Путин промени желанията си за Украйна! Москва разширява териториалните си претенции към Киев

Руският президент Владимир Путин е разширил териториалните си искания към Украйна и вече не възнамерява да отстъпва контролирани от Русия територии, съобщи Bloomberg, позовавайки се свой източници.
Според информацията Путин се стреми не само към пълен контрол над Донбас, но и към запазване на руския контрол върху завзетите части от Сумска и Харковска област, които Москва разглежда като буферни зони.
Източниците твърдят, че Кремъл е изоставил идеята за каквито и да било териториални отстъпки на Украйна, тъй като смята, че Съединените щати са се отказали от неформалните договорености, постигнати по време на срещата на върха в Аляска през август 2025 г.
Според двама от източниците Русия е готова да се върне към преговори едва след като установи контрол над цялата Донецка област. Един от тях твърди, че руското Министерство на отбраната е уверило Путин, че тази цел може да бъде постигната до края на годината.
Източник, близък до министерството, обаче е заявил пред агенцията, че мнозина в руските военни среди смятат този срок за нереалистичен. По тяхна оценка превземането на цялата Донецка област би било възможно най-рано през 2027 г.
През последните седмици руски представители обвиниха Вашингтон, че се е отдръпнал от договореностите, постигнати в Аляска. САЩ отхвърлят това твърдение и поддържат позицията, че по време на срещата в Анкъридж са били обсъждани предложения, но не са били постигнати споразумения.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 А факти
16:19 22.07.2026
2 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
" Първото предложение на руснаците е най-доброто!"
Коментиран от #18, #76, #136, #148
16:19 22.07.2026
3 Ърлстърски доброволец
Коментиран от #8, #9, #198, #201
16:19 22.07.2026
4 Хахахаха😂😂😂😂
16:20 22.07.2026
5 дали някой от кометиращите тук
Коментиран от #13, #81, #180
16:21 22.07.2026
6 Механик
хихи
16:21 22.07.2026
7 Мразя до гроб Русия безплатно
Коментиран от #16, #230
16:21 22.07.2026
8 Аре фълтай си там
До коментар #3 от "Ърлстърски доброволец":нишестето от магарето и не фъскай като настъпен плъх
16:21 22.07.2026
9 ох минзухар ша ти пръсна
До коментар #3 от "Ърлстърски доброволец":пъпката да играем на пролет аз ще те еб..ти ще цъфтиш
16:22 22.07.2026
10 хъхъ
16:23 22.07.2026
11 Соломон
Коментиран от #17, #60, #91
16:23 22.07.2026
12 БТР-56
Коментиран от #38
16:23 22.07.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Удри копейката с манивелата!
Коментиран от #55, #239
16:24 22.07.2026
15 Всяко следващо предложение на Русия
Коментиран от #172
16:24 22.07.2026
16 Механик
До коментар #7 от "Мразя до гроб Русия безплатно":А тебе кой те пита какво мразиш и дали е безплатно? М?
16:24 22.07.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Сигурно
До коментар #2 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":е бил стар германец с ум в главата. Поне 100 и кусур години преди Меркел и сегашните неопределен2254и и самоопределени.
Коментиран от #153
16:25 22.07.2026
19 Цяла Украйна
16:25 22.07.2026
20 Пълни глупости
Коментиран от #39
16:25 22.07.2026
21 Хахахаха
16:26 22.07.2026
22 Питащ
Коментиран от #36
16:27 22.07.2026
23 хаха🤣
16:28 22.07.2026
24 хихи
Коментиран от #31, #58
16:28 22.07.2026
25 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
16:28 22.07.2026
26 Владо
Слава на Украйна!
16:28 22.07.2026
27 Орбан
16:28 22.07.2026
28 Разбира се
Коментиран от #65
16:29 22.07.2026
29 СВО 1 609 дни РЕЗИЛ
За новата тенденция, провокирана от кризата, пише и издание „Известия“. Според материала вече са обявени за продажба бензиностанции в Брянск, Курск, Самара, Иваново, Новосибирски райони и други региони на РФ. Цената на определена бензиностанция варира от нейното местоположение, оборудване, както и от периода на работа и наличието на франчайз. Например, в Уфа можете да закупите за 350 млн рубли мрежа от 13 станции за зареждане с бензин, дизелово гориво и газ.
Коментиран от #236
16:29 22.07.2026
30 чикчирик
Коментиран от #35
16:29 22.07.2026
31 Поздрави на
До коментар #24 от "хихи":Мама.ти
16:30 22.07.2026
32 Многоходовото
16:30 22.07.2026
33 Димяща ушанка
Коментиран от #42
16:30 22.07.2026
34 Софиянец
16:30 22.07.2026
35 хихи
До коментар #30 от "чикчирик":За руските фашисти
16:31 22.07.2026
36 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #22 от "Питащ":Отговарящ.
Ами защото укр...ите подтиквани от британци и американоси искат да влязат в МаЦква❗
Коментиран от #46
16:31 22.07.2026
37 Пияна сган
16:31 22.07.2026
38 трудно е
До коментар #12 от "БТР-56":явно е много трудно да се кара само на един тип бял прах ...
а като се смесят - и розовите облачета са в кърпа вързани ...
16:32 22.07.2026
39 СВО 1 609 дни РЕЗИЛ
До коментар #20 от "Пълни глупости":Така е. Русия е най-голяма по територия, но когато броиш и колониите (РФ), а от друга страна отвсякъде е заобиколена с вода или цивилизация.
Коментиран от #61
16:32 22.07.2026
40 Ххииххи
16:32 22.07.2026
41 Дедо Илич
16:32 22.07.2026
42 Руснак без крак
До коментар #33 от "Димяща ушанка":И аз с един крак вече съм в Киев.Другият го загубих по трасето.
16:33 22.07.2026
43 Кривоверен алкаш
Коментиран от #54
16:33 22.07.2026
44 Хахахаха
16:33 22.07.2026
45 ....
16:33 22.07.2026
46 Ол1гофрен,
До коментар #36 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":Как го разбра?
Коментиран от #56
16:34 22.07.2026
47 Мдаа
16:34 22.07.2026
48 Пламен
Коментиран от #57
16:34 22.07.2026
49 Ха-ха
16:34 22.07.2026
50 Някой
Коментиран от #142
16:35 22.07.2026
51 От бункера
16:35 22.07.2026
52 Нямат край
16:35 22.07.2026
53 Тракиец 🇺🇦🇮🇷
Коментиран от #59
16:35 22.07.2026
54 Лама Шойгу, Лама Путин и Лама Лавров😂
До коментар #43 от "Кривоверен алкаш":На нас ни казаха да сме многоходови и загадъчни в Украйна и затова сме от 5 год.в Донецк, пабедата се очаква през 2065 год, но първо да намерим бензин 😂
16:36 22.07.2026
55 Манивелата си я заври на любимото си
До коментар #14 от "Удри копейката с манивелата!":място.
16:36 22.07.2026
56 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #46 от "Ол1гофрен,":Ами чета С РАЗБИРАНЕ❗
Ама за чакащите Оказания ОТпосолствоТО-
това е непознато❗
16:37 22.07.2026
57 В Русия
До коментар #48 от "Пламен":слънцето не залязва!,Путин определя кога деня свършва!
16:37 22.07.2026
58 Разбрахме, щче
До коментар #24 от "хихи":Чяп за каца не става,нито от съветският съюз на Путин,нито от руснаците,нито от войската им,нито от копейките.
Коментиран от #64
16:37 22.07.2026
59 Рогач
До коментар #53 от "Тракиец 🇺🇦🇮🇷":Плоскостъп, не важиш!
16:38 22.07.2026
60 ей го е трола соломон
До коментар #11 от "Соломон":абе минзухар на Русия не е трябва територия а да се зашитава от либерално побъркани ЛГБЛТ китки като теб !няма как да рзбереш нали си платен нон стоп си тук 24/7
Коментиран от #69, #82, #163
16:39 22.07.2026
61 35 години кочина
До коментар #39 от "СВО 1 609 дни РЕЗИЛ":Заради свине като вас, най-голямата кочина е тук.
Коментиран от #96
16:39 22.07.2026
62 Валдберис
16:39 22.07.2026
63 Мимчят
16:40 22.07.2026
64 най важното не разбра от теб нищо не
До коментар #58 от "Разбрахме, щче":става дори не можа да си смениш пола въпреки че си жена затворена в мъжко тяло каквото и да означава това
16:40 22.07.2026
65 Съвсем се объркахте.
До коментар #28 от "Разбира се":Целта на Русия не са окупиране на територии, а поставяне на проруска власт в Украйна. Ако Путин спре войната в замяна на територии, това ще е голяма загуба за Русия. И голямо унижение, при тези колосални жертви и финансова катастрофа. Руските политически кръгове не са съгласни, че каквато и да е територия може да компенсира руските загуби.
16:41 22.07.2026
66 Мишел
Коментиран от #70, #72, #73, #75
16:42 22.07.2026
67 Клоуна пусин 🤡💩
По луд е и от тръмп
16:42 22.07.2026
68 Драпати
16:42 22.07.2026
69 Я пъ тоа
До коментар #60 от "ей го е трола соломон":В русия има голямо ЛГБТ общество.
Путин не можа да се справи с него и го забрани.
Но забраните са най сладки
16:42 22.07.2026
70 Баба Радка
До коментар #66 от "Мишел":Наборе завий се с един мокър чаршаф да ти излезе температурата.
16:43 22.07.2026
71 Мишел
комсомолец" публикува статия със заглавие: "Поразителни загуби: Когато геополитическите неуспехи могат да бъдат по-полезни от блестящите победи". В статията Дмитрий Краснов, адвокат и
член на Московската гражданска камара, пише, че "големите геополитически поражения понякога са били по-полезни от победата". Според него "всеки срамен мир" е довел до "изчерпване на
елитите и по-голяма свобода за народа", а като положителен ефект "победената страна започна бързо да набира сила".
16:43 22.07.2026
72 ру БЛАТА
До коментар #66 от "Мишел":Преди блатните територии ги владееше златната орда сега ги владее Zлата орда НО идва ВСУ да асвабадят крепостните
16:44 22.07.2026
73 Я пъ тоа
До коментар #66 от "Мишел":Че то Естония, Литва, Латвия са по НАЦИСТКИ от Украйна, ама дъртака кремълски не смее ги барна. Що ли????
Коментиран от #84, #115
16:44 22.07.2026
74 Внимание
16:44 22.07.2026
75 Руската пропаганда
До коментар #66 от "Мишел":Има за цел глупака.
Коментиран от #88
16:45 22.07.2026
76 Бай Ганьо
До коментар #2 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":С две думи, палячовската Гомнорусия става Москалия вече, защото Москала е по-евтин от чувала!
Коментиран от #80
16:45 22.07.2026
77 жик так
Коментиран от #110
16:45 22.07.2026
78 Не гадайте
16:45 22.07.2026
79 Робота Федя
16:45 22.07.2026
80 Дако
До коментар #76 от "Бай Ганьо":По евтин от ус ран скъсаняк като тебе няма никъде .
16:46 22.07.2026
81 Пиночет
До коментар #5 от "дали някой от кометиращите тук":Всички ли,путинофили са меки китки,и са си дали и задните части на Путин и Кремъл?
Коментиран от #99
16:46 22.07.2026
82 Соломон
До коментар #60 от "ей го е трола соломон":Ти прочетели какво коментираме.На русия не и трябвало територия ама тя иска още и още понеже това което има и е малко.В същото време Русия е предоставила на Китай за 50 г територия която е по голяма от цала Украйна.Като не и трябва реритория чий го държи в Украйна
Коментиран от #89, #93
16:47 22.07.2026
83 Това са реалностите
Коментиран от #92, #164
16:47 22.07.2026
84 ха ха ха ...
До коментар #73 от "Я пъ тоа":Тия евроталибански държавици с по един милиона население кой квартал на Москва ще превземат ?
16:47 22.07.2026
85 Даа...
В момента Президент Зеленски е световен лидер, а Пусин е клоун забавляващ целия свят.
16:48 22.07.2026
86 Денацифицкацивта на прасетата продължава
Коментиран от #95
16:48 22.07.2026
87 всички либерални девойки с писъци
Коментиран от #251
16:48 22.07.2026
88 Така е
До коментар #75 от "Руската пропаганда":Затова пропадналият и залят от фашизъм запад винаги уцелва точно глупака за евтини лъжи и глупава пропаганда срещу Русия!
16:48 22.07.2026
89 жик так
До коментар #82 от "Соломон":Русия ако иска цял Сибир ще насели с китайци , ама на вас - кокълче !
Коментиран от #138, #213
16:49 22.07.2026
90 Аятолах Копейкин празнодумеца
Коментиран от #103
16:49 22.07.2026
91 Не се радвай много
До коментар #11 от "Соломон":Следва покачване на цената на зърното, оттам покачване на цената на фуража и съответно за крайния потребител покачване на цените на хляба,месото, мляко и млечни продукт ….и.т.н
Коментиран от #146
16:49 22.07.2026
92 Кажи слава на Украйна
До коментар #83 от "Това са реалностите":Че унищожава фашизма залял Русия!
Коментиран от #101
16:49 22.07.2026
93 Пиночет
До коментар #82 от "Соломон":Сусс бре мнн.гау ,кой ти е търсил мнението ?!
16:49 22.07.2026
94 Касата
Коментиран от #97, #117
16:49 22.07.2026
95 да бе брат
До коментар #86 от "Денацифицкацивта на прасетата продължава":укрите вия на умрело . няма опашки пред наборните комисии от доброволци .
16:50 22.07.2026
96 СВО 1 609 дни РЕЗИЛ
До коментар #61 от "35 години кочина":Така е. За 35 години никой не може да оправи кочината градена, манипулирана и плячкосвана 45 години по кремълски указания и тертип. Не се притеснявай. Явно е необходимо още малко време, но ще трябва да се изтърпят няколко месии, които идват на "бял кон" за да "оправят" нещата и после изчезват.
16:50 22.07.2026
97 те така е
До коментар #94 от "Касата":Ама в момента нато играе кючеци край Иран .
Коментиран от #137
16:50 22.07.2026
98 Отец Дионисий
Коментиран от #102, #106, #111
16:51 22.07.2026
99 не розаво пухче само вие либералните кит
До коментар #81 от "Пиночет":ки сте меки за нищо не ставаш скъпа ако си хващала автомат то той е бил от кожа сещаш се нали
Коментиран от #116, #193
16:51 22.07.2026
100 правилно
Коментиран от #161
16:51 22.07.2026
101 Само глупак
До коментар #92 от "Кажи слава на Украйна":може да слави фашизма в Украйна! 😄
Коментиран от #118
16:51 22.07.2026
102 а са родени като теб меки
До коментар #98 от "Отец Дионисий":китки ох на батко либераста ша ти пръсна пъпката на д-то
16:52 22.07.2026
103 аятолях дони седи край Ормуз
До коментар #90 от "Аятолах Копейкин празнодумеца":Нали викаше че Иранците го канили за водач?
16:52 22.07.2026
104 Пиночет
Коментиран от #132
16:52 22.07.2026
105 сара
16:53 22.07.2026
106 Пиро на дупиту няма ли
До коментар #98 от "Отец Дионисий":Ден и нощ папагали глу... и чака задника му да се опери. 😄
16:53 22.07.2026
107 Спомняте ли си СССР? Къде е?
Не знае, че четвърта седмица губят територии, бройката на дерашифицираните на седмица се удвои, вече продават последните си запаси от злато за да закърпят месеца ... Или не знае, или е за психиатрия.
16:53 22.07.2026
108 Ъъъ
Каква изненада! Това никой не го очакваше.... Всички очакваха Путин да върне всички области, да добави малко руска територия и да преведе поне $1трилон за възстановяване на Украйна.... 🤔
16:53 22.07.2026
109 Дон Корлеоне
16:53 22.07.2026
110 ПЪЛНИ ОЛИГОФРЕНИ
До коментар #77 от "жик так":Путин тръгна преди пет години до Киев за три дни.Загуби 2 милиона руснаци и Крим.
П.п.И пет години живее по разни бункери и дупки като язовец.
Коментиран от #112, #114
16:53 22.07.2026
111 прав си брат
До коментар #98 от "Отец Дионисий":Всяка сутрин осем милиарда хора се събуждат щастливи че не са се родили в украйна .
Включително и ТИ !
Включително и европейците !
16:54 22.07.2026
112 Намали пропагандата за глупаци
До коментар #110 от "ПЪЛНИ ОЛИГОФРЕНИ":и няма да изглеждаш така глупаво. 😄
16:55 22.07.2026
113 Путлер
Коментиран от #119
16:55 22.07.2026
114 жик так
До коментар #110 от "ПЪЛНИ ОЛИГОФРЕНИ":Къде ги вида тия два милиона ?
Защото ако гледаме чувалите то украйна тогава е загубила 32 милиона
16:55 22.07.2026
115 Мишел
До коментар #73 от "Я пъ тоа":Защита балтийските умирати мируват, за да не бъдат издавени в Балтийско море
16:55 22.07.2026
116 Пиночет
До коментар #99 от "не розаво пухче само вие либералните кит":Защо русофилите -путинофили, като чуят и видят Путин и Кремълските отрепки,започват да въртят задничетата?
Коментиран от #155
16:55 22.07.2026
117 Амет
До коментар #94 от "Касата":А ти лично хасковски минн.дилл мой ми играеш кючек седнал на ....у..я .
Коментиран от #123
16:56 22.07.2026
118 Докато жално, жално тролиш
До коментар #101 от "Само глупак":Украйна унищожава фашизма залял Русия.
Кажи браво на Украйна.
Коментиран от #121, #124
16:56 22.07.2026
119 Само питам
До коментар #113 от "Путлер":Путлер дедо ти ли беше или баба ти ?
16:56 22.07.2026
120 Ехеее
16:56 22.07.2026
121 Дако
До коментар #118 от "Докато жално, жално тролиш":Украйна свърши курса . Ако си навит да ходиш за пушечно месо там , сега е момента !
16:57 22.07.2026
122 Тити на Кака
Апетитът идва с яденето!
16:57 22.07.2026
123 Трай ма
До коментар #117 от "Амет":Ти лисна мозайката
Коментиран от #130
16:57 22.07.2026
124 Така е
До коментар #118 от "Докато жално, жално тролиш":Докато глупака жално троли, в Украйна загиват хора, а САЩ му се радва, че е евтин и глупав докато унищожава Европа. Дреме му на глупака за Европа. Още малко нерви требе и ще изпълзиш подобаващо. 😄
Коментиран от #167
16:58 22.07.2026
125 Пиночет
16:58 22.07.2026
126 Пламен
А сега гледа като лемур в тъмното.
Коментиран от #135, #144
16:59 22.07.2026
127 Проблемът си е негов,
Коментиран от #131
16:59 22.07.2026
128 Опа
17:00 22.07.2026
129 Тошо
17:00 22.07.2026
130 Амет
До коментар #123 от "Трай ма":Лично ти мойшми налап.паш ряzzzaната карабина !
17:00 22.07.2026
131 Търси си причина
До коментар #127 от "Проблемът си е негов,":да продължава да се инати заради едното его.
17:00 22.07.2026
132 това кога ще стане преди или след
До коментар #104 от "Пиночет":като си смениш пола защото имаш някакво душевно терзание от малка заключена си в мъжко тяло а се чустваш жена не знам
17:00 22.07.2026
133 Пуся Шаломчето
Ама ще хване само ГРЕЗДЕЯ..
Дъртия ПЛЕШИВЕЦ Ще гледа
Как Русия се разпада .
Пълен Кретен.
17:00 22.07.2026
134 Ами
И за сега се справя по-вече от добре :)
Коментиран от #141
17:00 22.07.2026
135 123
До коментар #126 от "Пламен":Ами, така ти се струва.
17:00 22.07.2026
136 да си го кажем
До коментар #2 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":Попринцип по kyxo създание от руснака няма и в тоя случай се вижда.Запада им предлагаше да приемат спорауземния които макар и за руската наглост бяха положителни за тях.Русия вече си изгърмя шансовете и никой не им е виновен.От тук нататък следват шамарите и за кремълското джудже става тясно.Руснаците като не слушат и се правят на играч какъвто не са ,сега ще си сърбат попарата.
Коментиран от #181
17:01 22.07.2026
137 Касата
До коментар #97 от "те така е":Голяма част от ръководството на Хизбула и Хамас, около 200 човека терористи -палячовци са избити,също така и аятолаха и сина му които ги подкрепят, засега това е достатъчно на иранските отрепки!
Коментиран от #157
17:01 22.07.2026
138 Соломон
До коментар #89 от "жик так":Споко това вече е факт.Там вече работят над 5 милиона китайци.И като казвам работят,означава че работят за Китай не за Русия.А на приморския край вече му викат Китайский край.Китай че си възвърне изконните и територии без нито един изтрел
Коментиран от #143
17:01 22.07.2026
139 Всички се страхуват да умрат
Василий Крупич знае какво е да се бориш за Украйна. Той описва ужасяващи сцени от битки в източния Донбас, където, понякога молейки се, понякога плачейки, картечарят някак си оцелява след атаката на руските войски. Но миналия декември, когато по това време служи в тила, Крупич е нападнат от собствените си сънародници, докато търси укриващи се от военна служба.
"Счупиха ми реброто, лежах там и не можех да дишам", спомня си ветеранът в скорошно интервю. "За какво се борихме, ако сега войниците могат да бъдат бити?"
Коментиран от #147
17:02 22.07.2026
140 Хайо
Иска да се прави на мъж, а е най-обикновен педофил.
17:02 22.07.2026
141 Да де
До коментар #134 от "Ами":Ти и другите трима кретена тук това го пишете ПЕТА година.
Коментиран от #166
17:02 22.07.2026
142 Най-лошото за Русия е
До коментар #50 от "Някой":че нищо не може да компенсира огромните й загуби в тази война, освен преминаването на Украйна под политическото влияние на Русия. Но това е невъзможно. Путин го знае, но целта на продължаването на войната е само една - да се задържи още малко на власт и да запази живота си. Сметката ще я плаща обикновения руснак в следващите 30 години.
17:02 22.07.2026
143 жик так
До коментар #138 от "Соломон":Понятие си нямаш за какво говориш !
Коментиран от #151
17:02 22.07.2026
144 Мич Дюкяна
До коментар #126 от "Пламен":Пламка що се имаш за висок ,след като изправен си на нивото на дюкяна ми ,отворен е и можеш да се самообслужиш .
Коментиран от #176
17:02 22.07.2026
145 По Принцип
Какво стана че иска само
Някакви Области
Дедо Путлер?
Коментиран от #196
17:02 22.07.2026
146 Соломон
До коментар #91 от "Не се радвай много":Абе то е ясно че ще има покачване.Само че не за тия дето я обработват.За това и зърното стои неприбрано на полето
17:03 22.07.2026
147 Алексбг
До коментар #139 от "Всички се страхуват да умрат":Даже ние в Бургас спряхме да четем фейковете ти, адаш.
17:03 22.07.2026
148 9988
До коментар #2 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":Русия не е в положение да дава предложения.На Русия й се дадоха не малко шансове.Руснаците вече са бита карта.Знаеш приказката и всеки си носи кръста! В руския случай обаче май ще си носят корана.
Коментиран от #189, #212
17:03 22.07.2026
149 Военният омбудсман на Украйна
последният доклад на Националната полицейска служба регистрира над 600 нападения срещу служители по набиране на новобранци до момента и предупреждава, че агресията е станала "все по-заплашителна".
17:04 22.07.2026
150 Наритай руснак
Коментиран от #159
17:04 22.07.2026
151 Соломон
До коментар #143 от "жик так":Май ти си тоя който няма понятие
Коментиран от #156
17:04 22.07.2026
152 няма кой да се бие за украйна
Коментиран от #168
17:05 22.07.2026
153 Защо си отговаряш сам на коментарите,
До коментар #18 от "Сигурно":копей?
17:05 22.07.2026
154 А ГДЕ
17:06 22.07.2026
155 не муцка връткаме меки
До коментар #116 от "Пиночет":китки като теб 24/7 но много сте преди бяхте две три моми сега мисля чее заразно
17:06 22.07.2026
156 жик так
До коментар #151 от "Соломон":Много нива съм над тебе брат !
Идея си нямаш с кого спориш .
17:06 22.07.2026
157 много си зле мила явно са разбили
До коментар #137 от "Касата":касата и си превъртял лагера
17:07 22.07.2026
158 как върви мобилизацията в украйна
"Тези офицери ловуват хора по улиците и понякога използват доста насилствени методи", казва депутатът. "Насилието води до насилие. Това е огромен проблем и ще се влошава."
17:07 22.07.2026
159 Тигре Тигре
До коментар #150 от "Наритай руснак":Пребий с бухалка жълтопаветен педдо.Филл,спаси невинно българско детенце !
17:07 22.07.2026
160 хората са ужасени
Това е терминът, който украинците използват за мобилни патрули, които в крайна сметка с мъже, натоварени в автобуси, отиват да служат.
"Когато им трябват допълнителни 5000 души, започват да ги хващат - и ако откажат, това се превръща в насилие на улицата."
17:08 22.07.2026
161 СВО 1 609 дни РЕЗИЛ
До коментар #100 от "правилно":Щом казваш. В момента обаче има един триъгълник свързан с Одеса, в който по подобие на Бермудския, АНОМАЛИИТЕ са постоянни и непредсказуеми.
17:08 22.07.2026
162 Спрете убиеца -педофил Путин
17:09 22.07.2026
163 Да и имам защитата,
До коментар #60 от "ей го е трола соломон":най-голямата гейска общност в света е руската, най-големият гей-парад е в нейния клуб БРИКС, Бразилия, а шефът на Раша е педофил.
Направо да се разплачеш от умиление.😭😭😭🤣🤣🤣
Коментиран от #170, #174, #177
17:09 22.07.2026
164 Русия отдавна се
До коментар #83 от "Това са реалностите":отказа от целта на войната, започнала в началото като т.нар СВО.
Коментиран от #200
17:09 22.07.2026
165 украйна е кон.ц лагер
"Един от тях изби телефона от ръката ми, а двама ме бутнаха в автобуса отзад. Когато попитах какво се случва, единият започна да ме удря по главата. Удари ме няколко пъти в носа", разказва Огдански. Той си спомня заплахата да го изпрати директно на фронтовата линия. "Казаха ми: "Мога да се обадя на командира и ще отидеш в Покровск"."
17:09 22.07.2026
166 Ами
До коментар #141 от "Да де":Не определяй хора които не познаваш, още по-малко пък да ги наричаш кретени.
В повечето случаи те са няколко нива над теб.
Престани да четеш либералната пропаганда и слушай какво казват експертите.
И не тия експерти с купените дипломи на които им се плаща да кажат нещо,
а тия които са се доказали със своите анализи и прогнози.
Ако желаеш мога да ти посоча няколко имена.
17:10 22.07.2026
167 Кажи браво на Украйна
До коментар #124 от "Така е":Унищожи руският фашизъм.Факт.
Коментиран от #206
17:10 22.07.2026
168 Соломон
До коментар #152 от "няма кой да се бие за украйна":То щото за русия има много.И после украинците били фашисти а тези които се бият за пари са руснаците.Само че май балъците свършиха.Вече нито един руснак не може да отиде дори до Беларус без изходна виза и без да е минал през военкомата.Още през юни руските майки ореваха че на децата им не им дават да продължат образованието си след 10 ти клас което означава едно КАЗАРМА и на фронта
Коментиран от #194, #204
17:10 22.07.2026
169 един мобилизатор
17:11 22.07.2026
170 Пасивен Кремълски ботоксов педофил -скоп
До коментар #163 от "Да и имам защитата,":Този път ще остана в бункера, при откраднатите украински малки момченца, проблема е, че след това пак ще ме болят задните части!
17:11 22.07.2026
171 Факти
17:11 22.07.2026
172 Кой обръща внимание
До коментар #15 от "Всяко следващо предложение на Русия":на некви кремълски неадеквати.
Оплачи се другаде.
Коментиран от #214
17:11 22.07.2026
173 Жеко
17:12 22.07.2026
174 Това са факти
До коментар #163 от "Да и имам защитата,":И то безспорни факти.
17:12 22.07.2026
175 Българин
Коментиран от #202
17:12 22.07.2026
176 Пламен
До коментар #144 от "Мич Дюкяна":Нали ти спменах за компресора.
Мога да те направя да заприличаш на рузкия поданик Жерар дю Пърдьо.
100 дигитални рубли ги имаш за 5 минути, браток. :)
Коментиран от #192
17:12 22.07.2026
177 Този коментар е премахнат от модератор.
178 Българин
17:13 22.07.2026
179 Логично
17:13 22.07.2026
180 Не се вживявайте толкова в пропаганда,
До коментар #5 от "дали някой от кометиращите тук":която дори не е предназначена за нас, а за руснаците. Територията няма никакво значение. Никоя държава не воюва за територии, а за влияние. Трябва да си доста глупав за да воюваш за територии, като може да поставиш марионетна власт и да овладееш държавата, без нито една жертва и без нито един цент загуба. За съжаление на руснаците и русофилите, Русия не само че загуби тази война и то с огромни и тежки последствия за нея, но изгуби и малкото влияние, което имаше преди войната. А геополитическото влияние е най-важното нещо, което може да спечели една държава в евентуална подобна операция или война.
Коментиран от #220
17:13 22.07.2026
181 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #136 от "да си го кажем":И какво им предложи ЗАПАДНалИЯТ свят❓
А, да - уби преговарящият който подписа мирното споразумение и оня рижавият британец, за който после се разбра че е прибрал 1 000 000 , обяви война до последния Укр.. ЕЦ❗
Коментиран от #210
17:13 22.07.2026
182 Факти
17:13 22.07.2026
183 Нонев
17:14 22.07.2026
184 Куиър Стармър
17:14 22.07.2026
185 Този коментар е премахнат от модератор.
186 коко
Коментиран от #225
17:15 22.07.2026
187 жик так
Коментиран от #199
17:15 22.07.2026
188 Павел Пенев
Коментиран от #211
17:16 22.07.2026
189 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #148 от "9988":И какво им предложи ЗАПАДНалИЯТ свят❓
А, да - уби преговарящият който подписа мирното споразумение и оня рижавият британец, за който после се разбра че е прибрал 1 000 000 , обяви война до последния Укр.. ЕЦ❗
17:16 22.07.2026
190 читател
Коментиран от #197, #227
17:16 22.07.2026
191 Очевидно
17:17 22.07.2026
192 Мич Дюкяна
До коментар #176 от "Пламен":Директно можеш да се обслужиш, "великане" за благодарност накрая. пуска сметанка .
17:17 22.07.2026
193 Волгата, Копейката и Евгени Минчеф
До коментар #99 от "не розаво пухче само вие либералните кит":Ние и другаря Путин -нашия идол, ще се включим с радост в този купон 😘
17:17 22.07.2026
194 Само питам
До коментар #168 от "Соломон":Не знам на кой пишеш, но я кажи ТИ ЛИЧНО, СИНОВЕТЕ ТИ(ако имаш), БРАТЯТА ТИ дали ще отидете да се запишете доброволци при война. Хипотетично утре Русия ни напада. Отивате доброволци или ще опитате да избягате? Защото патриотизмът в кръчмата е едно, но е друго, когато хвърчат куршуми и снаряди.
17:17 22.07.2026
195 Този коментар е премахнат от модератор.
196 Мишел
До коментар #145 от "По Принцип":Никой никога не е имал глупавото желание да завзема Украйна. Русия ясно определи целите си в Украйна: демилитаризация и денацификация и ще ги постигне.
САЩ заявиха вчера, че до 2029г. няма да оказват помощ на Украйна. А след това, я камилата, я камиларя .
Коментиран от #222
17:18 22.07.2026
197 Руснаците напредват
До коментар #190 от "читател":Като пред Х.Й.
17:18 22.07.2026
198 Удри евраста с лопатЕто
До коментар #3 от "Ърлстърски доброволец":То даде ама паралелната реалност си разширява всеки ден областите на фронта и то реално, ти защо мислиш не се говори нищо за фронта а само кво взривили укрите в Русия и свалили самолет.
17:18 22.07.2026
199 Соломон
До коментар #187 от "жик так":Ами нормално е все пак в Украйна живеят нормални хора и никой не иска да си губи най ценното.Живота .А в русия е пълно с идиоти готови да загинат за да си платят ипотеката
Коментиран от #207
17:18 22.07.2026
200 Полза от тролене нямаш
До коментар #164 от "Русия отдавна се":Русия си върви към целите, независимо от тролещите глупаци и евтината фашистка пропаганда. 😄
17:18 22.07.2026
201 Ба бааааа
До коментар #3 от "Ърлстърски доброволец":Чакай
17:18 22.07.2026
202 интересно
До коментар #175 от "Българин":А бе укрите бият и избиват мъчителите си , дето ги мобилизират "доброволно" а тукашните мекокиткови се скъсват да хвалят бандеровската хунта ! Ми що не идете директно при Зеля в Киев, да видите как ще ви се зарадва и ще ви намери местенце на източния фронт ?
17:19 22.07.2026
203 Северодвинск
17:19 22.07.2026
204 Пламен
До коментар #168 от "Соломон":Що ти къде ходиш бе ,мнн гаууу ,колко често излизаш извън маалата ?
17:19 22.07.2026
205 .....
Коментиран от #219
17:19 22.07.2026
206 Само глупак
До коментар #167 от "Кажи браво на Украйна":и то пропаднал може да каже браво на фашисткият режим в Украйна. 😄
Коментиран от #215
17:19 22.07.2026
207 жик так
До коментар #199 от "Соломон":И като не искат , защо ги карат насила ?
Да ходят тия които искат !
Нали имаше там едни батальони .
Да си начешат крастата сами !
Коментиран от #223
17:20 22.07.2026
208 Ами
17:20 22.07.2026
209 Цвете
Коментиран от #216
17:20 22.07.2026
210 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #181 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":Да си го кажем, че и докажем:
"Гардиън разкри, че Борис Джонсън прибрал рушвет от 1 милион паунда, за да продължи войната в Украйна!"
🤔🤔🤔
17:20 22.07.2026
211 И това кога ще се случи?
До коментар #188 от "Павел Пенев":Преди или след като Ботокса пуkне? Ти как мислиш?
17:20 22.07.2026
212 Този коментар е премахнат от модератор.
213 Град Козлодуй
До коментар #89 от "жик так":Така е приятел. Русия не е държава, а територия. Китайска територия.
17:20 22.07.2026
214 Ти троли
До коментар #172 от "Кой обръща внимание":като дойде време да обърнат внимяни, предложението на Русия може да е още по тегаво. Не, че на тролещ глупак му дреме.
17:21 22.07.2026
215 Моля без излишни нерви
До коментар #206 от "Само глупак":Казваш слава на Украйна,че унищожи руският фашизъм.Факт.
Коментиран от #221
17:22 22.07.2026
216 Орк
До коментар #209 от "Цвете":Европа отдавна не е фактор. Забрави. Виж колко време се бие да има място на масата.
17:22 22.07.2026
217 как там
17:23 22.07.2026
218 Защо трябва да се обръща внимание
17:23 22.07.2026
219 Обратното е. И в Русия разбараха, че те
До коментар #205 от ".....":самите са най-пострадалите от войната. А всички, освен Русия печелят от войната.
Целта на СВО не може да бъде постигната, посочвайки "свалянето на нацисткия режим на Зеленски". " Тази война вреди единствено на нас, а не на Запада. Умират наши войници, а не техни."
17:23 22.07.2026
220 Факти
До коментар #180 от "Не се вживявайте толкова в пропаганда,":Тази война е за ресурси. Украйна има между 15 и 25 трилиона долара - най-богата в Европа. Китай не иска тези ресурси да влязат в ЕС, който е един от двата му основни конкурента на световната сцена. Китай иска ЕС да няма ресурси и да е зависим. Си Дзинпин подлъга Путин да започне тази война. Така ЕС не може да усвои ресурсите на Украйна, а Русия е зависима от Китай. Путин е най-големият uguom на планетата. Русия имаше брутален икономически растеж благодарение на европейските пари и инвестиции. Всичко това приключи 2014 г. и оттогава Русия е в застой, а в последните 5 години бавно, но сигурно затъва. Китай превзе Русия без пушка да пукне защото Путин е полезният uguom на Си Дзинпин. А ЕС ще вземе 80% от Украйна и пак ще е на плюс.
Коментиран от #226, #233, #234
17:23 22.07.2026
221 Така де
До коментар #215 от "Моля без излишни нерви":Няма нужда от нерви, че някой глупак казва браво на фашизма в Украйна. Глупака е той. Ко да му се нервират. 😄
17:24 22.07.2026
222 Тези цели могат да
До коментар #196 от "Мишел":се постигнат само по един единствен начин - поставяне на проруско правителство в Украйна. Така че 145 коментар е напълно верен.
17:26 22.07.2026
223 Соломон
До коментар #207 от "жик так":Казах ти.Защото са нормални хора .Имат един едиствен живот и го ценят.Но някой все пак трябва да воюва .Хайде ти ми кажи защо тогава руснаците ги карат с белезници на първа линия.Или как СССР победи Германия.На първа линия са украинци ,грузинци ,беларуси а зад тях за да е сигурно че няма да се върнат на зад стоят със картечниците руснаците.Руснаците вина ги изтъква колко жертеви са дали през ВСВ но не казват че в тия жертви има над 8 милиона украинци
17:28 22.07.2026
224 Путин
17:28 22.07.2026
225 Пламен
До коментар #186 от "коко":Коко искаш ли моя орган да хванеш,че и 10€.ще изкараш .
17:29 22.07.2026
226 Удри евраста с лопатЕто
До коментар #220 от "Факти":Даааааа Путин е голям идuoт, че им взима ресурсите за 15-20 милиарда на укрите както самия ти си писал и половината територия, голям uдuoт викаш, и на всичко отгоре закопал еврастите, па дракона и мечката играят в екип не ги мисли, кики в момента изкупува всичко фалирало в ЕС на ишляме без пари направо, фабрики, складове, заводи, магазини, бизнеси и дългове даже изкупува, скоро еврастите ще усетят дъха на дракона.
Коментиран от #232
17:29 22.07.2026
227 СВО 1 609 дни РЕЗИЛ
До коментар #190 от "читател":Някои от целите на Кремъл за започване на СВО се ИЗПЪЛНЯВАТ:
– Да се вдъхне нов живот на NАТО;
– Да се удвои дължината на общата граница с NАТО;
– Да се загубят всички съюзници;
– Да се предадат около $300 млрд от валутни резерви на САЩ и ЕС;
– Да се отстъпят доходоносните пазари за петрол и газ в ЕС на САЩ и ОПЕК;
– Да се продава петрол с огромна отстъпка;
– Да се изпадне в бюджетна криза;
– Да се превърне във васал на Китай;
– Да се докара чужда войска, която да брани границите на федерацията.
Коментиран от #240, #241
17:29 22.07.2026
228 Удри евраста с лопатЕто
17:30 22.07.2026
229 Този коментар е премахнат от модератор.
230 Ручай
До коментар #7 от "Мразя до гроб Русия безплатно":Жабета панелен Фаши …
17:31 22.07.2026
231 Абсурдистан
Коментиран от #247
17:31 22.07.2026
232 Соломон
До коментар #226 от "Удри евраста с лопатЕто":Математиката ти е по зле от на кръчмар.Наясно ли си за тия 20 или 30 милиарда колко е милиарда е похарчила русия за да ги спечели.Това е като циганин който реже кабел за хиледарка за да го изгори и предаде на вторични за пет лева
Коментиран от #243
17:32 22.07.2026
233 Някой ви е
До коментар #220 от "Факти":излъгал. Как сте повярвали на подобна глупост. Венецуела, Русия, Либия и др имат много ресурси, но са бедни и бавноразващи се държави. Това беше война за влияние, която Русия изгуби.
17:33 22.07.2026
234 Орк
До коментар #220 от "Факти":Бати глупости!!! Какви тъпанари поналазили в тоя форум. Супер тъпанари!!
17:34 22.07.2026
235 Движухата
- личен състав – около 1,433,230 (+1,330) кобзончици;
- танкове – 12 163 (+2) единици;
- бронирани транспортьори – 24 982 (+4) единици;
- артилерийски системи – 46 492 (+57) единици;
- MLRS – 1.958 (+3) единици;
- системи за противовъздушна отбрана – 1.513 (+0) единици;
- самолети – 438 (+0) единици;
- хеликоптери – 354 (+0) единици;
- Наземни роботизирани системи – 1 981 (+11) единици;
- въздушни ракети – 421 900 (+1 610) единици;
- крилати ракети – 4.933 (+0) единици;
- кораби / лодки – 34 (+0) единици;
- подводници – 2 (+0) единици;
- автомобилна техника и цистерни – 123 702 (+355) единици;
- Специално оборудване – 4 450 (+9) броя
Коментиран от #242
17:34 22.07.2026
236 не може да бъде
До коментар #29 от "СВО 1 609 дни РЕЗИЛ":Тези нови претенции нямат нищо общо с апетита според мен -това е претенция основана на военната логика!?Може да се пише всичко за Констатиновка- не е превзета няма стратегическо значение -но ето след Константиновка руският фронт се придвижи и сега руснаците са на десетина километра и от Славянск и от Краматорск -със съвсем ясното намерение да обхванат цялата агломерация в клещи и после да се повтори номерът с Константиновка и с това целият Донбас се оказва в руски ръце- но по страшното за украинците и техните помагачи от НАТО е това че пътят към Киев ще бъде открит!?...И какво означава това -ами означава че цялата сегашна украинска власт ще бъде под заплаха от унищожение както и сегашната Украйна като държава !?...Сега се опитвам да разбера доколко тези украински рокади са свързани с положението около Славянск и Краматорск ...и от кого именно са предизвикани ...това не е инициатива на Зеленски според мен!?...След няколко месеца разбира се ще стане ясно -около Нова година!?
17:34 22.07.2026
237 Внимание!
Две ватенки изядоха бедрото на свой убит другар.
17:35 22.07.2026
238 Някой
17:36 22.07.2026
239 Ба бааааа
До коментар #14 от "Удри копейката с манивелата!":Наш как ша ти я набия та маниврла там де слънце не огрява
17:37 22.07.2026
240 млад еврас
До коментар #227 от "СВО 1 609 дни РЕЗИЛ":Даааа ве идеално се изпълняват целите ти, направо цялото ти разширено НАТО се изпокараха, направо такъв живот им се вдъхна, че си загубиха всички съюзници, да ве предадоха ги не 300 а 600 милиарда от парите им на укрите за златни тоалетни, че и оръжието си дадоха, петрола и той така се преодстъпи та еврастите няма от де да купят, та чак изпаднаха в сякви кризи и фалираха и сега Китай ги изкупува на парче еврастите, идеално викаш си постигнаха целите, явно целите на еврастите са били да фалират и да се изпокарат, супер хахахаха постигнаха целите хахахаха.
17:38 22.07.2026
241 Така е.
До коментар #227 от "СВО 1 609 дни РЕЗИЛ":Случи се точно обратното на това, което Путин искаше. Русия пострада много тежко заради неговата глупост и неадекватни решения.
17:38 22.07.2026
242 Без име
До коментар #235 от "Движухата":Двете подводници по Днепър ли са плували? Палячо.
17:38 22.07.2026
243 Пламен
До коментар #232 от "Соломон":Соломон , забелязвам че тук едно рузко деби пише от мое име.
Недей да му обръщаш внимание , брат.
Разчитам на твоята интелигентност , която ще игнорира дебито.
17:39 22.07.2026
244 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
"ЛЪЖИТЕ, В КОИТО НИ СЕ ИСКА ДА ВЯРВАМЕ"
Авторът не е от значение, но върху написаното си струва да се замисли човек. Стига да има с какво🤔❗
17:40 22.07.2026
245 А МОЧАТА?
17:41 22.07.2026
246 Удри евраста с лопатЕто
17:41 22.07.2026
247 Така е, но това
До коментар #231 от "Абсурдистан":може да му коства разпадането на Русия с много тежки и необратими последствия за руския народ.
17:41 22.07.2026
248 Удри евраста с лопатЕто
Коментиран от #250
17:42 22.07.2026
249 Кирил
17:44 22.07.2026
250 Соломон
До коментар #248 от "Удри евраста с лопатЕто":А така наречените Мински споразумения са заради това че Русия наруши додовора от 94 г в който бе гарант на териториалната цялост на Украйна заедно със САЩ.И през 2014г анексира Крим а след това вкара войски в Донбас и Луганск коти представи като местно опъчение.Само че нито са местни нито са опълчение а редовна руска армия и руски националисти под неин контрол
17:46 22.07.2026
251 Розовото пони Путин🦄
До коментар #87 от "всички либерални девойки с писъци":И аз мислех така преди 5год., но още съм в бункера, а 2 милиона от моите ватенки заминаха на концерт на Кобзон🦄 🌈😂
17:46 22.07.2026
252 Колко и е хладно в Бункера
-;-
Фюрера наистина си вярва че ще можще дза има ЛНР, ДНР, ХНРЛ и ЗНР.
17:49 22.07.2026
253 Так держат
До последната фашага.
17:49 22.07.2026