехи, който е искал да провери дали е получил повиквателна. Има правила за подобни патрули, включително присъствието на полицаи, така че Огдански възразява. Ала след това е бил нападнат.

    "Един от тях изби телефона от ръката ми, а двама ме бутнаха в автобуса отзад. Когато попитах какво се случва, единият започна да ме удря по главата. Удари ме няколко пъти в носа", разказва Огдански. Той си спомня заплахата да го изпрати директно на фронтовата линия. "Казаха ми: "Мога да се обадя на командира и ще отидеш в Покровск"."

    17:09 22.07.2026

  • 166 Ами

    0 2 Отговор

    До коментар #141 от "Да де":

    Не определяй хора които не познаваш, още по-малко пък да ги наричаш кретени.
    В повечето случаи те са няколко нива над теб.
    Престани да четеш либералната пропаганда и слушай какво казват експертите.
    И не тия експерти с купените дипломи на които им се плаща да кажат нещо,
    а тия които са се доказали със своите анализи и прогнози.
    Ако желаеш мога да ти посоча няколко имена.

    17:10 22.07.2026

  • 167 Кажи браво на Украйна

    6 1 Отговор

    До коментар #124 от "Така е":

    Унищожи руският фашизъм.Факт.

    Коментиран от #206

    17:10 22.07.2026

  • 168 Соломон

    6 1 Отговор

    До коментар #152 от "няма кой да се бие за украйна":

    То щото за русия има много.И после украинците били фашисти а тези които се бият за пари са руснаците.Само че май балъците свършиха.Вече нито един руснак не може да отиде дори до Беларус без изходна виза и без да е минал през военкомата.Още през юни руските майки ореваха че на децата им не им дават да продължат образованието си след 10 ти клас което означава едно КАЗАРМА и на фронта

    Коментиран от #194, #204

    17:10 22.07.2026

  • 169 един мобилизатор

    2 1 Отговор
    "Изпълняваме дълга си. Борихме се, защитихме народа си - а сега ни атакуват. Чудя се какво според него би могло да мотивира хората да служат, вместо да ги принуждава", казва той и споменава повишаване на заплатите. Но след това свива рамене. "Не може да се направи различно, не може. Нашите момчета трябва да бъдат сменени. Но никой не се предлага доброволно. Всички се страхуват да умрат."

    17:11 22.07.2026

  • 170 Пасивен Кремълски ботоксов педофил -скоп

    6 2 Отговор

    До коментар #163 от "Да и имам защитата,":

    Този път ще остана в бункера, при откраднатите украински малки момченца, проблема е, че след това пак ще ме болят задните части!

    17:11 22.07.2026

  • 171 Факти

    5 1 Отговор
    Е то желанието на Путин беше Украйна да капитулира и да се превърне във втори Беларус. Това желание се изпари още преди 5 години. Сега Путин моли да му подарят Донбас, че да се пише "пабедител".

    17:11 22.07.2026

  • 172 Кой обръща внимание

    2 2 Отговор

    До коментар #15 от "Всяко следващо предложение на Русия":

    на некви кремълски неадеквати.
    Оплачи се другаде.

    Коментиран от #214

    17:11 22.07.2026

  • 173 Жеко

    1 2 Отговор
    ама верно ли?Щом се страхуват,победата им е мноооого далеч.Със страх не се печелят битки.Камоли война...Ето затова русите ще си вземат своето.

    17:12 22.07.2026

  • 174 Това са факти

    1 1 Отговор

    До коментар #163 от "Да и имам защитата,":

    И то безспорни факти.

    17:12 22.07.2026

  • 175 Българин

    7 2 Отговор
    Териториалните претенции срещу суверенни държави са просто поредното военно престпление на кремълските нацисти! А те неизбежно ще полуат справедливо, но сурово възмездие, за всики злини и престъпления, които са причинили на укранския народ!

    Коментиран от #202

    17:12 22.07.2026

  • 176 Пламен

    2 0 Отговор

    До коментар #144 от "Мич Дюкяна":

    Нали ти спменах за компресора.
    Мога да те направя да заприличаш на рузкия поданик Жерар дю Пърдьо.
    100 дигитални рубли ги имаш за 5 минути, браток. :)

    Коментиран от #192

    17:12 22.07.2026

  • 177 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 178 Българин

    3 3 Отговор
    ЕС ще се бие до последната капка украинска кръв! Ама пусти украински "мъже", милиони избягаха от родината и си пекат предниците на слънчака.

    17:13 22.07.2026

  • 179 Логично

    3 2 Отговор
    Укрите щеше да правят парад в Москва, но май ще бъде в Киев.

    17:13 22.07.2026

  • 180 Не се вживявайте толкова в пропаганда,

    3 0 Отговор

    До коментар #5 от "дали някой от кометиращите тук":

    която дори не е предназначена за нас, а за руснаците. Територията няма никакво значение. Никоя държава не воюва за територии, а за влияние. Трябва да си доста глупав за да воюваш за територии, като може да поставиш марионетна власт и да овладееш държавата, без нито една жертва и без нито един цент загуба. За съжаление на руснаците и русофилите, Русия не само че загуби тази война и то с огромни и тежки последствия за нея, но изгуби и малкото влияние, което имаше преди войната. А геополитическото влияние е най-важното нещо, което може да спечели една държава в евентуална подобна операция или война.

    Коментиран от #220

    17:13 22.07.2026

  • 181 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    3 8 Отговор

    До коментар #136 от "да си го кажем":

    И какво им предложи ЗАПАДНалИЯТ свят❓
    А, да - уби преговарящият който подписа мирното споразумение и оня рижавият британец, за който после се разбра че е прибрал 1 000 000 , обяви война до последния Укр.. ЕЦ❗

    Коментиран от #210

    17:13 22.07.2026

  • 182 Факти

    9 2 Отговор
    Желанията на Путин постоянно се смаляват. Първо искаше цяла Украйна. После искаше само Донбас. Сега иска само да не му бомбят рафинериите.

    17:13 22.07.2026

  • 183 Нонев

    1 7 Отговор
    Това процес от самото начало на войната,просто демократичните западни медий го замитаха под изтривалката по нареждане на Лидерите от брюксел.иначе всичко се отразява вече ,не е като в тоталитарния режим.Въпроса и тъжното е че измират на фронта мъже и момчета ,и то за какво ?за алчността на шепа хора ,по точно

    17:14 22.07.2026

  • 184 Куиър Стармър

    1 7 Отговор
    Много си падам по надарени окраински момци ,да си ме праzzzкат на задна и аз да пуфтя яко като парен локомотив ☝️!

    17:14 22.07.2026

  • 185 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 186 коко

    7 0 Отговор
    Този кретен защо не си хване органа с дясната ръка за да види мечтите си реализирани?

    Коментиран от #225

    17:15 22.07.2026

  • 187 жик так

    3 6 Отговор
    В Украйна, ако не лъжат яко за жертвите, от 40 милиона население и поне 10 милиона мъже в боеспособна възраст с насилствената мобилизация не могат да съберат 1-2 милиона да се бият. Разбира се, може и да лъжат за загубите и с пленените и дезертирали вече да са превъртели 4-5 милиона, но едва ли. Иначе приказката ти за въпрос за родината се пропукват- явно не повече от 1 на 10 иска да се бие за родината си. И в САЩ даже е така- спомни си хипи движението и Виетнам.

    Коментиран от #199

    17:15 22.07.2026

  • 188 Павел Пенев

    5 7 Отговор
    Военните действия и войната с дронове показа, че за да има сигурност Русия трябва да присъедини цяла Украйна. И без това такава нация и такава държава няма. Слава на Русия и руския народ!

    Коментиран от #211

    17:16 22.07.2026

  • 189 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    4 9 Отговор

    До коментар #148 от "9988":

    И какво им предложи ЗАПАДНалИЯТ свят❓
    А, да - уби преговарящият който подписа мирното споразумение и оня рижавият британец, за който после се разбра че е прибрал 1 000 000 , обяви война до последния Укр.. ЕЦ❗

    17:16 22.07.2026

  • 190 читател

    4 7 Отговор
    Важното е, че руснаците напредват с всеки изминал ден. Целите на С. В. О. ще бъдат достигнати и едва ли някой се съмнява в това.

    Коментиран от #197, #227

    17:16 22.07.2026

  • 191 Очевидно

    3 6 Отговор
    руснаците считат Украйна под ръководство на ЕС за екзистенциална заплаха за своята национална сигурност и тази война ще продължи още много години.

    17:17 22.07.2026

  • 192 Мич Дюкяна

    1 2 Отговор

    До коментар #176 от "Пламен":

    Директно можеш да се обслужиш, "великане" за благодарност накрая. пуска сметанка .

    17:17 22.07.2026

  • 193 Волгата, Копейката и Евгени Минчеф

    5 2 Отговор

    До коментар #99 от "не розаво пухче само вие либералните кит":

    Ние и другаря Путин -нашия идол, ще се включим с радост в този купон 😘

    17:17 22.07.2026

  • 194 Само питам

    2 4 Отговор

    До коментар #168 от "Соломон":

    Не знам на кой пишеш, но я кажи ТИ ЛИЧНО, СИНОВЕТЕ ТИ(ако имаш), БРАТЯТА ТИ дали ще отидете да се запишете доброволци при война. Хипотетично утре Русия ни напада. Отивате доброволци или ще опитате да избягате? Защото патриотизмът в кръчмата е едно, но е друго, когато хвърчат куршуми и снаряди.

    17:17 22.07.2026

  • 195 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 196 Мишел

    4 4 Отговор

    До коментар #145 от "По Принцип":

    Никой никога не е имал глупавото желание да завзема Украйна. Русия ясно определи целите си в Украйна: демилитаризация и денацификация и ще ги постигне.
    САЩ заявиха вчера, че до 2029г. няма да оказват помощ на Украйна. А след това, я камилата, я камиларя .

    Коментиран от #222

    17:18 22.07.2026

  • 197 Руснаците напредват

    3 2 Отговор

    До коментар #190 от "читател":

    Като пред Х.Й.

    17:18 22.07.2026

  • 198 Удри евраста с лопатЕто

    3 3 Отговор

    До коментар #3 от "Ърлстърски доброволец":

    То даде ама паралелната реалност си разширява всеки ден областите на фронта и то реално, ти защо мислиш не се говори нищо за фронта а само кво взривили укрите в Русия и свалили самолет.

    17:18 22.07.2026

  • 199 Соломон

    4 4 Отговор

    До коментар #187 от "жик так":

    Ами нормално е все пак в Украйна живеят нормални хора и никой не иска да си губи най ценното.Живота .А в русия е пълно с идиоти готови да загинат за да си платят ипотеката

    Коментиран от #207

    17:18 22.07.2026

  • 200 Полза от тролене нямаш

    6 3 Отговор

    До коментар #164 от "Русия отдавна се":

    Русия си върви към целите, независимо от тролещите глупаци и евтината фашистка пропаганда. 😄

    17:18 22.07.2026

  • 201 Ба бааааа

    0 0 Отговор

    До коментар #3 от "Ърлстърски доброволец":

    Чакай

    17:18 22.07.2026

  • 202 интересно

    5 13 Отговор

    До коментар #175 от "Българин":

    А бе укрите бият и избиват мъчителите си , дето ги мобилизират "доброволно" а тукашните мекокиткови се скъсват да хвалят бандеровската хунта ! Ми що не идете директно при Зеля в Киев, да видите как ще ви се зарадва и ще ви намери местенце на източния фронт ?

    17:19 22.07.2026

  • 203 Северодвинск

    4 12 Отговор
    Прав е човека да иска, фронта се разпада, всеки ден Украйна губи територия, това при стабилна отбрана не би се случило, та що да не си вземе още някоя и друга област : D

    17:19 22.07.2026

  • 204 Пламен

    2 1 Отговор

    До коментар #168 от "Соломон":

    Що ти къде ходиш бе ,мнн гаууу ,колко често излизаш извън маалата ?

    17:19 22.07.2026

  • 205 .....

    5 1 Отговор
    НАТОто и ЕС играят казачок по свирката на руската мечка и гризнаха яко дръвцето.

    Коментиран от #219

    17:19 22.07.2026

  • 206 Само глупак

    5 2 Отговор

    До коментар #167 от "Кажи браво на Украйна":

    и то пропаднал може да каже браво на фашисткият режим в Украйна. 😄

    Коментиран от #215

    17:19 22.07.2026

  • 207 жик так

    1 1 Отговор

    До коментар #199 от "Соломон":

    И като не искат , защо ги карат насила ?
    Да ходят тия които искат !
    Нали имаше там едни батальони .
    Да си начешат крастата сами !

    Коментиран от #223

    17:20 22.07.2026

  • 208 Ами

    1 2 Отговор
    руснаците вече нямат кой знае какъв избор. Ще трябва да карат докрай. Сами се докараха до тази ситуация. Пълен дипломатически провал. Още много време ще мине докато проблема се разреши

    17:20 22.07.2026

  • 209 Цвете

    4 1 Отговор
    КРЕМЪЛ Е ДЛЪЖЕН ДА ВОДИ ПРЕГОВОРИ ПЪРВО И ЗАДЪЛЖИТЕЛНО С ЕВРОПА. ТАЗИ ВОЙНА Е ПО ДЪЛГА ОТ ВТОРАТА СВЕТОВНА. НЕ МУ ЗАВИЖДАМ НА САМОЗАБРАВИЛИЯТ СЕ ДИКТАТОР. ПОСЛЕДСТВИЯТА НЯМА ДА ГО УДОВЛЕТВОРЯТ.

    Коментиран от #216

    17:20 22.07.2026

  • 210 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    3 1 Отговор

    До коментар #181 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    Да си го кажем, че и докажем:

    "Гардиън разкри, че Борис Джонсън прибрал рушвет от 1 милион паунда, за да продължи войната в Украйна!"

    🤔🤔🤔

    17:20 22.07.2026

  • 211 И това кога ще се случи?

    1 0 Отговор

    До коментар #188 от "Павел Пенев":

    Преди или след като Ботокса пуkне? Ти как мислиш?

    17:20 22.07.2026

  • 212 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 213 Град Козлодуй

    3 0 Отговор

    До коментар #89 от "жик так":

    Така е приятел. Русия не е държава, а територия. Китайска територия.

    17:20 22.07.2026

  • 214 Ти троли

    0 2 Отговор

    До коментар #172 от "Кой обръща внимание":

    като дойде време да обърнат внимяни, предложението на Русия може да е още по тегаво. Не, че на тролещ глупак му дреме.

    17:21 22.07.2026

  • 215 Моля без излишни нерви

    4 1 Отговор

    До коментар #206 от "Само глупак":

    Казваш слава на Украйна,че унищожи руският фашизъм.Факт.

    Коментиран от #221

    17:22 22.07.2026

  • 216 Орк

    1 3 Отговор

    До коментар #209 от "Цвете":

    Европа отдавна не е фактор. Забрави. Виж колко време се бие да има място на масата.

    17:22 22.07.2026

  • 217 как там

    2 0 Отговор
    малая токмачка?

    17:23 22.07.2026

  • 218 Защо трябва да се обръща внимание

    2 1 Отговор
    на един болен човек. Да си каканиже там под носа. Дума дупка не прави.

    17:23 22.07.2026

  • 219 Обратното е. И в Русия разбараха, че те

    2 2 Отговор

    До коментар #205 от ".....":

    самите са най-пострадалите от войната. А всички, освен Русия печелят от войната.

    Целта на СВО не може да бъде постигната, посочвайки "свалянето на нацисткия режим на Зеленски". " Тази война вреди единствено на нас, а не на Запада. Умират наши войници, а не техни."

    17:23 22.07.2026

  • 220 Факти

    10 4 Отговор

    До коментар #180 от "Не се вживявайте толкова в пропаганда,":

    Тази война е за ресурси. Украйна има между 15 и 25 трилиона долара - най-богата в Европа. Китай не иска тези ресурси да влязат в ЕС, който е един от двата му основни конкурента на световната сцена. Китай иска ЕС да няма ресурси и да е зависим. Си Дзинпин подлъга Путин да започне тази война. Така ЕС не може да усвои ресурсите на Украйна, а Русия е зависима от Китай. Путин е най-големият uguom на планетата. Русия имаше брутален икономически растеж благодарение на европейските пари и инвестиции. Всичко това приключи 2014 г. и оттогава Русия е в застой, а в последните 5 години бавно, но сигурно затъва. Китай превзе Русия без пушка да пукне защото Путин е полезният uguom на Си Дзинпин. А ЕС ще вземе 80% от Украйна и пак ще е на плюс.

    Коментиран от #226, #233, #234

    17:23 22.07.2026

  • 221 Така де

    0 3 Отговор

    До коментар #215 от "Моля без излишни нерви":

    Няма нужда от нерви, че някой глупак казва браво на фашизма в Украйна. Глупака е той. Ко да му се нервират. 😄

    17:24 22.07.2026

  • 222 Тези цели могат да

    3 0 Отговор

    До коментар #196 от "Мишел":

    се постигнат само по един единствен начин - поставяне на проруско правителство в Украйна. Така че 145 коментар е напълно верен.

    17:26 22.07.2026

  • 223 Соломон

    2 1 Отговор

    До коментар #207 от "жик так":

    Казах ти.Защото са нормални хора .Имат един едиствен живот и го ценят.Но някой все пак трябва да воюва .Хайде ти ми кажи защо тогава руснаците ги карат с белезници на първа линия.Или как СССР победи Германия.На първа линия са украинци ,грузинци ,беларуси а зад тях за да е сигурно че няма да се върнат на зад стоят със картечниците руснаците.Руснаците вина ги изтъква колко жертеви са дали през ВСВ но не казват че в тия жертви има над 8 милиона украинци

    17:28 22.07.2026

  • 224 Путин

    3 3 Отговор
    е най-големия. Русия е най-великата.

    17:28 22.07.2026

  • 225 Пламен

    0 1 Отговор

    До коментар #186 от "коко":

    Коко искаш ли моя орган да хванеш,че и 10€.ще изкараш .

    17:29 22.07.2026

  • 226 Удри евраста с лопатЕто

    2 5 Отговор

    До коментар #220 от "Факти":

    Даааааа Путин е голям идuoт, че им взима ресурсите за 15-20 милиарда на укрите както самия ти си писал и половината територия, голям uдuoт викаш, и на всичко отгоре закопал еврастите, па дракона и мечката играят в екип не ги мисли, кики в момента изкупува всичко фалирало в ЕС на ишляме без пари направо, фабрики, складове, заводи, магазини, бизнеси и дългове даже изкупува, скоро еврастите ще усетят дъха на дракона.

    Коментиран от #232

    17:29 22.07.2026

  • 227 СВО 1 609 дни РЕЗИЛ

    5 3 Отговор

    До коментар #190 от "читател":

    Някои от целите на Кремъл за започване на СВО се ИЗПЪЛНЯВАТ:
    – Да се ​​вдъхне нов живот на NАТО;
    – Да се ​​удвои дължината на общата граница с NАТО;
    – Да се ​​загубят всички съюзници;
    – Да се ​​предадат около $300 млрд от валутни резерви на САЩ и ЕС;
    – Да се ​​отстъпят доходоносните пазари за петрол и газ в ЕС на САЩ и ОПЕК;
    – Да се ​​продава петрол с огромна отстъпка;
    – Да се ​​изпадне в бюджетна криза;
    – Да се ​​превърне във васал на Китай;
    – Да се докара чужда войска, която да брани границите на федерацията.

    Коментиран от #240, #241

    17:29 22.07.2026

  • 228 Удри евраста с лопатЕто

    2 3 Отговор
    Китай всъщност вкарва ЕС в капана, в момента изкупуват всичко фалирало в ЕС направо на ишляме без пари, фабрики, цехове, заводи, складове и скоро в европа ще усетят яко дъха на дракона, засега еврастите усетиха само дъха на мечката, скоро и на дракона, Русия не я мислете, мечката и дракона работят в екип и нямат нужда да се превземат и завладяват. Също кики изкупува дългове на европа, а на САЩ са изкупили над 30% от дълга вече, имат пари угаждат си, САЩ вече усещат дъха на дракона и нямат шанс.

    17:30 22.07.2026

  • 229 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 230 Ручай

    2 1 Отговор

    До коментар #7 от "Мразя до гроб Русия безплатно":

    Жабета панелен Фаши …

    17:31 22.07.2026

  • 231 Абсурдистан

    4 0 Отговор
    Нищо ново. Касапинът иска цяла Украйна.

    Коментиран от #247

    17:31 22.07.2026

  • 232 Соломон

    2 0 Отговор

    До коментар #226 от "Удри евраста с лопатЕто":

    Математиката ти е по зле от на кръчмар.Наясно ли си за тия 20 или 30 милиарда колко е милиарда е похарчила русия за да ги спечели.Това е като циганин който реже кабел за хиледарка за да го изгори и предаде на вторични за пет лева

    Коментиран от #243

    17:32 22.07.2026

  • 233 Някой ви е

    4 1 Отговор

    До коментар #220 от "Факти":

    излъгал. Как сте повярвали на подобна глупост. Венецуела, Русия, Либия и др имат много ресурси, но са бедни и бавноразващи се държави. Това беше война за влияние, която Русия изгуби.

    17:33 22.07.2026

  • 234 Орк

    1 7 Отговор

    До коментар #220 от "Факти":

    Бати глупости!!! Какви тъпанари поналазили в тоя форум. Супер тъпанари!!

    17:34 22.07.2026

  • 235 Движухата

    11 1 Отговор
    До 22 юли башибозука на фашисткия агресор е загубил:
    - личен състав – около 1,433,230 (+1,330) кобзончици;
    - танкове – 12 163 (+2) единици;
    - бронирани транспортьори – 24 982 (+4) единици;
    - артилерийски системи – 46 492 (+57) единици;
    - MLRS – 1.958 (+3) единици;
    - системи за противовъздушна отбрана – 1.513 (+0) единици;
    - самолети – 438 (+0) единици;
    - хеликоптери – 354 (+0) единици;
    - Наземни роботизирани системи – 1 981 (+11) единици;
    - въздушни ракети – 421 900 (+1 610) единици;
    - крилати ракети – 4.933 (+0) единици;
    - кораби / лодки – 34 (+0) единици;
    - подводници – 2 (+0) единици;
    - автомобилна техника и цистерни – 123 702 (+355) единици;
    - Специално оборудване – 4 450 (+9) броя

    Коментиран от #242

    17:34 22.07.2026

  • 236 не може да бъде

    2 3 Отговор

    До коментар #29 от "СВО 1 609 дни РЕЗИЛ":

    Тези нови претенции нямат нищо общо с апетита според мен -това е претенция основана на военната логика!?Може да се пише всичко за Констатиновка- не е превзета няма стратегическо значение -но ето след Константиновка руският фронт се придвижи и сега руснаците са на десетина километра и от Славянск и от Краматорск -със съвсем ясното намерение да обхванат цялата агломерация в клещи и после да се повтори номерът с Константиновка и с това целият Донбас се оказва в руски ръце- но по страшното за украинците и техните помагачи от НАТО е това че пътят към Киев ще бъде открит!?...И какво означава това -ами означава че цялата сегашна украинска власт ще бъде под заплаха от унищожение както и сегашната Украйна като държава !?...Сега се опитвам да разбера доколко тези украински рокади са свързани с положението около Славянск и Краматорск ...и от кого именно са предизвикани ...това не е инициатива на Зеленски според мен!?...След няколко месеца разбира се ще стане ясно -около Нова година!?

    17:34 22.07.2026

  • 237 Внимание!

    3 1 Отговор
    Нов случай на документиран канибализъм сред ватенките.
    Две ватенки изядоха бедрото на свой убит другар.

    17:35 22.07.2026

  • 238 Някой

    1 3 Отговор
    От самото начало казах, че е логично минимум да искат да си върнат подарената от Ленин Новорусия (включва и Молдова). Един вид Украйна е създадена и надувана като територии от Русия, но са неблагодарници. Вече руснаците няма защо да се спират. Заслуга и на запада.

    17:36 22.07.2026

  • 239 Ба бааааа

    0 3 Отговор

    До коментар #14 от "Удри копейката с манивелата!":

    Наш как ша ти я набия та маниврла там де слънце не огрява

    17:37 22.07.2026

  • 240 млад еврас

    1 3 Отговор

    До коментар #227 от "СВО 1 609 дни РЕЗИЛ":

    Даааа ве идеално се изпълняват целите ти, направо цялото ти разширено НАТО се изпокараха, направо такъв живот им се вдъхна, че си загубиха всички съюзници, да ве предадоха ги не 300 а 600 милиарда от парите им на укрите за златни тоалетни, че и оръжието си дадоха, петрола и той така се преодстъпи та еврастите няма от де да купят, та чак изпаднаха в сякви кризи и фалираха и сега Китай ги изкупува на парче еврастите, идеално викаш си постигнаха целите, явно целите на еврастите са били да фалират и да се изпокарат, супер хахахаха постигнаха целите хахахаха.

    17:38 22.07.2026

  • 241 Така е.

    4 0 Отговор

    До коментар #227 от "СВО 1 609 дни РЕЗИЛ":

    Случи се точно обратното на това, което Путин искаше. Русия пострада много тежко заради неговата глупост и неадекватни решения.

    17:38 22.07.2026

  • 242 Без име

    0 2 Отговор

    До коментар #235 от "Движухата":

    Двете подводници по Днепър ли са плували? Палячо.

    17:38 22.07.2026

  • 243 Пламен

    3 0 Отговор

    До коментар #232 от "Соломон":

    Соломон , забелязвам че тук едно рузко деби пише от мое име.
    Недей да му обръщаш внимание , брат.
    Разчитам на твоята интелигентност , която ще игнорира дебито.

    17:39 22.07.2026

  • 244 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    1 2 Отговор
    Прочетете:
    "ЛЪЖИТЕ, В КОИТО НИ СЕ ИСКА ДА ВЯРВАМЕ"
    Авторът не е от значение, но върху написаното си струва да се замисли човек. Стига да има с какво🤔❗

    17:40 22.07.2026

  • 245 А МОЧАТА?

    1 0 Отговор
    Възстановиха ли МОЧАТА?А?

    17:41 22.07.2026

  • 246 Удри евраста с лопатЕто

    2 1 Отговор
    Война в Украйна щеше да има при всички положения, да не мислите, че еврастите и САЩ правиха майданчета и хвърлиха толкова милиарди да въоръжат и подготвят едномилионна армия на Украйна е така за лудо, после пратиха бандеровци да вилнеят по Луганск и Домбас а после е така за майтап решиха да се освободят от еФтинжос руски ресурси хахахаха, някой да се съмнява още, че тези хора са се готвили 10 г. за война с Русия, мислеха, че Русия е слаба ама путлерягата им разказа играта.

    17:41 22.07.2026

  • 247 Така е, но това

    1 1 Отговор

    До коментар #231 от "Абсурдистан":

    може да му коства разпадането на Русия с много тежки и необратими последствия за руския народ.

    17:41 22.07.2026

  • 248 Удри евраста с лопатЕто

    1 2 Отговор
    Укрите искаха война, нарушиха минските споразумения и не подписаха договора в Истанбул, квото повикало такова се и обадило. Още помня жужа зеля къс напушеняк как се подиграваше, ако ни нападнете вашите деца ще стоят гладни и умиращи от студ в мазетата, докато нашите са в топлите училища, е нещата нещо не се получиха точно така.

    Коментиран от #250

    17:42 22.07.2026

  • 249 Кирил

    0 0 Отговор
    Бункерното старче отдавна е изпушило

    17:44 22.07.2026

  • 250 Соломон

    2 0 Отговор

    До коментар #248 от "Удри евраста с лопатЕто":

    А така наречените Мински споразумения са заради това че Русия наруши додовора от 94 г в който бе гарант на териториалната цялост на Украйна заедно със САЩ.И през 2014г анексира Крим а след това вкара войски в Донбас и Луганск коти представи като местно опъчение.Само че нито са местни нито са опълчение а редовна руска армия и руски националисти под неин контрол

    17:46 22.07.2026

  • 251 Розовото пони Путин🦄

    1 0 Отговор

    До коментар #87 от "всички либерални девойки с писъци":

    И аз мислех така преди 5год., но още съм в бункера, а 2 милиона от моите ватенки заминаха на концерт на Кобзон🦄 🌈😂

    17:46 22.07.2026

  • 252 Колко и е хладно в Бункера

    1 0 Отговор
    Руският президент Владимир Путин е разширил териториалните си искания към Украйна и вече не възнамерява да отстъпва контролирани от Русия територии, съобщи Bloomberg, позовавайки се свой източници.
    -;-
    Фюрера наистина си вярва че ще можще дза има ЛНР, ДНР, ХНРЛ и ЗНР.

    17:49 22.07.2026

  • 253 Так держат

    0 2 Отговор
    И Одеска и Лвовска... Той си знае Путин.
    До последната фашага.

    17:49 22.07.2026

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