Путин промени желанията си за Украйна! Москва разширява териториалните си претенции към Киев

Руският президент Владимир Путин е разширил териториалните си искания към Украйна и вече не възнамерява да отстъпва контролирани от Русия територии, съобщи Bloomberg, позовавайки се свой източници.

Според информацията Путин се стреми не само към пълен контрол над Донбас, но и към запазване на руския контрол върху завзетите части от Сумска и Харковска област, които Москва разглежда като буферни зони.

Източниците твърдят, че Кремъл е изоставил идеята за каквито и да било териториални отстъпки на Украйна, тъй като смята, че Съединените щати са се отказали от неформалните договорености, постигнати по време на срещата на върха в Аляска през август 2025 г.

Според двама от източниците Русия е готова да се върне към преговори едва след като установи контрол над цялата Донецка област. Един от тях твърди, че руското Министерство на отбраната е уверило Путин, че тази цел може да бъде постигната до края на годината.

Източник, близък до министерството, обаче е заявил пред агенцията, че мнозина в руските военни среди смятат този срок за нереалистичен. По тяхна оценка превземането на цялата Донецка област би било възможно най-рано през 2027 г.

През последните седмици руски представители обвиниха Вашингтон, че се е отдръпнал от договореностите, постигнати в Аляска. САЩ отхвърлят това твърдение и поддържат позицията, че по време на срещата в Анкъридж са били обсъждани предложения, но не са били постигнати споразумения.